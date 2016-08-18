İçinde kendinizi kaybedeceğiniz pastane fırınlar
En lezzetli ürünleri bir arada bulabileceğiniz bu pastane fırınları mutlaka bir yere not edin.
Tatlı krizine son veren ve kentte gittikçe yaygınlaşan pastane fırınlar pek çok gurme lezzeti bir arada sunuyor. Şehrin muhtelif yerlerine dağılan bu yeni trendle birlikte hem taze ekmekler almak, hem de birbirinden enfes tatlılar deneyerek harika bir kahvaltı yapma şansına sahipsiniz. İşte İstanbul'un lezzet vadeden en iyi pastane fırınları:
1. GRANDMA COFFEE AND BAKERY - NİŞANTAŞI
Nişantaşı'nın en gözde pastane fırınlarından Grandma Coffee and Bakery, kırmızı ve beyaz renkli dekorasyonu ile vintage ve minimal bir ruha sahip. İç dekorasyonu oldukça göz alıcı olan mekanda birbirinden enfes lezzetleri görünce ne yemeniz gerektiğine karar vermekte zorlanacaksınız. Tart çeşitlerinden, kurabiyeye, leziz ekmeklerden, poğaça, kek ve kruvasanlara kadar pek çok gurme lezzete rastlayabileceğiniz mekanda özel reçellerin de tadına bakabilirsiniz. Pazar kahvaltılarıyla meşhur olan mekanda serpme kahvaltınızı ünlü menemenlerinden tadarak yapabilirsiniz.
2. DANDİN BAKERY - KARAKÖY
Karaköy'de yer alan Dandin Bakery ferah tavanı ve tatlı tuzlu çeşitleriyle semtte oldukça popüler. Kahvaltı için en çok tercih edilen mekanlar arasında bulunan Dandin avokadolu tostu ve french tost seçenekleriyle öne çıkıyor. Ekler ve rulo pasta yapımında son derece iddialı olan mekan Monday Therapy, Jasmine Green Tea ve Berry Punch gibi farklı aromalara sahip çay çeşitleriyle de ünlü.
3. LA PATISSERIE LUNE - TEŞVİKİYE
Sarı, mor ve gri renklerden oluşan dış mekan tasarımı ile adeta masallardan fırlamış gibi duran La Patisserie Lune, el yapımı özel kruvasanları, ekmekleri, tostları, pasta ve macaronları ile adından söz ettiriyor. Julius Meinl kahveleri eşliğinde macaronlarının tadına bakabilir ve lezzetli kruvasan ve pastalarından alıp eve götürebilirsiniz. Semtin gözde pastane fırınlarından olan mekan Teşvikiye'de yer alıyor.
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