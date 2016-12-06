İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
06.12.2016 - 17:16, Son Güncelleme:

İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

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İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

İlişkilerde ve hatta evliliklerde her zaman anlatılan en özel anlardan biri de ilk buluşmalardır. Eğer siz de hem müstakbel sevgilinizi etkilemek hem de seneler boyu konuşulacak bir ilk buluşma planı yapmak istiyorsanız, Zomato’nun hazırladığı bu özel listeyi kaçırmayın.

Sunset Grill & Bar

İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

Ulus’un gözde mekanlarının başında gelen Sunset, adeta kendini ilk buluşma gibi özel günler için ev sahipliği yapmaya adamış bir alternatif. Romantik bir akşamın vazgeçilmezi, baş başa yemeklerin olmazsa olmazı şarap diyenlerseniz, yerel ve bilindik markaları kapsayan geniş şarap yelpazesi ile sizi memnun edecek olan Sunset, suşi ve karides tempurası ile ön plana çıksa da İtalyan mutfağından makarnaları ve leziz ızgaralarıyla, ilk buluşmanızın mührü olacak! 

360 Istanbul - Taksim

İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

Beyoğlu’nun göz bebeği 360 Istanbul, adı gibi 360 derecelik panoramik İstanbul manzaralı terasıyla ilk buluşmanıza ev sahipliği yapması gereken bir seçenek. Sadece terasıyla bile buluşmanın enerjisini Allahüekber Dağları'na çıkaran 360, dünya mutfağından seçme lezzetler sunan menüsü ve başarılı bar seçenekleri ile hem damağınıza hem de hafınıza kazınacak bir buluşma için kesinlikle gidilesi bir restaurant. 

Gazebo Lounge - Çırağan Palace Kempinski

İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

Özel günler gelip çattığında, mekan arayışına giren birçok kullanıcı için Boğaz manzarası olmazsa olmazların başında gelir. Boğaz manzarası denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Çırağan Palace, ev sahipliği yaptığı Gazebo Lounge ile Boğaz'a karşı manzarasıyla romantik bir buluşma ambiyansını garantilerken, sunduğu ikramlar ve mükemmeliyetçi hizmet kalitesi ile de size kendinizi özel hissettirecek.

La Petite Maison

İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

Romantizmin mimarı Fransa ve Fransız mutfağının damaklara kazınan lezzetleri... O zaman ilk buluşmada gidilmesi gereken adres: La Petite Maison. Maçka’dan yukarı doğru çıkarken, Nişantaşı’nın en kolay ulaşılabilir noktalarından birinde konumlanan La Petite Maison, hem başlangıç menüsü ve şarap seçenekleri ile güzel bir sohbetin ilk adımlarına yelken açmanızı sağlayacak, hem de Fransız esintilerini taşıyan ana yemekleri ve tatlıları ile akşamınızı taçlandıracak bir mekan alternatifi. 

Mia Mensa

İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

Kuruçeşme’de hizmet veren Mia Mensa, dünya mutfağından farklı lezzetleri denemek isteyen çiftler için ideal bir adres. Şık ortamı, Boğaz manzarası ve güler yüzlü ağırlamasıyla ilk buluşmanızı taçlandıracak.

Aşşk Kahve

İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

Denize sıfır konumu, dekorasyonu ve rahat ortamıyla ilk buluşmasını lezzetli bir kahvaltıyla taçlandırmak isteyen çiftler için Aşşk Kahve ideal bir adres.

Backyard

İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

Etiler’de hem iç dekorasyonu hem de yeşillikler içindeki arka bahçesiyle en beğenilen mekanlar arasında olan Backyard, ilk buluşmasını lezzetli yemekler ve birkaç kadeh şarap eşliğinde geçirmek isteyen çiftler için biçilmiş kaftan. 

The Galliard

İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

Etiler’in en görkemli mekanları arasındaki yerini senelerdir koruyan Galliard, mükemmellikten yana olanların ilk buluşması için en ideal adreslerden biri. Eğer aklınızda hiçbir şey kalmadan yüzde 100 kaliteli hizmet alabileceğinizden emin olarak bir program yapmak isterseniz muhakkak listenize burayı da ekleyin. 

Divan Brasserie – Taksim

İlk buluşmada gidilebilecek romantik restoranlar

Haliç manzarası eşliğinde, şehrin göbeğinde ama bir o kadar da uzak ve sakin hissedebileceğiniz bir mekan olan Divan Brasserie – Taksim ilk buluşma için muhakkak listeye alınması gereken mekanlardan biri.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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