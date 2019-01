Berlin'in en iyi restoranları

Seyahatin bir amacı gittiğiniz yeri keşfetmekse diğer amacı ise kesinlikle bulunduğunuz yerdeki muhteşem lezzetleri ve mutfakları tatmaktır. Son yılların en trend şehirlerinden olan ve yıldızı giderek yükselen Berlin'de pek çok farklı mutfak ve lezzet ile karşılaşmak mümkün. İşte dekorasyonları ve yemekleriyle öne çıkan en iyi Berlin restoranları:

1. THE BIRD

Berlin'in en iyi burger restoranlarından biri olan The Bird, Am Falkplatz No: 5'te yer alıyor. Et ve büfteğin en leziz halini deneyimleyebileceğiniz restoran Mauerpark'ın hemen arkasında bulunuyor. İki New Yorklu tarafından kurulan restoranda Amerikan country tarzını yaşayabilirsiniz. Cheesecake'leri, patates kızartması ve leziz hamburgerleri mekanın öne çıkan lezzetleri arasında.

2. KIMCHI PRINCESS

Berlin'in öne çıkan Kore restoranı dekorasyonuyla sizi bir film stüdyosunda gibi hissettiriyor. Asya'nın en güzel lezzetlerini Berlin'e getiren restoranda, yemek siparişi verdikten sonra şef masanıza gelip yemeği sizin önünüzde hazırlıyor. Berlin'deki gençlerin favori adreslerinden olan mekan sakin ama çarpıcı tasarımıyla da övgüyü hak ediyor.

3.TOCA ROUGE

Şehrin ünlü Çin restoranlarından biri olan Toca Rouge, açık mutfağıyla hazırlanan yemekleri izleme olanağı sağlıyor. Portakallı tavuk mekanın favori yemeklerinin başında geliyor. İlginç isimleri olan menüsü ile dikkat çeken mekanda yemeklerden sonra servis edilen yasemin çayı ise hazmettirici özelliğiyle öne çıkıyor.

4. BLOCK HOUSE

Berlin'de birçok yerde şubesi bulunan et restoranı Block House, et severlerin en çok tercih ettiği restoranlardan. T-bone steak oldukça lezzetli ve kızarmış patates ile özel sos eşliğinde servis ediliyor. Dilerseniz etinizi iki kişilik olarak istemeniz de mümkün.

5. ACH NİKO ACH

Berlin'deki en iyi Yunan restoranlarından olan mekan, Kurfürstendamm'da yer alıyor. Sarımsaklı ekmek, kuzu pirzola, Yunan salatası ve ahtapot mekanın en güzel tatlarından. Sınırsız uzo servisinin bulunduğu mekanda tam bir Yunan atmosferi yaşayabilirsiniz. Tatlı olarak ise milföy hamurundan yapılan bohatsa kesinlikle denenmeli. Türk damak zevkine uygunluğundan dolayı mekanda yabancı turistlerin yanında çok sayıda Türk ziyaretçi görmek de mümkün.