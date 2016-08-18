İçinde kendinizi kaybedeceğiniz pastane fırınlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
18.08.2016 - 15:45, Son Güncelleme:

İçinde kendinizi kaybedeceğiniz pastane fırınlar

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İçinde kendinizi kaybedeceğiniz pastane fırınlar

En lezzetli ürünleri bir arada bulabileceğiniz bu pastane fırınları mutlaka bir yere not edin.

Tatlı krizine son veren ve kentte gittikçe yaygınlaşan pastane fırınlar pek çok gurme lezzeti bir arada sunuyor. Şehrin muhtelif yerlerine dağılan bu yeni trendle birlikte hem taze ekmekler almak, hem de birbirinden enfes tatlılar deneyerek harika bir kahvaltı yapma şansına sahipsiniz. İşte İstanbul'un lezzet vadeden en iyi pastane fırınları:

1. GRANDMA COFFEE AND BAKERY - NİŞANTAŞI

İçinde kendinizi kaybedeceğiniz pastane fırınlar

Nişantaşı'nın en gözde pastane fırınlarından Grandma Coffee and Bakery, kırmızı ve beyaz renkli dekorasyonu ile vintage ve minimal bir ruha sahip. İç dekorasyonu oldukça göz alıcı olan mekanda birbirinden enfes lezzetleri görünce ne yemeniz gerektiğine karar vermekte zorlanacaksınız. Tart çeşitlerinden, kurabiyeye, leziz ekmeklerden, poğaça, kek ve kruvasanlara kadar pek çok gurme lezzete rastlayabileceğiniz mekanda özel reçellerin de tadına bakabilirsiniz. Pazar kahvaltılarıyla meşhur olan mekanda serpme kahvaltınızı ünlü menemenlerinden tadarak yapabilirsiniz.

2. DANDİN BAKERY - KARAKÖY

İçinde kendinizi kaybedeceğiniz pastane fırınlar

Karaköy'de yer alan Dandin Bakery ferah tavanı ve tatlı tuzlu çeşitleriyle semtte oldukça popüler. Kahvaltı için en çok tercih edilen mekanlar arasında bulunan Dandin avokadolu tostu ve french tost seçenekleriyle öne çıkıyor. Ekler ve rulo pasta yapımında son derece iddialı olan mekan Monday Therapy, Jasmine Green Tea ve Berry Punch gibi farklı aromalara sahip çay çeşitleriyle de ünlü.

3. LA PATISSERIE LUNE - TEŞVİKİYE

İçinde kendinizi kaybedeceğiniz pastane fırınlar

Sarı, mor ve gri renklerden oluşan dış mekan tasarımı ile adeta masallardan fırlamış gibi duran La Patisserie Lune, el yapımı özel kruvasanları, ekmekleri, tostları, pasta ve macaronları ile adından söz ettiriyor. Julius Meinl kahveleri eşliğinde macaronlarının tadına bakabilir ve lezzetli kruvasan ve pastalarından alıp eve götürebilirsiniz. Semtin gözde pastane fırınlarından olan mekan Teşvikiye'de yer alıyor.

 

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