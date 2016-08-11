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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
11.08.2016 - 16:00, Son Güncelleme:

Dünya mutfağını ayağınıza getiren 5 etnik restoran

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Dünya mutfağını ayağınıza getiren 5 etnik restoran

Farklı kültürleri anlamanın yolu yemeklerini denemekten geçer. İşte İstanbul'un etnik lezzetleriyle ünlü restoranları...

İstanbul'da son yıllarda çoğalan farklı mutfaklar ve kültürler, damak tadına düşkün gurmelerin yeni gözdesi konumuna gelmiş durumda. Aynı lezzetleri denemek yerine orijinal ve özgün tatları keşfetmek pek çok kişinin yeni tercihi. Kentte son zamanlarda açılan etnik restoranlarla değişik spesiyalleri seyahat etmeden de deneyimleyebilirsiniz. İşte İstanbul'daki en farklı 5 etnik restoran:

1. DUBB INDIAN - HİNT MUTFAĞI

Dünya mutfağını ayağınıza getiren 5 etnik restoran

Son yıllarda dünyada en popüler olan mutfaklardan biri açık ara Hint mutfağı. Özellikle baharat severler için keşfedilmesi gereken sayısız lezzet sunan Hint mutfağını Sultanahmet'te açılan Dubb Indian'da tatma fırsatı bulabilirsiniz. Hint cevizi, kakule, anason, kişniş, karabiber ve zencefil gibi baharatların sıklıkla kullanıldığı özgün Hint spesiyallerinin yanında restoranda Türk kebaplarını da deneyebilirsiniz. Lassi adlı içeceklerini ve Hint dondurmalarını tatmadan mekandan ayrılmamanızı tavsiye ederiz.

2. BANYAN - UZAKDOĞU FÜZYON MUTFAĞI

Dünya mutfağını ayağınıza getiren 5 etnik restoran

Tam bir Asya restoranı olan Banyan, Feng Shui esaslarına göre dekore edilmesiyle de kimliğinin hakkını veriyor. Asya menşeli füzyon mutfağının en iyi örneklerinden biri olan restoran Ortaköy'de Anjelique ve House Cafe'nin arasında yer alıyor. Boğaza karşı harikulade manzarası ve lezzetli yemeklerinin yanında mekan, kokteylleriyle de adından söz ettiriyor. Etli eriştesi ve tavuklu özel çorbasını mutlaka denemelisiniz.

 

4. 1924 İSTANBUL- RUS MUTFAĞI

Dünya mutfağını ayağınıza getiren 5 etnik restoran

Kentteki en eski etnik restoranlardan biri olan 1924 İstanbul, Rus mutfağı deyince akla ilk gelen yerlerden. Rus mutfağına özgü Borç çorbası, Piliç Kievski ve Erikli Ördek en iddialı yemekler arasında. Beyoğlu'nda yer alan restoranın yeni vejetaryen menüsü de oldukça ilgi görüyor.

4. PERA THAI - TAYLAND MUTFAĞI

Dünya mutfağını ayağınıza getiren 5 etnik restoran

Oldukça rahat ve ferah bir atmosferi olan Pera Thai, kentteki en iyi Tayland restoranlarından biri. Bol acılı ve baharatlı yemekleri ile ön plana çıkan restoranda yemekler isteğe göre daha az acılı şekilde de servis edilebiliyor. Beyoğlu'nda bulunan mekan noodle çeşitleriyle ön plana çıkıyor.

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