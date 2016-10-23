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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.10.2016 - 14:55, Son Güncelleme:

Berlin'in en iyi restoranları

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Berlin'in en iyi restoranları

Son yılların en trend şehirlerinden olan ve yıldızı giderek yükselen Berlin'de pek çok farklı mutfak ve lezzet ile karşılaşabilirsiniz. İşte Berlin'in damak çatlatan restoranları...

Seyahatin bir amacı gittiğiniz yeri keşfetmekse diğer amacı ise kesinlikle bulunduğunuz yerdeki muhteşem lezzetleri ve mutfakları tatmaktır. Son yılların en trend şehirlerinden olan ve yıldızı giderek yükselen Berlin'de pek çok farklı mutfak ve lezzet ile karşılaşmak mümkün. İşte dekorasyonları ve yemekleriyle öne çıkan en iyi Berlin restoranları:

Berlinin en iyi restoranları

1. THE BIRD

Berlin'in en iyi burger restoranlarından biri olan The Bird, Am Falkplatz No: 5'te yer alıyor. Et ve büfteğin en leziz halini deneyimleyebileceğiniz restoran Mauerpark'ın hemen arkasında bulunuyor. İki New Yorklu tarafından kurulan restoranda Amerikan country tarzını yaşayabilirsiniz. Cheesecake'leri, patates kızartması ve leziz hamburgerleri mekanın öne çıkan lezzetleri arasında.

Berlinin en iyi restoranları

2. KIMCHI PRINCESS

Berlin'in öne çıkan Kore restoranı dekorasyonuyla sizi bir film stüdyosunda gibi hissettiriyor. Asya'nın en güzel lezzetlerini Berlin'e getiren restoranda, yemek siparişi verdikten sonra şef masanıza gelip yemeği sizin önünüzde hazırlıyor. Berlin'deki gençlerin favori adreslerinden olan mekan sakin ama çarpıcı tasarımıyla da övgüyü hak ediyor.

3.TOCA ROUGE

Şehrin ünlü Çin restoranlarından biri olan Toca Rouge, açık mutfağıyla hazırlanan yemekleri izleme olanağı sağlıyor. Portakallı tavuk mekanın favori yemeklerinin başında geliyor. İlginç isimleri olan menüsü ile dikkat çeken mekanda yemeklerden sonra servis edilen yasemin çayı ise hazmettirici özelliğiyle öne çıkıyor.

Berlinin en iyi restoranları

4. BLOCK HOUSE

Berlin'de birçok yerde şubesi bulunan et restoranı Block House, et severlerin en çok tercih ettiği restoranlardan. T-bone steak oldukça lezzetli ve kızarmış patates ile özel sos eşliğinde servis ediliyor. Dilerseniz etinizi iki kişilik olarak istemeniz de mümkün.

5. ACH NİKO ACH

Berlin'deki en iyi Yunan restoranlarından olan mekan, Kurfürstendamm'da yer alıyor. Sarımsaklı ekmek, kuzu pirzola, Yunan salatası ve ahtapot mekanın en güzel tatlarından. Sınırsız uzo servisinin bulunduğu mekanda tam bir Yunan atmosferi yaşayabilirsiniz. Tatlı olarak ise milföy hamurundan yapılan bohatsa kesinlikle denenmeli. Türk damak zevkine uygunluğundan dolayı mekanda yabancı turistlerin yanında çok sayıda Türk ziyaretçi görmek de mümkün.

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