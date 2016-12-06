Çikolata aşıkları için İstanbul’un en iyi 10 adresi
Diyetlerin düşmanı, kadınların yemek konusundaki en zayıf noktası olan çikolatayı en lezzetli eşleştirmelerle sunarak adeta işini sanata çeviren çikolatacıların en iyi 10 adresi bu listede!
Mendel’s:
Yaklaşık 2 sene önce Beşiktaş’ta açılan ve açıldığı günden bugüne çikolata aşıklarını ağırlayan Mendel’s, işi sanata çeviren adreslerden biri. .
Şekerci Cafer Erol:
İstanbul’un en eski işletmelerinden olan Şekerci Cafer Erol önce göze sonra damaklara hitap edenlerden. Dükkanın önünden geçmek bile iştah açarken, harika şekerleme ve çikolataların bulunduğu menüyü es geçmek neredeyse imkansız.
J’adore Chocolatier:
Senelerdir önünden kuyruk eksik olmayan Taksim’in en işlek mekanlarından olan J’adore, çikolata aşıklarının uğrak noktası.
Çikolata Dükkanı - Moda
Moda’da küçük şirin bir dükkanda hizmet veren Çikolata Dükkanı'nın en meşhur lezzetlerinden biri çikolata ve çilek bombası Asuman.
Kahve ve Çikolata
Samimi ortamı, güler yüzlü hizmeti ve renkli dekorasyonuyla Beşiktaş’ta hizmet veren Kahve ve Çikolata’da atıştırmalık minik sandviçler de bulunuyor. İki kişilik ortalama hesap tutarı 30 TL.
Rumeli Çikolatacısı - Üsküdar:
İstanbul’da üç şubesi bulunan Rumeli Çikolatacısı’nın sunumlarıyla ve dekorasyonuyla oldukça beğeniliyor.
Çikolata Kahve – Çengelköy:
İstanbul’un en eski çikolatacılarından biri olan ve Çengelköy’de hizmet veren Çikolata Kahve’de lezzetli çikolatalar, Türk kahvesi ve sıcak çikolata bulabilirsiniz.
Valonia
Beşiktaş’ta iki katlı geniş alanında hizmet veren ve kapıdan içeri girer girmez çikolata cennetine düşmüş hissi yaratan Valonia’da en ünlü lezzet ıslak kek.
Kubbe Çikolata:
Çapa’da hizmet veren ve renkli dekorasyonuyla ilgi çeken Kubbe Çikolata’nın konuklarına sunduğu geniş bir içecek menüsü ve bolca çikolatası var.
Godiva – Şaşkınbakkal:
Çikolatalarını dünyanın pek çok yerine ulaştırmış ve insanların sevgisini kazanmış bir marka olan Godiva’nın Şaşkınbakkal’daki şubesi İstanbul’un en popülerleri arasında yer alıyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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