Dünya mutfağını ayağınıza getiren 5 etnik restoran
Farklı kültürleri anlamanın yolu yemeklerini denemekten geçer. İşte İstanbul'un etnik lezzetleriyle ünlü restoranları...
İstanbul'da son yıllarda çoğalan farklı mutfaklar ve kültürler, damak tadına düşkün gurmelerin yeni gözdesi konumuna gelmiş durumda. Aynı lezzetleri denemek yerine orijinal ve özgün tatları keşfetmek pek çok kişinin yeni tercihi. Kentte son zamanlarda açılan etnik restoranlarla değişik spesiyalleri seyahat etmeden de deneyimleyebilirsiniz. İşte İstanbul'daki en farklı 5 etnik restoran:
1. DUBB INDIAN - HİNT MUTFAĞI
Son yıllarda dünyada en popüler olan mutfaklardan biri açık ara Hint mutfağı. Özellikle baharat severler için keşfedilmesi gereken sayısız lezzet sunan Hint mutfağını Sultanahmet'te açılan Dubb Indian'da tatma fırsatı bulabilirsiniz. Hint cevizi, kakule, anason, kişniş, karabiber ve zencefil gibi baharatların sıklıkla kullanıldığı özgün Hint spesiyallerinin yanında restoranda Türk kebaplarını da deneyebilirsiniz. Lassi adlı içeceklerini ve Hint dondurmalarını tatmadan mekandan ayrılmamanızı tavsiye ederiz.
2. BANYAN - UZAKDOĞU FÜZYON MUTFAĞI
Tam bir Asya restoranı olan Banyan, Feng Shui esaslarına göre dekore edilmesiyle de kimliğinin hakkını veriyor. Asya menşeli füzyon mutfağının en iyi örneklerinden biri olan restoran Ortaköy'de Anjelique ve House Cafe'nin arasında yer alıyor. Boğaza karşı harikulade manzarası ve lezzetli yemeklerinin yanında mekan, kokteylleriyle de adından söz ettiriyor. Etli eriştesi ve tavuklu özel çorbasını mutlaka denemelisiniz.
4. 1924 İSTANBUL- RUS MUTFAĞI
Kentteki en eski etnik restoranlardan biri olan 1924 İstanbul, Rus mutfağı deyince akla ilk gelen yerlerden. Rus mutfağına özgü Borç çorbası, Piliç Kievski ve Erikli Ördek en iddialı yemekler arasında. Beyoğlu'nda yer alan restoranın yeni vejetaryen menüsü de oldukça ilgi görüyor.
4. PERA THAI - TAYLAND MUTFAĞI
Oldukça rahat ve ferah bir atmosferi olan Pera Thai, kentteki en iyi Tayland restoranlarından biri. Bol acılı ve baharatlı yemekleri ile ön plana çıkan restoranda yemekler isteğe göre daha az acılı şekilde de servis edilebiliyor. Beyoğlu'nda bulunan mekan noodle çeşitleriyle ön plana çıkıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle