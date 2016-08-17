Canan Karatay izin verdi: Lahmacun nerede yenir?
Karnınızı doyurmanın en pratik ve lezzetli yollarından biri olan lahmacunu en iyi yapan adresler neresi?
İncecik hamuru, çıtır lezzeti ve mis gibi kokusuyla lahmacuna kim hayır diyebilir? Vazgeçilmez milli yiyeceklerimizden biri olan lahmacun son yıllarda güney sahillerindeki beachlerin de baş tacı olmuş durumda. Pratik şekilde karnınızı doyurmak istediğinizde ilk akla gelen yiyeceklerden olan lahmacunu iyi yapan pek çok mekan bulmak mümkün.
İŞTE LAHMACUNUYLA ÜNLÜ MEKANLAR;
1. TATBAK - NİŞANTAŞI
Yıllardır kıymalı börek lezzetinde lahmacun yapan sayılı mekanlardan biri Tatbak. Nişantaşı'nda bulunan mekanda leziz lahmacunların tadına mutlaka bakmalısınız. Pazar günleri kapalı olan mekanın başka şubesi bulunmuyor.
2. ÖZ KİLİS KEBAP VE LAHMACUN - FATİH
Sarımsaklı Antep usulü lahmacun yapan mekan şehrin en iyi lahmacuncuları arasında gösteriliyor. Fatih'te kız öğrenci yurdunun hemen karşısında yer alan restoranda Kilis Tavası da lahmacunu kadar övgüye değer bir başka lezzet.
3. BUKET LAHMACUN - MECİDİYEKÖY
Mecidiyeköy'de yer alan Buket lahmacun, ince çıtır lahmacununun yanında servis ettiği yeşillik ve soğanlarıyla şehrin gözde lahmacuncularından biri. İnce hamur üzerine bol malzemesi ile enfes lahmacunlar üreten mekan öğlenleri oldukça kalabalık.
4. DEVELİ - SAMATYA
Samatya'da yer alan Develi, Antep mutfağını en iyi yorumlayan restoranların arasında yer alıyor. Bol malzemesi ve hep aynı standartlarını koruması ile pek çok müşteri edinen mekan, lahmacun deyince ilk akla gelenlerden.
5. KAŞIBEYAZ - FLORYA
Florya'da yer alan Kaşıbeyaz, klasik lahmacunlarının yanında nar ekşili ve cevizli çeşitleriyle en iyi lahmacunlara imza atıyor. Diğer et yemeklerini de bulabileceğiniz mekanda tabii ki önceliği lahmacuna vermenizi tavsiye ederiz.
6. KİLİSLİ ÖMER USTA - ATAŞEHİR
Lahmacunun anavatanı olan Antep'ten çıkma başka bir mekan daha. Sarımsaklı çıtır lahmacunlarını bol yeşillikle servi eden mekan lahmacun deyince bu işi hakkıyla yapan ender yerler arasına girmeyi başarıyor.
7. ÇİYA - KADIKÖY
Vejetaryen lahmacunuyla ünlü mekan sebzeli bu lezzetinin yanında dana ve kuzu etinden hazırladığı acılı ve acısız çeşitleriyle de hayli iddialı. Kıyma ve Çiya kebabı da mekanda denenmesi gereken diğer lezzetler arasında yer alıyor. Bol yeşillikle servis edilen lahmacunların yanında ev yapımı ayran içmeden mekandan ayrılmayın.
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