Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler
Dondurma hem yaz hem kış insana neşe veren, hafif ve enfes bir lezzet. Ama bazı çeşitleri insanı perhizinden edebilir...
ABD, Virginia, Island Creamery
İtalya, Roma, Giolitti
ABD, Phoenix, Churn
Fransa, Paris, Berthillon
ABD, Brooklyn’de bulunan Blue Marble Ice Cream
Avustralya’da bulunan Gelato Messina
ABD, California’da Diddy Riese
Hawaii, Honolulu, Bubbies
İtalya, Roma, Gelateria Del Teatro
ABD, New York, Big Gay Ice Cream
MUTLAKA UĞRAYIN
Mesele elbette sadece yaban ellerde değil.
Ülkemiz sınırları dahilinde de dev lezzetler var. İşte birkaç yerel adres:
Yaşar Usta
Girandola
Dondurmacı Ali Usta
Bitez Dondurma
Cremeria Milano
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