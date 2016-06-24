İftar için İstanbul’un en iyi burgerleri
7’den 70’e herkesin bayıldığı bir lezzet olan hamburgeri; hem Ramazan ayında denemek hem de en iyisini bulmak için Zomato’nun özel olarak hazırladığı listemize göz atın.
BURGER JOINT
İstanbul’un en beğenilen burgercileri arasında yüksek sıralarda olan Burger Joint’te lezzet dolu bir burger deneyimi yaşayabilirsiniz.
BİBER BURGER
Özellikle Louis ismini verdikleri cheddar ve karamelize soğanlı burgeri birçok kişi tarafından sevilen Biber’in hamburger ekmekleri de birçok rakibine göre çok daha lezzetli. Mekan fiyat/performans olarak da oldukça yüksek seviyede.
DAILY DANA BURGER & STEAK
Eğer gerçek bir etseverseniz muhakkak Daily Dana’ya uğramalısınız. Hem et çeşitleri hem de hamburlerleriyle fazlasıyla beğeniliyor.
CITY BURGER
Özellikle üniversite öğrencilerinin uğrak noktası olan ve renkli dekorasyonuyla dikkat çeken City Burger de fiyat/performans oranının yüksek olduğu burgerciler arasında.
OTTOMAN BURGER
Asmalımescit’in en işlek noktalarından birinde yer alan Ottoman Burger’de lezzetli bir yemek serüveni yaşayabilirsiniz. En ünlü burgeri ise tabii ki Ottoman.
EGG & BURGER
Nişantaşı’nda yer alan mekanın en meşhur lezzeti aynı adı taşıyan egg & burger. Bu özel lezzeti restoranda deneyebilir ya da eve sipariş edebilirsiniz.
BALTAZAR KARAKÖY
Gurme burger furyasının ilk başladığı zamanlardan beri açık olan Baltazar, kendi yapımı ekmekleri, el kesimi patatesleri ve et çeşitleriyle oldukçe beğenilenlerden biri.
MANO BURGER
Senelerdir İstanbul’un en sevilen burgercileri arasındaki yerini koruyan ve Caddebostan’da yer alan Mano Burger’de lezzet dolu bir burger deneyimi yaşayabilirsiniz.
HOPDADDY BURGER
Yeniköy sahilinde yer alan ve açıldığı günden beri en çok konuşulanlar arasında olan Hopdaddy’de makul bedeller karşılığında rahatlıkla doyabilirsiniz.
VIRGINIA ANGUS
Kendi çiftliklerinden temin ettikleri etlerle hazırladıkları burger çeşitlerini, yine kendi yapımları olan tazecik ekmeklerle buluşturarak sunan Virginia Angus'ta doymadan masadan kalkmak yok.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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