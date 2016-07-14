Chopsticklerinizi hazırlayın: Asya mutfağı

Asya mutfak kültürü yemeği sadece karın doyurmak için değil bir felsefe ve ritüel olarak gerçekleştirir. Yemeklerdeki uyum veya zıtlıklar, pişiriş tarzları ve sunumu aslında Asya mutfağı hakkında çok şey söylüyor. Bu coğrafyada pirinç ve çorbanın adeta ekmek yerine geçtiğini söylemek mümkün. Süt ve süt ürünlerine ise hemen hemen hiç rastlanmıyor. Tatlı olarak da fazla bir çeşit görmek mümkün değil. Meyveli kızartmalar ve pudingler tatlı kültürünün büyük bölümünü içine alıyor.

En çok kullanılan malzemelerin başında balık, dana, ördek, tavuk eti ve bolca deniz ürünü yer alıyor. Kore ve Bangkok'ta köpek ve kedi eti, Japonya'da ise denizanası ve çekirge gibi hayvan türlerinin etleri de spesiyal olarak servis ediliyor. Sağlıklı ve kolesterol oranı düşük bir beslenme şekli benimseyen Asyalılar, buharda pişirme yöntemini sıkça tercih ediyor. Balık, et ve sebze çeşitlerini bu yöntemle pişiriyorlar. Hindistan cevizi, şeker kamışı, soya fasulyesi ve mango yemeklere lezzet katması için tercih edilen meyvelerden. Baharatların da Asya yemeklerinde önemli bir yeri var.

ÇİN MUTFAĞINDA DENGE ÇOK ÖNEMLİ

Denge üzerine kurulu Çin mutfağında, sert yiyeceklerden yumuşağa doğru geçiş söz konusu iken acı, tatlı, ekşi ve tuzlu dengesi de oldukça önemli. Çin oldukça büyük bir coğrafyaya yayıldığı için kuzeyde ve güneyde çok farklı yemek çeşidiyle karşılaşmak mümkün. Kuzeyde erişte, buğday ve mantı türleri daha çok tüketilirken, güneyde ise ana malzeme deniz ürünlerinden oluşuyor. Batıda ise balıklarla mantar tüketmek oldukça yaygın. En önemli tatlandırıcı ise soya sosu. Yemekler "wok" adlı ağzı geniş yuvarlak kaplarda pişiriliyor. Çatal bıçak yerine kullanılan ve Batı'da chopstick diye bilinen genellikle bambudan yapılan ince çubuklarla ise "waribashi" deniyor.

Tayland mutfağında yemek kültürü son derece farklı noktalara sahip. Yemek yeme eylemi sadece karın doyurmak için değil her bir duyuyu harekete geçiren bir ritüel olarak görülüyor. Öyle ki Tayland'da bir restorana gittiğinizde yemeğe başlamadan önce ellerinizi yıkamanız için serin havlular ve yasemin çiçekleri yüzen taslar sofraya getiriliyor. Zıtlıkların uyumu felsefesi güden Tayland mutfağında çok acı bir yemekle tatlı bir yemek, acı ekşi yemekle tatlı tuzlu yemekler bir arada tüketiliyor. Kızartma ve ızgaralar buharda pişen yemeklerle yağsız yemekler ise yağlılarla servis ediliyor. Pirinç tüm Asya mutfağında olduğu gibi Tayland'da da kutsal bir besin kaynağı. Et ve tropikal meyveler birlikte pişirilerek son derece lezzetli spesiyallere dönüşüyor.