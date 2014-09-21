Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
21.09.2014 - 01:27, Son Güncelleme:

Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler

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Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler
refid:26919418 ilişkili resim dosyası

Dondurma hem yaz hem kış insana neşe veren, hafif ve enfes bir lezzet. Ama bazı çeşitleri insanı perhizinden edebilir...

ABD, Virginia, Island Creamery

Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler

İtalya, Roma, Giolitti

Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler

ABD, Phoenix, Churn

Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler

Fransa, Paris, Berthillon

Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler

ABD, Brooklyn’de bulunan Blue Marble Ice Cream

Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler

Avustralya’da bulunan Gelato Messina

Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler

ABD, California’da Diddy Riese

Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler

Hawaii, Honolulu, Bubbies

Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler

İtalya, Roma, Gelateria Del Teatro

Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler

ABD, New York, Big Gay Ice Cream

Dondurma yemek için yolunuzu düşürmeniz gereken adresler

MUTLAKA UĞRAYIN

Mesele elbette sadece yaban ellerde değil.
Ülkemiz sınırları dahilinde de dev lezzetler var. İşte birkaç yerel adres:

Yaşar Usta
Girandola
Dondurmacı Ali Usta
Bitez Dondurma
Cremeria Milano 
Baylan

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