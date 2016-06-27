Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
27.06.2016 - 15:42, Son Güncelleme:

Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları

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Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları

Gönlünüzde et yemeklerinin yeri bir başkaysa, Zomato’nun hazırladığı bu listede kendinize en uygun iftar menülerini ve fiyatlarını bulabilirsiniz!

BEYTİ

Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları


Florya Şenlikköy’de yer alan ve etseverlerin uğrak noktası olan Beyti, Zomato kullanıcılarından aldığı çok yüksek puanlarla listemizin en başına yerleşiyor. İftar menüsünde; su böreğinden sucuğa, karışık ızgara tabağından güllaç ve künefeye kadar pek çok seçenek yer alıyor.

NİŞANTAŞI BAŞKÖŞE

Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları


Avrupa yakasının en çok tercih edilen etçilerinden olan Başköşe’nin bu aya özel olarak hazırladığı geniş iftar menüsü; çorba ve iftariyeliklerle başlayıp, fındık lahmacun, ıspanaklı pide, döner, başköşe kebap, kaymaklı künefe, çıtır kabak tatlısı ve güllaç gibi seçeneklerle devam ediyor.

 

VIRGINIA ANGUS

Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları


Et ve hamburger sevenlerin uğrak noktası olan ve kendi çiftliklerinden elde ettikleri etleri sunan Virginia Angus, bu aya özel olarak da bir menü hazırlamış. Menüde füme, turşu, hurma, patates, kasap köfte, kaşarlı köfte, burger, bonfile, antrikot, sucuk ve içecek çeşitleri bulunuyor.

ŞAZELİ

Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları


Florya Şenlikköy’ün en gözde mekanlarından olan Şazeli, etseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Geniş iftar menüsünde; kuru patlıcan dolmasından kuzu pirzolaya, dana lokumdan kuzu küşlemeye kadar pek çok seçenek bulunuyor.

KÖŞKEROĞLU ÇARGAH RESTAURANT

Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları


Ferah alanı ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken Köşkeroğlu Çargah’ın Ramazan’a özel menüsünde; fındık lahmacundan Antep dolmaya, kuzu tandırdan parça etli Alinazik'e kadar birçok seçenek bulunuyor.

ÖZGÜR ŞEF STEAKHOUSE

Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları


Türkiye’nin en ünlü şeflerinden olan Özgür Şef’in Batı Ataşehir’deki et restoranında sizleri geniş bir iftar menüsü bekliyor. Menü iftariyelikler ve çorbayla başlayıp salata, et çeşitleri ve güllaç gibi seçeneklerle son buluyor.

BİRLİK KASAP STEAKPOINT

Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları


Ahşap ağırlıklı şık dekorasyonu ve sunduğu et çeşitleriyle beğeni toplayan Birlik Kasap’ın bu aya özel olarak hazırlayıp sunduğu iftar menüsü; iftariye tabağı ve çorbayla başlayıp, salata, ana yemek çeşitleri ve tatlıyla devam ediyor.

BLACK ANGUS

Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları


Tophane’de yer alan ve hem et hemde burger çeşitleriyle kısa sürede en beğenilenler arasında yerini alan Black Angus’un bu aya özel olarak hazırladığı iftar menüsünde; dana fümeden kaşarlı köfteye, antrikottan lokum bonfileye kadar pek çok seçenek bulunuyor.

BOĞA'Z STEAKHOUSE

Etseverlere özel: İstanbul’un en beğenilen et restoranları


Çengelköy sahilinde yer alan ve hem eşsiz Boğaz manzarasıyla hem de sunduğu lezzetlerle beğeni toplayan Boga’z’ın geniş iftar menüsünde; ızgara sucuktan karışık et tabağına, kuzu pirzoladan lokuma kadar pek çok seçenek bulunuyor.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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