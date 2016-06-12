İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
12.06.2016 - 09:25, Son Güncelleme:

İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı

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İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı

Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakırken, İstanbulluların en çok aradığı ve iftar menülerini incelediği restoranları merak ediyorsanız, Zomato’nun hazırladığı listeye mutlaka bir göz atın!

LACİVERT RESTAURANT

İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı

Her zaman İstanbul’un en çok tercih edilenleri arasında yer alan Lacivert, bu aya özel olarak hazırladığı iftar menüsüyle de en sevilenler arasına girmeyi başarıyor. 

KIZ KULESİ RESTAURANT

İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı


Haftanın en popüler restoranları arasında yerini alan Kız Kulesi’nin iftar menüsünde; zebeniye çorbasından beğendili böreğe, kuzu tandırdan vişneli ekmek kadayıfına kadar pek çok seçenek bulunuyor.

CHILAI

İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı


Bebek’in en lüks restoranlarından olan Chilai’nin iftar menüsünde; kuzu incikten paçanga böreğine, dana bonfile şişten dondurmalı irmik helvasına kadar birçok seçenek bulunuyor.

ŞAZELİ

İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı


Florya’nın en çok tercih edilenlerinden biri olan Şazeli, belli ki iftar menüsüyle de konuklarını mutlu etmiş. Şazeli’nin klasik mutfağına uygun olarak et ağırlıklı hazırlanan iftar menüsünde; dana antrikottan kasap köfteye, abugannuştan kadayıfa kadar pek çok seçenek bulunuyor.

MİHRABAT KORUSU

İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı

Her mevsim ayrı güzelliği olan yeşillikler içindeki konumu ve muhteşem manzarasıyla hizmet veren Mihrabat Korusu, Ramazan’ın da en çok tercih edilenlerinden. 

YILDIZ HİSAR

İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı


Rumeli Hisarı’nda hizmet veren Yıldız Hisar’ın  iftar menüsünde; iftariyeliklerden peynirli su böreğine, beğendili antrikottan şekerpareye kadar pek çok çeşit bulunuyor.

PENINSULA TERAS RESTAURANT

İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı


Karaköy’de Golden City Hotel’in terasında yer alan Peninsula’nın iftar menüsü iftariyelikler, çorba ve baklava böreğiyle başlayıp hünkar beğendi, ızgara köfte ve Antep fıstıklı piliç beytiyle devam ediyor.

HİDİV KASRI RESTORAN

İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı

Görkemli yapısı ve Türk mutfağı ağırlıklı menüsüyle hizmet veren Hidiv Kasrı Restoran’ın iftar menüsünde; içli köfteden Hasan paşa köfteye, saraylı karnıyarık böreğinden tatlı ve meyve çeşitlerine kadar pek çok lezzet bulunuyor.

İBB HALİÇ SOSYAL TESİSLERİ

İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı


Sultanahmet’te yer alan Haliç Sosyal Tesisleri’nin bu aya özel hazırlayıp sunduğu iftar menüsünde; iftariye tabağı, çorba, salata, günlük olarak değişen ara sıcak ve ara yemek çeşitleriyle beraber tatlı bulunuyor.

MALTA KÖŞKÜ

İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı


Malta Köşkü’nün bu aya özel olarak hazırladığı iftar menüsünde; sebze çorbasından etli düğün çorbasına, kuzu tandırdan kuşhane kebabına kadar pek çok seçenek bulunuyor.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

 

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