Detoksa başlamak isteyenlere özel sağlıklı içecek adresleri
Sağlıklı beslenip zinde kalmak isteyenlerin uğrak noktalarından olan sağlıklı içecek adresleri...
Güne detoks içeceğiyle başlamanın sağlık üzerinde çok fazla pozitif etkisi bulunuyor. Taze sebze ve meyvelerin suyu sıkılarak hazırlanan detoks içecekleri vücudun ihtiyacı olan gerekli vitaminleri içermesinin yanında vücudu toksik maddelerden arındırarak daha aktif çalışan bir metabolizmaya sahip olmamızı sağlıyor. Sindirim sorunlarını ortadan kaldıran detoks içecekleri, cilde parlaklık ve canlılık veriyor. Detoks içeceklerinin bu faydalarını keşfeden mekan sahipleri ise menülerinde bu sağlıklı tariflere yer açmış durumda.
İşte İstanbul'da detoks içecekler bulabileceğiniz mekanlar:
1. STUFF - MODA
Meyveli ve sebzeli smoothieleriyle meşhur olan Stuff, ufak ama şirin mi şirin bir cafe. Sağlıklı ürünler satmaya özen gösteren mekan Çimçim, Muz Sandalı, Kaptan Çilek ve Temel Reis gibi iddialı smoothieleriyle sağlıklı içecek sevenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İçeceklerin şık sunumları yanında kalorilerini de gösteren mekanda eğer karnınız açsa lezzetli salatalar da bulabilirsiniz. Moda'da bulunan Stuff, sağlıklı yaşam felsefesine sıkı sıkıya bağlı kalanların uğraması gereken yerlerden.
2. JÜS - CİHANGİR
Tamamı organik malzemeler kullanılarak yapılan Jüs detoks içecekleri, soğuk press yöntemi uygulanarak hazırlanıyor ve cam şişeler içerisinde muhafaza ediliyor. Soğuk press sebze ve meyve sularının yanında sağlıklı smoothie ve organik kahveler de mekanda bulabileceğiniz diğer lezzetlerden birkaçı. Salata, çorba ve sağlıklı atıştırmalıklar ise karnı acıkanlar için ideal tatlar sunuyor. Karaciğer için oldukça yararlı olan zerdeçallı Morning Glory denenmesi gereken sebze sularından biri.
3. JUICE KITCHEN - BEYOĞLU
Soğuk sıkım yöntemiyle hazırlanan pek çok sebze ve meyve suyu bulabileceğiniz Juice Kitchen'da isterseniz detoks içeceklerinizi paket halinde de satın alabilirsiniz. Fitness cleanse, one day reboot, fight the hangover gibi orijinal isimlere sahip detoks içeceklerini keşfetmek için mekana uğramalısınız.
4. JUICO
Türkiye'de detoks içeceği denince akla ilk gelen markalardan biri olan Juico'nun Kanyon AVM'nin içinde ufak bir büfesi var. Buradan dilediğiniz Juico ürününü satın alıp bir yandan alışverişinizi yaparken bir yandan detoksun tadını çıkarabilirsiniz.
5. JUICEMAN
‘Yüzde 100 çiğ ve taze’ iddiasıyla, Cihangir’de içi minik içeriği dev lezzetler sunan Juiceman, hızlı Beyoğlu gecelerinden sonra ya da hemen önce enerji için tercih edilebilecek bir yer. Sadece smoothie değil çeşitli milkshake’lerle de ağzınızı tatlandırabilir, sıcağın etkisini azaltabilirsiniz. Smoothie’lere gelince ananaslıdan hurmalıya skala oldukça geniş. Mutlaka deneyin, denemeden geçmeyin.
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