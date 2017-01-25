Daha önce gittiklerim neymiş dedirtecek dünyanın en iyi restoranları
Kaliteli menüsü ve lezzetli yemekleriyle gurmelerin radarına takılan restoranları keşfetmek heyecan verici. İşte dünyadan örnekler...
Lezzet düşkünü olanlar için dünyadaki en iyi restoranları keşfetmek kadar heyecan verici başka bir şey yoktur. Menü kalitesi ve yemeklerin tadının yanı sıra restoranın atmosferi ve yemeklerin sunumu da en iyi restoran sıfatının kazanılmasında önemli rol oynuyor. Her sene gurmelerin oyları ile belirlenen restoranlar lezzet düşkünlerinin de dikkatini çekiyor.
İşte harika lezzetleriyle dünyanın en iyi restoranları:
1. Le Pre Catelan - Fransa
Gurme lezzetleri ile öne çıkan Fransız mutfağı Paris'in kalbinde yer alan Le Pre Catelan'da en iyi örneklerini sunuyor. Deniz ürünleri, kırmızı et ve hamur işi lezzetlerin en sofistike halini bu restoranda bulabilirsiniz.
2. Masa - ABD
New York'un en ünlü restoranlarından olan Masa, size üç-dört saatlik inanılmaz bir yemek deneyimi yaşatmayı vadediyor.
3. Osteria Francescana - İtalya
Ünlü İtalyan şef Massimo Bottura'nın restoranı olan Osteria Francescana, ünlü İtalyan moda markası Bottega Veneta'nın dekorasyon ürünleri ile tasarlanmış. Modena'da yer alan restoran modern İtalyan mutfağını farklı bir biçimde yorumluyor.
4. Sublimotion - İspanya
Müşterilerin tercihlerine göre istenilen renge göre ışıklandırılabilen Sublimotion adlı restoran yaklaşık 20 çeşitten oluşan menüsünü müşterilerine sunuyor.
5. Kitcho - Japonya
Kyoto'da bulunan Kitcho'nun Japon lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz.
6. Ithaa - Maldivler
180 derecelik bir manzara sunan denizaltı restoranı dünyanın en farklı restoranları arasında bulunuyor. Maldivler'in bu en gözde restoranında harika lezzetleri nefis manzara eşliğinde tadabilirsiniz.
7. Alain Ducasse at the Dorchester - İngiltere
Ünlü Fransız şef Alain Ducasse'ın sahibi olduğu restoran lüks dekorasyonu ile oldukça göz alıcı.
8. Noma - Danimarka
Dünyanın en iyi restoranı listesinin liderliğini uzun süre elinde bulunduran Noma, Kopenhag'ın gözbebeği restoranlarının başında yer alıyor. Kuzey Avrupa lezzetlerini dünyaya tanıtma misyonu edinen restoran işletmecileri lokal lezzetleri modernize bir şekilde müşterileri ile buluşturuyor.
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