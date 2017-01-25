Daha önce gittiklerim neymiş dedirtecek dünyanın en iyi restoranları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Daha önce gittiklerim neymiş dedirtecek dünyanın en iyi restoranları
GeriLezizz Yemek Kültürü Daha önce gittiklerim neymiş dedirtecek dünyanın en iyi restoranları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
25.01.2017 - 16:30, Son Güncelleme:

Daha önce gittiklerim neymiş dedirtecek dünyanın en iyi restoranları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Daha önce gittiklerim neymiş dedirtecek dünyanın en iyi restoranları

Kaliteli menüsü ve lezzetli yemekleriyle gurmelerin radarına takılan restoranları keşfetmek heyecan verici. İşte dünyadan örnekler...

Lezzet düşkünü olanlar için dünyadaki en iyi restoranları keşfetmek kadar heyecan verici başka bir şey yoktur. Menü kalitesi ve yemeklerin tadının yanı sıra restoranın atmosferi ve yemeklerin sunumu da en iyi restoran sıfatının kazanılmasında önemli rol oynuyor. Her sene gurmelerin oyları ile belirlenen restoranlar lezzet düşkünlerinin de dikkatini çekiyor.

İşte harika lezzetleriyle dünyanın en iyi restoranları:

1. Le Pre Catelan - Fransa

Gurme lezzetleri ile öne çıkan Fransız mutfağı Paris'in kalbinde yer alan Le Pre Catelan'da en iyi örneklerini sunuyor. Deniz ürünleri, kırmızı et ve hamur işi lezzetlerin en sofistike halini bu restoranda bulabilirsiniz.

Daha önce gittiklerim neymiş dedirtecek dünyanın en iyi restoranları

2. Masa - ABD

New York'un en ünlü restoranlarından olan Masa, size üç-dört saatlik inanılmaz bir yemek deneyimi yaşatmayı vadediyor. 

3. Osteria Francescana - İtalya

Ünlü İtalyan şef Massimo Bottura'nın restoranı olan Osteria Francescana, ünlü İtalyan moda markası Bottega Veneta'nın dekorasyon ürünleri ile tasarlanmış. Modena'da yer alan restoran modern İtalyan mutfağını farklı bir biçimde yorumluyor.

Daha önce gittiklerim neymiş dedirtecek dünyanın en iyi restoranları

4. Sublimotion - İspanya

Müşterilerin tercihlerine göre istenilen renge göre ışıklandırılabilen Sublimotion adlı restoran yaklaşık 20 çeşitten oluşan menüsünü müşterilerine sunuyor.

5. Kitcho - Japonya

Kyoto'da bulunan Kitcho'nun Japon lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz.

Daha önce gittiklerim neymiş dedirtecek dünyanın en iyi restoranları

6. Ithaa - Maldivler

180 derecelik bir manzara sunan denizaltı restoranı dünyanın en farklı restoranları arasında bulunuyor. Maldivler'in bu en gözde restoranında harika lezzetleri nefis manzara eşliğinde tadabilirsiniz.

7. Alain Ducasse at the Dorchester - İngiltere

Ünlü Fransız şef Alain Ducasse'ın sahibi olduğu restoran lüks dekorasyonu ile oldukça göz alıcı. 

Daha önce gittiklerim neymiş dedirtecek dünyanın en iyi restoranları

8. Noma - Danimarka

Dünyanın en iyi restoranı listesinin liderliğini uzun süre elinde bulunduran Noma, Kopenhag'ın gözbebeği restoranlarının başında yer alıyor. Kuzey Avrupa lezzetlerini dünyaya tanıtma misyonu edinen restoran işletmecileri lokal lezzetleri modernize bir şekilde müşterileri ile buluşturuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"