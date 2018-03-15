Eve dönmeden atıştırmalık efsane midyeciler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Kaynak: Doğan Burda
15.03.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Eve dönmeden atıştırmalık efsane midyeciler

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Eve dönmeden atıştırmalık efsane midyeciler

Midyenin bizdeki yeri ayrıdır. İş çıkışında ağzımız tatlansın diye, alkol sonrası açlığımızı bastırsın diye ya da öğlen hiç sebepsiz yere canımız çeker. İstanbul’da ise her köşe başında bir midyeci görmek mümkündür. Bu kadar seçeneğin olması tabii ki kalite farkını da beraberinde getirir. Peki şöyle ağız tadıyla gerçekten kaliteli midyeyi nerede bulabiliriz? İşte eve dönmeden, ağız tadıyla yemelik, İstanbul’daki en iyi midyeciler…

Midyeci Eşref
Midyeci Eşref'te her zaman en iyi midye dolmayı yiyebilirsiniz. Fakat muhteşem midyeler için haziran ayından sonra gitmeniz gerekir. Yeri Silivri’de yani biraz uzakta olsa da, bu muhteşem lezzetli midyeler için dünyanın diğer ucuna bile gidilir.
Adres: Silivri Sahili

Çengelköy Kokoreççisi
Günlük toplanan taze midyeleri yiyebileceğiniz bir başka mekân Çengelköy Kokoreççisi. Talep biraz fazla olduğu için biraz sıra beklemek durumunda kalabilirsiniz. Fakat değeceğine emin olabilirsiniz!
Adres: Halk Cad. No: 15 Çengelköy, İstanbul

Eve dönmeden atıştırmalık efsane midyeciler

Midyeci Ahmet
Midyeci Ahmet'i son zamanlarda tanımayan kalmadı. Fakat onu bilen zaten yıllardır biliyor. Kendisi bu işi 8 yaşından beri yapıyor. Midyeci Ahmet'e midyeler Marmara Adası ve Avşa Adası’ndan geliyor ve her hafta denetleniyor. Yavaş yavaş kurumsallaşmaya başlasa da, eski tadından hiçbir şey kaybetmiyor!
Adres: Yıldız Mh. Çırağan Cd. No:22, 34349 Beşiktaş/İstanbul

Takanik
Takanik hem konumuyla hem lezzetleriyle hem de servisiyle gerçekten başarılı. Deniz ürünleri dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri. Tabii ki bu başarı midye dolmaya da yansımış. Takanik’te midye dolmalarınızı gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz; çünkü gerçekten lezzetli ve hijyenik midye dolmalar yiyor olacaksınız.
Adres: Yeniköy Mh., Köybaşi Cad No:155, 34464 Sarıyer

Cezalı midye yeme yarışması - Yersen
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