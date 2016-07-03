Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
03.07.2016 - 14:40, Son Güncelleme:

Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci

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Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci

Bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazı olan, hediye bayram şekerlerinin en iyilerini bulabileceğiniz 10 şeker/çikolata dükkanını, Zomato’nun hazırladığı listemizde bulabilirsiniz.

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR

Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci


İstanbul’un en eski dükkanlarından olan Ali Muhiddin, 1777 yılından beri rengarenk şeker ve tazecik lokumlarını müşterileriyle buluşturuyor. Siz de bayram ziyaretine gitmeden önce Ali Muhiddin’e uğrayabilir, ziyaretinize nostaljik bir esinti getirebilirsiniz.

HAFIZ MUSTAFA

Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci


1864 yılından beri sundukları lezzetlerle gönülleri fetheden Hafız Mustafa’ya uğrayarak; ister baklava çeşitlerinden isterseniz de taze lokumlardan güzel bir paket yaptırabilirsiniz.

ŞEKERCİ CAFER EROL

Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci


1807 yılından beri müşterilerine birbirinden lezzetli tatlılar ve şekerlemeler sunan Cafer Erol, bayram ziyaretinden önce de uğrayabileceğiniz mekanlardan biri.

MEŞHUR BEBEK BADEM EZMESİ

Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci


Nostaljik havası ve birbirinden lezzetli şekerlemeleriyle Bebek’te hizmet veren mekan, bayram ziyaretinden önce uğrayıp sevdiklerinize lezzetli hediyeler götürmeniz için biçilmiş kaftan.

FISTIKZADE

Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci


Açıldığı günden bugüne İstanbullu tatlıseverlerin uğrak noktası olan ve Antep baklavasını en iyi yapan yerler arasındaki yerini alan Fıstıkzade, tercihini baklavadan yana kullanacak olanlar için en doğru seçimler arasında.

CEMİLZADE

Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci


Asrı aşkın süredir hizmet veren sayılı şekercilerden olan Cemilzade’nin tazecik lokumları bayram sabahı misafirleri bekliyor olacak.

MELODİ ÇİKOLATA

Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci


Bu bayram tercihinizi Melodi’nin renk renk raflara dizilmiş renkli çikolatalarından yana kullanırsanız, muhtemelen pişman olmazsınız.

EVVIE HANDMADE CHOCOLATE

Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci


Kendi yapımları olan birbirinden lezzetli ve farklı çikolatalarıyla müşterilerinin beğenisini toplayan Evvie, bayrama özel şık paketleriyle sizleri bekliyor olacak.

CHOCOLATE SHOP - THE MARMARA TAKSİM

Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci


The Marmara Taksim otelin en tatlı köşesi olan Chocolate Shop, bayramda da şıklığı elden bırakmayı düşünmeyenler için uygun bir alternatif.

MABEL CHOCOLATE

Bayram ziyaretinden önce uğramanız gereken 10 şekerci


Suadiye, Karaköy ve Nişantaşı’nda yer alan Mabel’i tercih ederek rengarenk paketler içerisinde sunulan lezzetli çikolatalardan sevdiklerinize şık hediyeler alabilirsiniz.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

 

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