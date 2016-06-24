İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
24.06.2016 - 10:41, Son Güncelleme:

İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

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İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

7’den 70’e herkesin bayıldığı bir lezzet olan hamburgeri; hem Ramazan ayında denemek hem de en iyisini bulmak için Zomato’nun özel olarak hazırladığı listemize göz atın.

BURGER JOINT

İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

İstanbul’un en beğenilen burgercileri arasında yüksek sıralarda olan Burger Joint’te lezzet dolu bir burger deneyimi yaşayabilirsiniz.

BİBER BURGER

İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

Özellikle Louis ismini verdikleri cheddar ve karamelize soğanlı burgeri birçok kişi tarafından sevilen Biber’in hamburger ekmekleri de birçok rakibine göre çok daha lezzetli. Mekan fiyat/performans olarak da oldukça yüksek seviyede.

DAILY DANA BURGER & STEAK

İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

Eğer gerçek bir etseverseniz muhakkak Daily Dana’ya uğramalısınız. Hem et çeşitleri hem de hamburlerleriyle fazlasıyla beğeniliyor.

CITY BURGER

İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

Özellikle üniversite öğrencilerinin uğrak noktası olan ve renkli dekorasyonuyla dikkat çeken City Burger de fiyat/performans oranının yüksek olduğu burgerciler arasında. 

OTTOMAN BURGER

İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

Asmalımescit’in en işlek noktalarından birinde yer alan Ottoman Burger’de lezzetli bir yemek serüveni yaşayabilirsiniz. En ünlü burgeri ise tabii ki Ottoman.

 

EGG & BURGER

İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

Nişantaşı’nda yer alan mekanın en meşhur lezzeti aynı adı taşıyan egg & burger. Bu özel lezzeti restoranda deneyebilir ya da eve sipariş edebilirsiniz.

BALTAZAR KARAKÖY

İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

Gurme burger furyasının ilk başladığı zamanlardan beri açık olan Baltazar, kendi yapımı ekmekleri, el kesimi patatesleri ve et çeşitleriyle oldukçe beğenilenlerden biri. 

MANO BURGER

İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

Senelerdir İstanbul’un en sevilen burgercileri arasındaki yerini koruyan ve Caddebostan’da yer alan Mano Burger’de lezzet dolu bir burger deneyimi yaşayabilirsiniz.

HOPDADDY BURGER

İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

Yeniköy sahilinde yer alan ve açıldığı günden beri en çok konuşulanlar arasında olan Hopdaddy’de makul bedeller karşılığında rahatlıkla doyabilirsiniz.

VIRGINIA ANGUS

İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri

Kendi çiftliklerinden temin ettikleri etlerle hazırladıkları burger çeşitlerini, yine kendi yapımları olan tazecik ekmeklerle buluşturarak sunan Virginia Angus'ta doymadan masadan kalkmak yok.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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