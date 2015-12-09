En iyi 9 menemen mekanı
Menemen kahvaltının vazgeçilmezi! Yumurta, biber, domates bir araya gelsin, sofra şenlensin! İstanbul Life dergisi, menemenin en iyi adreslerini seçti.
1- SADE KAHVE
Rumeli Hisarı Mah. Yahya Kemal Cad. No: 20/A Sarıyer Tel: 0212 358 23 24
Boğaz’a karşı kahvaltı için akla ilk gelen adreslerden biri Sade Kahve. Kahvaltı menüsü oldukça zengin. Domates, biber ve yumurtayla hazırladıkları şahane menemeni sahanda servis ediyorlar. Karışık veya kaşarlı da tercih edebilirsiniz.
2- MANGERIE
Bebek Mah. Cevdet Paşa Cad. No: 69 Beşiktaş, Tel: 0212 263 51 99
Bebek’te bulunan Mangerie, menemene de kendine has bir yorum katmış. Yeşil çarliston biber, domates, kekik, naneden hazırladıkları menemeni kızarmış tost ekmeği üzerinde servis ediyorlar.
3- AŞŞK KAHVE
Muallim Naci Cad. No: 64/B, Kuruçeşme / Tel: 0212 265 47 34
Kuruçeşme’nin en güzel mekanlarından Aşşk Kahve’de üç çeşit menemen bulunuyor. Beyaz, yeşil ve siyah. Beyaz menemen beyaz peynir eklenerek, yeşil menemen yeşil zeytin eklenerek, siyah menemen de siyah zeytin eklenerek pişiriliyor.
4- BACKYARD
Otlukbeli Cad. Bebeköy Sok. No: 4 Beşiktaş / Tel: 0212 287 15 00
Backyard’ın menüsündeki menemen, domates, sivri biber, beyaz peynir, maydanozla hazırlanıyor. İsterseniz ekstra peynir, sucuk veya baharatlarla beraber hazırlanan körpe ıspanak da ekletebilirsiniz.
5- GRANDMA
Otlukbeli Cad. Bebeköy Sok. No: 4 Beşiktaş / Tel: 0212 287 15 00
Backyard’ın menüsündeki menemen, domates, sivri biber, beyaz peynir, maydanozla hazırlanıyor. İsterseniz ekstra peynir, sucuk
veya baharatlarla beraber hazırlanan körpe ıspanak da ekletebilirsiniz.
6- PIM KARAKÖY
Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Kılıç Ali Paşa Mescidi Sok. No: 18-22 Karaköy / Tel: 0212 227 26 99
Pim Karaköy’ü şahane tatlıları/yemekleriyle tanıyoruz. Ancak burası zengin bir kahvaltı menüsü de sunuyor. Acılı veya acısız olarak hazırlanan Pim Menemen’in tadını çıkarın.
7- EMEK CAFE
Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. No: 57 Sarıyer / Tel: 0212 223 27 19
Yeniköy’de bulunan Emek Cafesizi manzaraya karşı huzurlu ve sessiz bir kahvaltıya davet ediyor. Kahvaltı çeşidi çok zengin olan menüde altı çeşit (Sade, peynirli, sucuklu, pastırmalı, kavurmalı ve karışık) menemen bulunuyor.
8- EMİRGAN SÜTİŞ
Emirgan Mah. Sakıp Sabancı Cad. No: 46 Sarıyer / Tel: 0212 323 50 30
Emirgan’la bütünleşmiş bir mekan Sütiş. Kahvaltı için her seferinde beklemenize değecek lezzette pek çok seçenek sunuyor. Menemeniyse domates, biber, yumurta ve kaşar peyniriyle servis ediyor.
9- YER
Ferit Tek Sok. No: 25/A Moda / Tel: 0216 450 16 70
Moda sahilde tur attıktan sonra rotanızı Yer’e doğru çevirin. Bu sıcak kafede kendinize uygun birçok lezzet bulacağınız garanti. Gelelim menemene. Menüsünde üç çeşit menemen mevcut: Sade, Ezine peynirli ve Afyon sucuklu.
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