Hesabını bilenler için iftar yapabileceğiniz 10 restoran
İstanbul’daki binlerce restoran arasında çok fazla masraf etmeden lezzetli bir yemek yiyerek iftar yapabileceklerinizi merak ediyorsanız, Zomato’nun hazırladığı bu liste tam da size göre. İşte karşınızda leziz ve hesaplı iftarların adresleri!
SAN MARCO’S CAFFE
Bakırköy’de yer alan San Marco’s Caffe’nin Ramazan ayına özel olarak hazırladığı 5 farklı set menüsü var. Lazanyadan piliç ızgaraya, antrikottan mantar soslu tavuğa kadar pek çok seçenek bulunuyor.
LAZİSTANBUL
Kadıköy’de hizmet veren bir Karadeniz restoranı olan Lazİstanbul’un iftar menüsünde; iftariyelik tabağından Akçaabat köfteye, güveçte kuru fasulyeden baklavaya kadar birçok seçenek sunuluyor.
İBB FLORYA TESİSLERİ
Florya Tesisleri’nin yeşilin ve mavinin buluştuğu manzaralı terasında iftariyelik tabağı, çorba, salata, ara sıcak çeşitleri, günlük değişen ana yemek seçenekleri ve tatlıdan oluşan nefis bir yemek yiyebilirsiniz.
BAAZEN TANTUNİ
Levent’te yer alan ve renkli dekorasyonuyla dikkat çeken Baazen Tantuni’nin iftar menüsünde; iftariyelik, çorba, salata, tantuni, meyve tabağı ve sütlü tatlı bulunuyor.
KÖMÜR TÜRK MUTFAĞI
Fatih’te yer alan restoranın Ramazan ayına özel iftar menüsünde; börek çeşitlerinden dönere, ızgara et çeşitlerinden tatlıya kadar birçok seçenek sunuluyor.
ÖZSÜT CAFE
İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Özsüt Cafe’nin iftar menüsünde; muhammaradan kabaklı semizotu salatasına, çömlek kebabından sütlü badem çorbasına kadar pek çok seçenek bulunuyor.
KASAP OSMAN
Dönerseverlerin uğrak noktası olan Kasap Osman’ın menüsünde döner, Bursa kebabı, Adana kebap, Urfa kebap, tavuk şiş, köfte, trileçe, fırın sütlaç, çorba ve daha pek çok seçenek bulunuyor.
KÜÇÜK EV
Hem ev yemekleri hem de pide çeşitleriyle oldukça sevilen Küçük Ev’in iftar menüsünde; zeytinyağlı çeşitlerinden çorbalara, Karadeniz pidesinden irmik helvasına kadar birçok seçenek sunuluyor.
MİMAR SİNAN TERAS CAFE
Süleymaniye’de yer alan ve harika bir manzarası olan mekanın Ramazan menüsünde; iftariyelik tabağı, çorba, salata, tavuklu ya da köfteli ana yemek ve güllaç bulunuyor.
HD İSKENDER
İskenderseverlerin fast food durağı olan HD'de hem 1 ya da 1,5 porsiyon klasik İskender seçenekleri hem de patlıcanlı İskender seçeneği bulunuyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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