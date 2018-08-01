En lezzetli suşileri tadabileceğiniz 10 restoran

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
01.08.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

En lezzetli suşileri tadabileceğiniz 10 restoran

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En lezzetli suşileri tadabileceğiniz 10 restoran

Köklü Japon mutfağının en lezzetli üyelerinden biri olan suşiye doyabileceğiniz İstanbul'daki 10 restoran...

Uzak Doğu'nun en gözde lezzetlerden biri olan suşi farklı mutfaklara ve tatlara açık olanlar için iyi bir seçenek. Şık dekorasyonları, sunum kalitesi ve birbirinden lezzetli menüleri ile beğeni kazanan suşi restoranları bu sıralar oldukça popüler.

İşte canınız suşi çektiğinde gidebileceğiniz 10 restoran

1. Ioki Sushi Bar & Japanese Restaurant

Bu mekandaki suşileri Hollywood’un en meşhur şefi olan Keizo Oki hazırlıyor. Kızarmış patateslerle birlikte yapılan ton balıklı ve yengeçli çeşitleri ile ''Tornado'' en sevilen lezzetlerden biri. Salatalık, karides tempura, acı ton balığı ve acı Ioki sostan oluşan ''İstanbul ebi roll'' favorilerden.

2. P.F. Chang's

Şık ve hoş ortamı ile Ataşehir'de hizmet veren bu lüks restoranda kendinizi aSYA'da hissedebilirsiniz. Güzel müzikler eşliğinde muhteşem lezzette olan suşileri tadarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

En lezzetli suşileri tadabileceğiniz 10 restoran

3. Yada Sushi

İstinye'de yer alan Yada Sushi mutfağı ve enerjisi ile oldukça ilgi çekiyor. Asya mutfağının benzersiz lezzetlerini mükemmel sunum ve kaliteli hizmet ile bir araya getiren mekanda gastronomi yolculuğuna çıkabilirsiniz.

4. Vogue Sushi

Beşiktaş'ta yer alan Vogue, İstanbul'un en gözde mekanlarından biri. Boğaz manzarası ile büyüleyici bir atmosfere sahip olan Vogue suşi menüleriyle büyük beğeni topluyor.

En lezzetli suşileri tadabileceğiniz 10 restoran

5. Miyabi Sushi&Japanese Grill Bar

Miyabi Sushi Japon mutfağının en iyileri arasında. Suşiler, saşimiler ve nigirilerle etkileyici lezzet ve sunum ortaya koyan mekan Akatlar’da yer alıyor.

6. Çin Büfe

Ufak bir restoran olan Çin Büfe 2005 yılından beri kaliteli ve lezzetli menüleriyle oldukça ilgi görüyor. Müzikleri ile keyifli bir ortam oluşturan mekanda fiyatlar diğer restoranlara göre daha uygun.

En lezzetli suşileri tadabileceğiniz 10 restoran

7. SushiCo

En popüler suşi adreslerinden biri olan SushiCo Uzak Doğu mutfağı sevenlere birçok alternatif sunuyor. Dragon roll, ushi king, toro roll, kani roll ve California roll en çok tercih edilen çeşitler arasında.

8. Wagamama

17 ülkede restorana sahip olan Wagamama bir dünya markası. Asya mutfağını tanıyabileceğiniz en güzel yerlerden biri. İlgili ve güler yüzlü çalışanlarıyla Japon mutfağına doyabileceğiniz mekanda suşilerin tadı damağınızda kalacak.

En lezzetli suşileri tadabileceğiniz 10 restoran

9. Kiss The Frog

Rumeli Hisarı'nda yer alan Kiss The Frog modern ve şık ortamı, harika boğaz manzarası ile gidilmesi gereken en iyi adreslerden biri. Mükemmel lezzetlerin ve kaliteli sunumun birleştiği mekanda keyifle suşileri tadabilirsiniz.

10. Zuma

İstinye'de yer alan Zuma Londra merkezli ödüllü bir Japon restoranı. Şık dekorasyonu ve ambiyansı ile size çok farklı hissettireceği kesin. Uzak Doğu mutfağı konusunda oldukça başarılı olan mekan özellikle hafta sonları kalabalık olduğu için rezervasyon yaptırmanız şart.

En lezzetli suşileri tadabileceğiniz 10 restoran

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