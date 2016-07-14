Felekten bir gece çalacağınız 5 meyhane
En eski geleneklerden olan meyhaneler keyifli buluşmalara, arkadaşlarla eğlencelere ev sahipliği yapıyor. İşte İstanbul'da keyif alabileceğiniz 5 adres...
Dostlarla beraber eğlenmek ve keyifli bir gece geçirmek için en çok tercih edilen mekanlardan olan meyhaneler, hoş sohbetlere de ev sahipliği yapıyor. Meyhaneler son zamanlarda modern yaşam kültürüne giderek yenik düşmeye başlasa da kendi kimliğini hâlâ muhafaza edenler de yok değil. Birbirinden lezzetli mezelerin adeta yarıştığı, şarkıların hep bir ağızdan söylendiği mekanlar, sevdiklerinizle keyifli bir gece vadediyor. İşte İstanbul'daki en iyi meyhaneler:
1. Safa Meyhanesi - Yedikule
İstanbul'un meyhane kültürü ile ünlü tarihi semtlerinden olan Yedikule'de yer alan Safa Meyhanesi, dostlarla bir araya gelip gerçek meyhane kültürünü tadabileceğiniz mekanların başında geliyor. Paçanga böreği, lakerda, arnavut ciğeri, fava ve patlıcan salatası menüde ön plana çıkan yiyeceklerden bazıları. Hesaplı fiyatlarıyla güzel bir çilingir sofrası kurmak için ideal meyhanelerden.
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2. İnciraltı Meyhanesi - Beylerbeyi
Beylerbeyi'nde bulunan ve bahçesindeki 70 yıllık çınar ağacından adını alan meyhanenin duvarları eski İstanbul fotoğraflarıyla kaplı. Mekana girdiğinizde nostalji yaşamamanız mümkün değil. Meyhanenin kışın misafirlerini ağırladığı harika bir bahçesi var. Menüde fava, Çerkez tavuğu, balık dolma, humus, balık böreği ve midyeli dolma göze çarpıyor. Türk sanat müziği tınılarının yemeğinize eşlik ettiği meyhane ziyarete değer.
3. Demeti - Cihangir
Klasik meyhane havasında olan mekan enfes manzaralı bir balkona sahip. Cihangir sakinlerinin sık sık ziyaret ettiği meyhanede nar salatası, fava, levrek marine, Arnavut ciğeri ve acı biber yoğurt birlikteliğinden oluşan mezeleri kesinlikle denenmeli. Levrek ızgaraları ise lezzetiyle damağınızı fethedecek.
4. Galata Meyhanesi - Asmalımescit
Asmalımescit'in ara sokaklarından birinde konumlanan ve 1993'ten beri ziyaretçilerini ağırlayan mekanda pazar günü hariç her akşam canlı fasıl programı var. Karnabahar salatası, levrek marine ve pazı turşusu fix menü içerisinde yer alıyor. Galata böreği ise mekanın en sevilen spesiyallerinden. Ana yemek seçenekleri ise pazıda levrek, soya soslu piliç ve beğendili kebaptan oluşuyor.
5. Refik Restaurant - Asmalımescit
Asmalımecit'in en ünlü meyhanelerinden olan Refik, 1950 yılından bu yana meyhane kültürünü sürdürüyor. Paçanga böreği, kalamar tava ve acılı ezmesini mutlaka tatmanız gereken mekanda, haftasonu için rezervasyon şart.
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