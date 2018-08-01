En lezzetli suşileri tadabileceğiniz 10 restoran
Köklü Japon mutfağının en lezzetli üyelerinden biri olan suşiye doyabileceğiniz İstanbul'daki 10 restoran...
Uzak Doğu'nun en gözde lezzetlerden biri olan suşi farklı mutfaklara ve tatlara açık olanlar için iyi bir seçenek. Şık dekorasyonları, sunum kalitesi ve birbirinden lezzetli menüleri ile beğeni kazanan suşi restoranları bu sıralar oldukça popüler.
İşte canınız suşi çektiğinde gidebileceğiniz 10 restoran
1. Ioki Sushi Bar & Japanese Restaurant
Bu mekandaki suşileri Hollywood’un en meşhur şefi olan Keizo Oki hazırlıyor. Kızarmış patateslerle birlikte yapılan ton balıklı ve yengeçli çeşitleri ile ''Tornado'' en sevilen lezzetlerden biri. Salatalık, karides tempura, acı ton balığı ve acı Ioki sostan oluşan ''İstanbul ebi roll'' favorilerden.
2. P.F. Chang's
Şık ve hoş ortamı ile Ataşehir'de hizmet veren bu lüks restoranda kendinizi aSYA'da hissedebilirsiniz. Güzel müzikler eşliğinde muhteşem lezzette olan suşileri tadarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.
3. Yada Sushi
İstinye'de yer alan Yada Sushi mutfağı ve enerjisi ile oldukça ilgi çekiyor. Asya mutfağının benzersiz lezzetlerini mükemmel sunum ve kaliteli hizmet ile bir araya getiren mekanda gastronomi yolculuğuna çıkabilirsiniz.
4. Vogue Sushi
Beşiktaş'ta yer alan Vogue, İstanbul'un en gözde mekanlarından biri. Boğaz manzarası ile büyüleyici bir atmosfere sahip olan Vogue suşi menüleriyle büyük beğeni topluyor.
5. Miyabi Sushi&Japanese Grill Bar
Miyabi Sushi Japon mutfağının en iyileri arasında. Suşiler, saşimiler ve nigirilerle etkileyici lezzet ve sunum ortaya koyan mekan Akatlar’da yer alıyor.
6. Çin Büfe
Ufak bir restoran olan Çin Büfe 2005 yılından beri kaliteli ve lezzetli menüleriyle oldukça ilgi görüyor. Müzikleri ile keyifli bir ortam oluşturan mekanda fiyatlar diğer restoranlara göre daha uygun.
7. SushiCo
En popüler suşi adreslerinden biri olan SushiCo Uzak Doğu mutfağı sevenlere birçok alternatif sunuyor. Dragon roll, ushi king, toro roll, kani roll ve California roll en çok tercih edilen çeşitler arasında.
8. Wagamama
17 ülkede restorana sahip olan Wagamama bir dünya markası. Asya mutfağını tanıyabileceğiniz en güzel yerlerden biri. İlgili ve güler yüzlü çalışanlarıyla Japon mutfağına doyabileceğiniz mekanda suşilerin tadı damağınızda kalacak.
9. Kiss The Frog
Rumeli Hisarı'nda yer alan Kiss The Frog modern ve şık ortamı, harika boğaz manzarası ile gidilmesi gereken en iyi adreslerden biri. Mükemmel lezzetlerin ve kaliteli sunumun birleştiği mekanda keyifle suşileri tadabilirsiniz.
10. Zuma
İstinye'de yer alan Zuma Londra merkezli ödüllü bir Japon restoranı. Şık dekorasyonu ve ambiyansı ile size çok farklı hissettireceği kesin. Uzak Doğu mutfağı konusunda oldukça başarılı olan mekan özellikle hafta sonları kalabalık olduğu için rezervasyon yaptırmanız şart.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle