Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi
'Denizden babam çıksa yerim' diyenlerdenseniz, Zomato'nun hazırladığı bu liste tam da size göre! İşte karşınızda, balıkseverlere özel iftar önerileri.
SANDAL BALIK
Yeniköy sahilinde yer alan Sandal Balık'ın iftar seçenekleri; balık çorbasıyla başlayıp, balık köftesi, balık böreği, İzmir kırma salata, levrek ve balık kokoreç gibi seçeneklerle devam ediyor. Bu lezzet dolu menünün sonunda ise sizleri ev baklavası ve güllaç bekliyor.
LACİVERT RESTAURANT
Anadolu Hisarı'nda köprünün tam altında bulunan ve harika bir deniz manzarası olan Lacivert Restaurant da balıkseverler için diğer bir iftar alternatifi.
MAVİ BALIK
Kuruçeşme sahilinde yer alan Mavi Balık'ın menüsünde; iftar sofranızı şenlendirecek pek çok seçenek sunuluyor.
PARK FORA
İstanbul'un sevilen balıkçıları arasında olan Park Fora'da birbirinden lezzetli deniz ürünü ve balık çeşitleriyle keyifli bir iftar yemeği yiyebilirsiniz.
TAKANİK BALIK
Yeniköy'de yer alan Takanik de Zomato kullanıcılarından en yüksek puanı alan balık restoranları arasında yer alıyor. Lezzetli deniz ürünü seçenekleriyle masanızı donatabilirsiniz.
VİLLA BOSPHORUS
Keyifli ortamı ve denize sıfır konumuyla Beylerbeyi'nde hizmet veren Villa Bosphorus'un menüsünde birçok seçenek bulunuyor.
SUR BALIK RESTAURANT - SULTANAHMET
Ramazan ayında hem balıktan hem de tarihi dokudan vazgeçemeyenlerdenseniz Sultanahmet'te yer alan Sur Balık tam size göre bir seçenek.
MARİA'NIN BAHÇESİ
Lezzetli yemekler eşliğinde, yeşillikler içinde bir iftar yemeği ziyafeti çekmek isterseniz Maria'nın Bahçesi en ideal adreslerden biri.
DENİZ YILDIZI RESTAURANT
Çengelköy sahilinde yer alan Deniz Yıldızı Restaurant’ın menüsünde iftarda sizi mutlu edecek çok sayıda seçenek bulunuyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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