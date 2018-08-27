Detoksa başlamak isteyenlere özel sağlıklı içecek adresleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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27.08.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Detoksa başlamak isteyenlere özel sağlıklı içecek adresleri

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Detoksa başlamak isteyenlere özel sağlıklı içecek adresleri

Sağlıklı beslenip zinde kalmak isteyenlerin uğrak noktalarından olan sağlıklı içecek adresleri...

Güne detoks içeceğiyle başlamanın sağlık üzerinde çok fazla pozitif etkisi bulunuyor. Taze sebze ve meyvelerin suyu sıkılarak hazırlanan detoks içecekleri vücudun ihtiyacı olan gerekli vitaminleri içermesinin yanında vücudu toksik maddelerden arındırarak daha aktif çalışan bir metabolizmaya sahip olmamızı sağlıyor. Sindirim sorunlarını ortadan kaldıran detoks içecekleri, cilde parlaklık ve canlılık veriyor. Detoks içeceklerinin bu faydalarını keşfeden mekan sahipleri ise menülerinde bu sağlıklı tariflere yer açmış durumda.

İşte İstanbul'da detoks içecekler bulabileceğiniz mekanlar:

1. STUFF - MODA

Detoksa başlamak isteyenlere özel sağlıklı içecek adresleri

Meyveli ve sebzeli smoothieleriyle meşhur olan Stuff, ufak ama şirin mi şirin bir cafe. Sağlıklı ürünler satmaya özen gösteren mekan Çimçim, Muz Sandalı, Kaptan Çilek ve Temel Reis gibi iddialı smoothieleriyle sağlıklı içecek sevenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İçeceklerin şık sunumları yanında kalorilerini de gösteren mekanda eğer karnınız açsa lezzetli salatalar da bulabilirsiniz. Moda'da bulunan Stuff, sağlıklı yaşam felsefesine sıkı sıkıya bağlı kalanların uğraması gereken yerlerden.

2. JÜS - CİHANGİR

Detoksa başlamak isteyenlere özel sağlıklı içecek adresleri

Tamamı organik malzemeler kullanılarak yapılan Jüs detoks içecekleri, soğuk press yöntemi uygulanarak hazırlanıyor ve cam şişeler içerisinde muhafaza ediliyor. Soğuk press sebze ve meyve sularının yanında sağlıklı smoothie ve organik kahveler de mekanda bulabileceğiniz diğer lezzetlerden birkaçı. Salata, çorba ve sağlıklı atıştırmalıklar ise karnı acıkanlar için ideal tatlar sunuyor. Karaciğer için oldukça yararlı olan zerdeçallı Morning Glory denenmesi gereken sebze sularından biri.

3. JUICE KITCHEN - BEYOĞLU

Detoksa başlamak isteyenlere özel sağlıklı içecek adresleri

Soğuk sıkım yöntemiyle hazırlanan pek çok sebze ve meyve suyu bulabileceğiniz Juice Kitchen'da isterseniz detoks içeceklerinizi paket halinde de satın alabilirsiniz. Fitness cleanse, one day reboot, fight the hangover gibi orijinal isimlere sahip detoks içeceklerini keşfetmek için mekana uğramalısınız.

4. JUICO

Detoksa başlamak isteyenlere özel sağlıklı içecek adresleri

Türkiye'de detoks içeceği denince akla ilk gelen markalardan biri olan Juico'nun Kanyon AVM'nin içinde ufak bir büfesi var. Buradan dilediğiniz Juico ürününü satın alıp bir yandan alışverişinizi yaparken bir yandan detoksun tadını çıkarabilirsiniz.

5. JUICEMAN

‘Yüzde 100 çiğ ve taze’ iddiasıyla, Cihangir’de içi minik içeriği dev lezzetler sunan Juiceman, hızlı Beyoğlu gecelerinden sonra ya da hemen önce enerji için tercih edilebilecek bir yer. Sadece smoothie değil çeşitli milkshake’lerle de ağzınızı tatlandırabilir, sıcağın etkisini azaltabilirsiniz. Smoothie’lere gelince ananaslıdan hurmalıya skala oldukça geniş. Mutlaka deneyin, denemeden geçmeyin.

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