Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci
Bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazı olan, hediye bayram şekerlerinin en iyilerini bulabileceğiniz 10 şeker/çikolata dükkanını, Zomato’nun hazırladığı listemizde bulabilirsiniz.
ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR
İstanbul’un en eski dükkanlarından olan Ali Muhiddin, 1777 yılından beri rengarenk şeker ve tazecik lokumlarını müşterileriyle buluşturuyor. Siz de bayram ziyaretine gitmeden önce Ali Muhiddin’e uğrayabilir, ziyaretinize nostaljik bir esinti getirebilirsiniz.
HAFIZ MUSTAFA
1864 yılından beri sundukları lezzetlerle gönülleri fetheden Hafız Mustafa’ya uğrayarak; ister baklava çeşitlerinden isterseniz de taze lokumlardan güzel bir paket yaptırabilirsiniz.
ŞEKERCİ CAFER EROL
1807 yılından beri müşterilerine birbirinden lezzetli tatlılar ve şekerlemeler sunan Cafer Erol, bayram ziyaretinden önce de uğrayabileceğiniz mekanlardan biri.
MEŞHUR BEBEK BADEM EZMESİ
Nostaljik havası ve birbirinden lezzetli şekerlemeleriyle Bebek’te hizmet veren mekan, bayram ziyaretinden önce uğrayıp sevdiklerinize lezzetli hediyeler götürmeniz için biçilmiş kaftan.
FISTIKZADE
Açıldığı günden bugüne İstanbullu tatlıseverlerin uğrak noktası olan ve Antep baklavasını en iyi yapan yerler arasındaki yerini alan Fıstıkzade, tercihini baklavadan yana kullanacak olanlar için en doğru seçimler arasında.
CEMİLZADE
Asrı aşkın süredir hizmet veren sayılı şekercilerden olan Cemilzade’nin tazecik lokumları bayram sabahı misafirleri bekliyor olacak.
MELODİ ÇİKOLATA
Bu bayram tercihinizi Melodi’nin renk renk raflara dizilmiş renkli çikolatalarından yana kullanırsanız, muhtemelen pişman olmazsınız.
EVVIE HANDMADE CHOCOLATE
Kendi yapımları olan birbirinden lezzetli ve farklı çikolatalarıyla müşterilerinin beğenisini toplayan Evvie, bayrama özel şık paketleriyle sizleri bekliyor olacak.
CHOCOLATE SHOP - THE MARMARA TAKSİM
The Marmara Taksim otelin en tatlı köşesi olan Chocolate Shop, bayramda da şıklığı elden bırakmayı düşünmeyenler için uygun bir alternatif.
MABEL CHOCOLATE
Suadiye, Karaköy ve Nişantaşı’nda yer alan Mabel’i tercih ederek rengarenk paketler içerisinde sunulan lezzetli çikolatalardan sevdiklerinize şık hediyeler alabilirsiniz.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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