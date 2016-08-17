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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
17.08.2016 - 15:45, Son Güncelleme:

Canan Karatay izin verdi: Lahmacun nerede yenir?

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Canan Karatay izin verdi: Lahmacun nerede yenir?

Karnınızı doyurmanın en pratik ve lezzetli yollarından biri olan lahmacunu en iyi yapan adresler neresi?

İncecik hamuru, çıtır lezzeti ve mis gibi kokusuyla lahmacuna kim hayır diyebilir? Vazgeçilmez milli yiyeceklerimizden biri olan lahmacun son yıllarda güney sahillerindeki beachlerin de baş tacı olmuş durumda. Pratik şekilde karnınızı doyurmak istediğinizde ilk akla gelen yiyeceklerden olan lahmacunu iyi yapan pek çok mekan bulmak mümkün.

İŞTE LAHMACUNUYLA ÜNLÜ MEKANLAR;

1. TATBAK - NİŞANTAŞI

Canan Karatay izin verdi: Lahmacun nerede yenir

Yıllardır kıymalı börek lezzetinde lahmacun yapan sayılı mekanlardan biri Tatbak. Nişantaşı'nda bulunan mekanda leziz lahmacunların tadına mutlaka bakmalısınız. Pazar günleri kapalı olan mekanın başka şubesi bulunmuyor.

2. ÖZ KİLİS KEBAP VE LAHMACUN - FATİH

Canan Karatay izin verdi: Lahmacun nerede yenir

Sarımsaklı Antep usulü lahmacun yapan mekan şehrin en iyi lahmacuncuları arasında gösteriliyor. Fatih'te kız öğrenci yurdunun hemen karşısında yer alan restoranda Kilis Tavası da lahmacunu kadar övgüye değer bir başka lezzet.

3. BUKET LAHMACUN - MECİDİYEKÖY

Mecidiyeköy'de yer alan Buket lahmacun, ince çıtır lahmacununun yanında servis ettiği yeşillik ve soğanlarıyla şehrin gözde lahmacuncularından biri. İnce hamur üzerine bol malzemesi ile enfes lahmacunlar üreten mekan öğlenleri oldukça kalabalık.

4. DEVELİ - SAMATYA

Canan Karatay izin verdi: Lahmacun nerede yenir

Samatya'da yer alan Develi, Antep mutfağını en iyi yorumlayan restoranların arasında yer alıyor. Bol malzemesi ve hep aynı standartlarını koruması ile pek çok müşteri edinen mekan, lahmacun deyince ilk akla gelenlerden.

5. KAŞIBEYAZ - FLORYA

Canan Karatay izin verdi: Lahmacun nerede yenir

Florya'da yer alan Kaşıbeyaz, klasik lahmacunlarının yanında nar ekşili ve cevizli çeşitleriyle en iyi lahmacunlara imza atıyor. Diğer et yemeklerini de bulabileceğiniz mekanda tabii ki önceliği lahmacuna vermenizi tavsiye ederiz.

6. KİLİSLİ ÖMER USTA - ATAŞEHİR

Canan Karatay izin verdi: Lahmacun nerede yenir

Lahmacunun anavatanı olan Antep'ten çıkma başka bir mekan daha. Sarımsaklı çıtır lahmacunlarını bol yeşillikle servi eden mekan lahmacun deyince bu işi hakkıyla yapan ender yerler arasına girmeyi başarıyor.

7. ÇİYA - KADIKÖY

Canan Karatay izin verdi: Lahmacun nerede yenir

Vejetaryen lahmacunuyla ünlü mekan sebzeli bu lezzetinin yanında dana ve kuzu etinden hazırladığı acılı ve acısız çeşitleriyle de hayli iddialı. Kıyma ve Çiya kebabı da mekanda denenmesi gereken diğer lezzetler arasında yer alıyor. Bol yeşillikle servis edilen lahmacunların yanında ev yapımı ayran içmeden mekandan ayrılmayın.

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