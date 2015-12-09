En iyi 9 menemen mekanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kaynak: İstanbul Life
09.12.2015 - 15:56, Son Güncelleme:

En iyi 9 menemen mekanı

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En iyi 9 menemen mekanı

Menemen kahvaltının vazgeçilmezi! Yumurta, biber, domates bir araya gelsin, sofra şenlensin! İstanbul Life dergisi, menemenin en iyi adreslerini seçti.

1- SADE KAHVE

En iyi 9 menemen mekanı

Rumeli Hisarı Mah. Yahya Kemal Cad. No: 20/A Sarıyer Tel: 0212 358 23 24

Boğaz’a karşı kahvaltı için akla ilk gelen adreslerden biri Sade Kahve. Kahvaltı menüsü oldukça zengin. Domates, biber ve yumurtayla hazırladıkları şahane menemeni sahanda servis ediyorlar. Karışık veya kaşarlı da tercih edebilirsiniz.

2- MANGERIE

En iyi 9 menemen mekanı
Bebek Mah. Cevdet Paşa Cad. No: 69 Beşiktaş, Tel: 0212 263 51 99

Bebek’te bulunan Mangerie, menemene de kendine has bir yorum katmış. Yeşil çarliston biber, domates, kekik, naneden hazırladıkları menemeni kızarmış tost ekmeği üzerinde servis ediyorlar.

3- AŞŞK KAHVE

En iyi 9 menemen mekanı
Muallim Naci Cad. No: 64/B, Kuruçeşme / Tel: 0212 265 47 34

Kuruçeşme’nin en güzel mekanlarından Aşşk Kahve’de üç çeşit menemen bulunuyor. Beyaz, yeşil ve siyah. Beyaz menemen beyaz peynir eklenerek, yeşil menemen yeşil zeytin eklenerek, siyah menemen de siyah zeytin eklenerek pişiriliyor.

4- BACKYARD

En iyi 9 menemen mekanı

Otlukbeli Cad. Bebeköy Sok. No: 4 Beşiktaş / Tel: 0212 287 15 00

Backyard’ın menüsündeki menemen, domates, sivri biber, beyaz peynir, maydanozla hazırlanıyor. İsterseniz ekstra peynir, sucuk veya baharatlarla beraber hazırlanan körpe ıspanak da ekletebilirsiniz. 

5- GRANDMA

En iyi 9 menemen mekanı

Otlukbeli Cad. Bebeköy Sok. No: 4 Beşiktaş / Tel: 0212 287 15 00

Backyard’ın menüsündeki menemen, domates, sivri biber, beyaz peynir, maydanozla hazırlanıyor. İsterseniz ekstra peynir, sucuk
veya baharatlarla beraber hazırlanan körpe ıspanak da ekletebilirsiniz.

6- PIM KARAKÖY

En iyi 9 menemen mekanı

Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Kılıç Ali Paşa Mescidi Sok. No: 18-22 Karaköy / Tel: 0212 227 26 99

Pim Karaköy’ü şahane tatlıları/yemekleriyle tanıyoruz. Ancak burası zengin bir kahvaltı menüsü de sunuyor. Acılı veya acısız olarak hazırlanan Pim Menemen’in tadını çıkarın.

7- EMEK CAFE

En iyi 9 menemen mekanı

Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. No: 57 Sarıyer / Tel: 0212 223 27 19

Yeniköy’de bulunan Emek Cafesizi manzaraya karşı huzurlu ve sessiz bir kahvaltıya davet ediyor. Kahvaltı çeşidi çok zengin olan menüde altı çeşit (Sade, peynirli, sucuklu, pastırmalı, kavurmalı ve karışık) menemen bulunuyor.

8- EMİRGAN SÜTİŞ

En iyi 9 menemen mekanı

Emirgan Mah. Sakıp Sabancı Cad. No: 46 Sarıyer / Tel: 0212 323 50 30

Emirgan’la bütünleşmiş bir mekan Sütiş. Kahvaltı için her seferinde beklemenize değecek lezzette pek çok seçenek sunuyor. Menemeniyse domates, biber, yumurta ve kaşar peyniriyle servis ediyor.

9- YER

En iyi 9 menemen mekanı


Ferit Tek Sok. No: 25/A Moda / Tel: 0216 450 16 70 

Moda sahilde tur attıktan sonra rotanızı Yer’e doğru çevirin. Bu sıcak kafede kendinize uygun birçok lezzet bulacağınız garanti. Gelelim menemene. Menüsünde üç çeşit menemen mevcut: Sade, Ezine peynirli ve Afyon sucuklu.  

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