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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
14.07.2016 - 12:35, Son Güncelleme:

Felekten bir gece çalacağınız 5 meyhane

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Felekten bir gece çalacağınız 5 meyhane

En eski geleneklerden olan meyhaneler keyifli buluşmalara, arkadaşlarla eğlencelere ev sahipliği yapıyor. İşte İstanbul'da keyif alabileceğiniz 5 adres...

Dostlarla beraber eğlenmek ve keyifli bir gece geçirmek için en çok tercih edilen mekanlardan olan meyhaneler, hoş sohbetlere de ev sahipliği yapıyor. Meyhaneler son zamanlarda modern yaşam kültürüne giderek yenik düşmeye başlasa da kendi kimliğini hâlâ muhafaza edenler de yok değil. Birbirinden lezzetli mezelerin adeta yarıştığı, şarkıların hep bir ağızdan söylendiği mekanlar, sevdiklerinizle keyifli bir gece vadediyor. İşte İstanbul'daki en iyi meyhaneler:

1. Safa Meyhanesi - Yedikule

İstanbul'un meyhane kültürü ile ünlü tarihi semtlerinden olan Yedikule'de yer alan Safa Meyhanesi, dostlarla bir araya gelip gerçek meyhane kültürünü tadabileceğiniz mekanların başında geliyor. Paçanga böreği, lakerda, arnavut ciğeri, fava ve patlıcan salatası menüde ön plana çıkan yiyeceklerden bazıları. Hesaplı fiyatlarıyla güzel bir çilingir sofrası kurmak için ideal meyhanelerden.

Felekten bir gece çalacağınız 5 meyhane

'Av Mevsimi' filminin o unutulmaz sahnesi Safa Meyhanesi'nde çekildi

2. İnciraltı Meyhanesi - Beylerbeyi

Beylerbeyi'nde bulunan ve bahçesindeki 70 yıllık çınar ağacından adını alan meyhanenin duvarları eski İstanbul fotoğraflarıyla kaplı. Mekana girdiğinizde nostalji yaşamamanız mümkün değil. Meyhanenin kışın misafirlerini ağırladığı harika bir bahçesi var. Menüde fava, Çerkez tavuğu, balık dolma, humus, balık böreği ve midyeli dolma göze çarpıyor. Türk sanat müziği tınılarının yemeğinize eşlik ettiği meyhane ziyarete değer.

3. Demeti - Cihangir

Klasik meyhane havasında olan mekan enfes manzaralı bir balkona sahip. Cihangir sakinlerinin sık sık ziyaret ettiği meyhanede nar salatası, fava, levrek marine, Arnavut ciğeri ve acı biber yoğurt birlikteliğinden oluşan mezeleri kesinlikle denenmeli. Levrek ızgaraları ise lezzetiyle damağınızı fethedecek.

Felekten bir gece çalacağınız 5 meyhane

4. Galata Meyhanesi - Asmalımescit

Asmalımescit'in ara sokaklarından birinde konumlanan ve 1993'ten beri ziyaretçilerini ağırlayan mekanda pazar günü hariç her akşam canlı fasıl programı var. Karnabahar salatası, levrek marine ve pazı turşusu fix menü içerisinde yer alıyor. Galata böreği ise mekanın en sevilen spesiyallerinden. Ana yemek seçenekleri ise pazıda levrek, soya soslu piliç ve beğendili kebaptan oluşuyor.

5. Refik Restaurant - Asmalımescit

Asmalımecit'in en ünlü meyhanelerinden olan Refik, 1950 yılından bu yana meyhane kültürünü sürdürüyor. Paçanga böreği, kalamar tava ve acılı ezmesini mutlaka tatmanız gereken mekanda, haftasonu için rezervasyon şart.

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