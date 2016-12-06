İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

Sunset Grill & Bar





Ulus’un gözde mekanlarının başında gelen Sunset, adeta kendini ilk buluşma gibi özel günler için ev sahipliği yapmaya adamış bir alternatif. Romantik bir akşamın vazgeçilmezi, baş başa yemeklerin olmazsa olmazı şarap diyenlerseniz, yerel ve bilindik markaları kapsayan geniş şarap yelpazesi ile sizi memnun edecek olan Sunset, suşi ve karides tempurası ile ön plana çıksa da İtalyan mutfağından makarnaları ve leziz ızgaralarıyla, ilk buluşmanızın mührü olacak!

360 Istanbul - Taksim





Beyoğlu’nun göz bebeği 360 Istanbul, adı gibi 360 derecelik panoramik İstanbul manzaralı terasıyla ilk buluşmanıza ev sahipliği yapması gereken bir seçenek. Sadece terasıyla bile buluşmanın enerjisini Allahüekber Dağları'na çıkaran 360, dünya mutfağından seçme lezzetler sunan menüsü ve başarılı bar seçenekleri ile hem damağınıza hem de hafınıza kazınacak bir buluşma için kesinlikle gidilesi bir restaurant.

Gazebo Lounge - Çırağan Palace Kempinski





Özel günler gelip çattığında, mekan arayışına giren birçok kullanıcı için Boğaz manzarası olmazsa olmazların başında gelir. Boğaz manzarası denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Çırağan Palace, ev sahipliği yaptığı Gazebo Lounge ile Boğaz'a karşı manzarasıyla romantik bir buluşma ambiyansını garantilerken, sunduğu ikramlar ve mükemmeliyetçi hizmet kalitesi ile de size kendinizi özel hissettirecek.

La Petite Maison





Romantizmin mimarı Fransa ve Fransız mutfağının damaklara kazınan lezzetleri... O zaman ilk buluşmada gidilmesi gereken adres: La Petite Maison. Maçka’dan yukarı doğru çıkarken, Nişantaşı’nın en kolay ulaşılabilir noktalarından birinde konumlanan La Petite Maison, hem başlangıç menüsü ve şarap seçenekleri ile güzel bir sohbetin ilk adımlarına yelken açmanızı sağlayacak, hem de Fransız esintilerini taşıyan ana yemekleri ve tatlıları ile akşamınızı taçlandıracak bir mekan alternatifi.

Mia Mensa





Kuruçeşme’de hizmet veren Mia Mensa, dünya mutfağından farklı lezzetleri denemek isteyen çiftler için ideal bir adres. Şık ortamı, Boğaz manzarası ve güler yüzlü ağırlamasıyla ilk buluşmanızı taçlandıracak.

Aşşk Kahve





Denize sıfır konumu, dekorasyonu ve rahat ortamıyla ilk buluşmasını lezzetli bir kahvaltıyla taçlandırmak isteyen çiftler için Aşşk Kahve ideal bir adres.

Backyard





Etiler’de hem iç dekorasyonu hem de yeşillikler içindeki arka bahçesiyle en beğenilen mekanlar arasında olan Backyard, ilk buluşmasını lezzetli yemekler ve birkaç kadeh şarap eşliğinde geçirmek isteyen çiftler için biçilmiş kaftan.

The Galliard





Etiler’in en görkemli mekanları arasındaki yerini senelerdir koruyan Galliard, mükemmellikten yana olanların ilk buluşması için en ideal adreslerden biri. Eğer aklınızda hiçbir şey kalmadan yüzde 100 kaliteli hizmet alabileceğinizden emin olarak bir program yapmak isterseniz muhakkak listenize burayı da ekleyin.

Divan Brasserie – Taksim





Haliç manzarası eşliğinde, şehrin göbeğinde ama bir o kadar da uzak ve sakin hissedebileceğiniz bir mekan olan Divan Brasserie – Taksim ilk buluşma için muhakkak listeye alınması gereken mekanlardan biri.

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