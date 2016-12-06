Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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06.12.2016 - 17:10, Son Güncelleme:

Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi

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Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi

Diyetlerin düşmanı, kadınların yemek konusundaki en zayıf noktası olan çikolatayı en lezzetli eşleştirmelerle sunarak adeta işini sanata çeviren çikolatacıların en iyi 10 adresi bu listede!

Mendel’s:

Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi

Yaklaşık 2 sene önce Beşiktaş’ta açılan ve açıldığı günden bugüne çikolata aşıklarını ağırlayan Mendel’s, işi sanata çeviren adreslerden biri. .

Şekerci Cafer Erol:

Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi

İstanbul’un en eski işletmelerinden olan Şekerci Cafer Erol önce göze sonra damaklara hitap edenlerden. Dükkanın önünden geçmek bile iştah açarken, harika şekerleme ve çikolataların bulunduğu menüyü es geçmek neredeyse imkansız.

J’adore Chocolatier:

Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi

Senelerdir önünden kuyruk eksik olmayan Taksim’in en işlek mekanlarından olan J’adore, çikolata aşıklarının uğrak noktası. 

Çikolata Dükkanı - Moda

Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi

Moda’da küçük şirin bir dükkanda hizmet veren Çikolata Dükkanı'nın en meşhur lezzetlerinden biri çikolata ve çilek bombası Asuman.

Kahve ve Çikolata

Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi

Samimi ortamı, güler yüzlü hizmeti ve renkli dekorasyonuyla Beşiktaş’ta hizmet veren Kahve ve Çikolata’da atıştırmalık minik sandviçler de bulunuyor. İki kişilik ortalama hesap tutarı 30 TL.

Rumeli Çikolatacısı - Üsküdar:

Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi

İstanbul’da üç şubesi bulunan Rumeli Çikolatacısı’nın sunumlarıyla ve dekorasyonuyla oldukça beğeniliyor.

Çikolata Kahve – Çengelköy:

Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi

İstanbul’un en eski çikolatacılarından biri olan ve Çengelköy’de hizmet veren Çikolata Kahve’de lezzetli çikolatalar, Türk kahvesi ve sıcak çikolata bulabilirsiniz.

Valonia

Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi

Beşiktaş’ta iki katlı geniş alanında hizmet veren ve kapıdan içeri girer girmez çikolata cennetine düşmüş hissi yaratan Valonia’da en ünlü lezzet ıslak kek.

Kubbe Çikolata:

Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi

Çapa’da hizmet veren ve renkli dekorasyonuyla ilgi çeken Kubbe Çikolata’nın konuklarına sunduğu geniş bir içecek menüsü ve bolca çikolatası var. 

Godiva – Şaşkınbakkal:

Çikolatalarını dünyanın pek çok yerine ulaştırmış ve insanların sevgisini kazanmış bir marka olan Godiva’nın Şaşkınbakkal’daki şubesi İstanbul’un en popülerleri arasında yer alıyor. 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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