Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları
Gönlünüzde et yemeklerinin yeri bir başkaysa, Zomato’nun hazırladığı bu listede kendinize en uygun iftar menülerini ve fiyatlarını bulabilirsiniz!
BEYTİ
Florya Şenlikköy’de yer alan ve etseverlerin uğrak noktası olan Beyti, Zomato kullanıcılarından aldığı çok yüksek puanlarla listemizin en başına yerleşiyor. İftar menüsünde; su böreğinden sucuğa, karışık ızgara tabağından güllaç ve künefeye kadar pek çok seçenek yer alıyor.
NİŞANTAŞI BAŞKÖŞE
Avrupa yakasının en çok tercih edilen etçilerinden olan Başköşe’nin bu aya özel olarak hazırladığı geniş iftar menüsü; çorba ve iftariyeliklerle başlayıp, fındık lahmacun, ıspanaklı pide, döner, başköşe kebap, kaymaklı künefe, çıtır kabak tatlısı ve güllaç gibi seçeneklerle devam ediyor.
VIRGINIA ANGUS
Et ve hamburger sevenlerin uğrak noktası olan ve kendi çiftliklerinden elde ettikleri etleri sunan Virginia Angus, bu aya özel olarak da bir menü hazırlamış. Menüde füme, turşu, hurma, patates, kasap köfte, kaşarlı köfte, burger, bonfile, antrikot, sucuk ve içecek çeşitleri bulunuyor.
ŞAZELİ
Florya Şenlikköy’ün en gözde mekanlarından olan Şazeli, etseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Geniş iftar menüsünde; kuru patlıcan dolmasından kuzu pirzolaya, dana lokumdan kuzu küşlemeye kadar pek çok seçenek bulunuyor.
KÖŞKEROĞLU ÇARGAH RESTAURANT
Ferah alanı ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken Köşkeroğlu Çargah’ın Ramazan’a özel menüsünde; fındık lahmacundan Antep dolmaya, kuzu tandırdan parça etli Alinazik'e kadar birçok seçenek bulunuyor.
ÖZGÜR ŞEF STEAKHOUSE
Türkiye’nin en ünlü şeflerinden olan Özgür Şef’in Batı Ataşehir’deki et restoranında sizleri geniş bir iftar menüsü bekliyor. Menü iftariyelikler ve çorbayla başlayıp salata, et çeşitleri ve güllaç gibi seçeneklerle son buluyor.
BİRLİK KASAP STEAKPOINT
Ahşap ağırlıklı şık dekorasyonu ve sunduğu et çeşitleriyle beğeni toplayan Birlik Kasap’ın bu aya özel olarak hazırlayıp sunduğu iftar menüsü; iftariye tabağı ve çorbayla başlayıp, salata, ana yemek çeşitleri ve tatlıyla devam ediyor.
BLACK ANGUS
Tophane’de yer alan ve hem et hemde burger çeşitleriyle kısa sürede en beğenilenler arasında yerini alan Black Angus’un bu aya özel olarak hazırladığı iftar menüsünde; dana fümeden kaşarlı köfteye, antrikottan lokum bonfileye kadar pek çok seçenek bulunuyor.
BOĞA'Z STEAKHOUSE
Çengelköy sahilinde yer alan ve hem eşsiz Boğaz manzarasıyla hem de sunduğu lezzetlerle beğeni toplayan Boga’z’ın geniş iftar menüsünde; ızgara sucuktan karışık et tabağına, kuzu pirzoladan lokuma kadar pek çok seçenek bulunuyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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