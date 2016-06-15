Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
15.06.2016 - 18:22, Son Güncelleme:

Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

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Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

İstanbul’daki binlerce restoran arasında çok fazla masraf etmeden lezzetli bir yemek yiyerek iftar yapabileceklerinizi merak ediyorsanız, Zomato’nun hazırladığı bu liste tam da size göre. İşte karşınızda leziz ve hesaplı iftarların adresleri!

SAN MARCO’S CAFFE

Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Bakırköy’de yer alan San Marco’s Caffe’nin Ramazan ayına özel olarak hazırladığı 5 farklı set menüsü var. Lazanyadan piliç ızgaraya, antrikottan mantar soslu tavuğa kadar pek çok seçenek bulunuyor.

LAZİSTANBUL

Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Kadıköy’de hizmet veren bir Karadeniz restoranı olan Lazİstanbul’un iftar menüsünde; iftariyelik tabağından Akçaabat köfteye, güveçte kuru fasulyeden baklavaya kadar birçok seçenek sunuluyor.

İBB FLORYA TESİSLERİ

Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Florya Tesisleri’nin yeşilin ve mavinin buluştuğu manzaralı terasında iftariyelik tabağı, çorba, salata, ara sıcak çeşitleri, günlük değişen ana yemek seçenekleri ve tatlıdan oluşan nefis bir yemek yiyebilirsiniz.

BAAZEN TANTUNİ

Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Levent’te yer alan ve renkli dekorasyonuyla dikkat çeken Baazen Tantuni’nin iftar menüsünde; iftariyelik, çorba, salata, tantuni, meyve tabağı ve sütlü tatlı bulunuyor.

KÖMÜR TÜRK MUTFAĞI

Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Fatih’te yer alan restoranın Ramazan ayına özel iftar menüsünde; börek çeşitlerinden dönere, ızgara et çeşitlerinden tatlıya kadar birçok seçenek sunuluyor.

ÖZSÜT CAFE

Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Özsüt Cafe’nin iftar menüsünde; muhammaradan kabaklı semizotu salatasına, çömlek kebabından sütlü badem çorbasına kadar pek çok seçenek bulunuyor.

KASAP OSMAN

Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Dönerseverlerin uğrak noktası olan Kasap Osman’ın menüsünde döner, Bursa kebabı, Adana kebap, Urfa kebap, tavuk şiş, köfte, trileçe, fırın sütlaç, çorba ve daha pek çok seçenek bulunuyor.

KÜÇÜK EV

Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Hem ev yemekleri hem de pide çeşitleriyle oldukça sevilen Küçük Ev’in iftar menüsünde; zeytinyağlı çeşitlerinden çorbalara, Karadeniz pidesinden irmik helvasına kadar birçok seçenek sunuluyor.

MİMAR SİNAN TERAS CAFE

Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Süleymaniye’de yer alan ve harika bir manzarası olan mekanın Ramazan menüsünde; iftariyelik tabağı, çorba, salata, tavuklu ya da köfteli ana yemek ve güllaç bulunuyor.

HD İSKENDER

Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran

İskenderseverlerin fast food durağı olan HD'de hem 1 ya da 1,5 porsiyon klasik İskender seçenekleri hem de patlıcanlı İskender seçeneği bulunuyor.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır. 

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