İftar saatlerinin en popüler 10 restoranı
Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakırken, İstanbulluların en çok aradığı ve iftar menülerini incelediği restoranları merak ediyorsanız, Zomato’nun hazırladığı listeye mutlaka bir göz atın!
LACİVERT RESTAURANT
Her zaman İstanbul’un en çok tercih edilenleri arasında yer alan Lacivert, bu aya özel olarak hazırladığı iftar menüsüyle de en sevilenler arasına girmeyi başarıyor.
KIZ KULESİ RESTAURANT
Haftanın en popüler restoranları arasında yerini alan Kız Kulesi’nin iftar menüsünde; zebeniye çorbasından beğendili böreğe, kuzu tandırdan vişneli ekmek kadayıfına kadar pek çok seçenek bulunuyor.
CHILAI
Bebek’in en lüks restoranlarından olan Chilai’nin iftar menüsünde; kuzu incikten paçanga böreğine, dana bonfile şişten dondurmalı irmik helvasına kadar birçok seçenek bulunuyor.
ŞAZELİ
Florya’nın en çok tercih edilenlerinden biri olan Şazeli, belli ki iftar menüsüyle de konuklarını mutlu etmiş. Şazeli’nin klasik mutfağına uygun olarak et ağırlıklı hazırlanan iftar menüsünde; dana antrikottan kasap köfteye, abugannuştan kadayıfa kadar pek çok seçenek bulunuyor.
MİHRABAT KORUSU
Her mevsim ayrı güzelliği olan yeşillikler içindeki konumu ve muhteşem manzarasıyla hizmet veren Mihrabat Korusu, Ramazan’ın da en çok tercih edilenlerinden.
YILDIZ HİSAR
Rumeli Hisarı’nda hizmet veren Yıldız Hisar’ın iftar menüsünde; iftariyeliklerden peynirli su böreğine, beğendili antrikottan şekerpareye kadar pek çok çeşit bulunuyor.
PENINSULA TERAS RESTAURANT
Karaköy’de Golden City Hotel’in terasında yer alan Peninsula’nın iftar menüsü iftariyelikler, çorba ve baklava böreğiyle başlayıp hünkar beğendi, ızgara köfte ve Antep fıstıklı piliç beytiyle devam ediyor.
HİDİV KASRI RESTORAN
Görkemli yapısı ve Türk mutfağı ağırlıklı menüsüyle hizmet veren Hidiv Kasrı Restoran’ın iftar menüsünde; içli köfteden Hasan paşa köfteye, saraylı karnıyarık böreğinden tatlı ve meyve çeşitlerine kadar pek çok lezzet bulunuyor.
İBB HALİÇ SOSYAL TESİSLERİ
Sultanahmet’te yer alan Haliç Sosyal Tesisleri’nin bu aya özel hazırlayıp sunduğu iftar menüsünde; iftariye tabağı, çorba, salata, günlük olarak değişen ara sıcak ve ara yemek çeşitleriyle beraber tatlı bulunuyor.
MALTA KÖŞKÜ
Malta Köşkü’nün bu aya özel olarak hazırladığı iftar menüsünde; sebze çorbasından etli düğün çorbasına, kuzu tandırdan kuşhane kebabına kadar pek çok seçenek bulunuyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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