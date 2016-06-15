Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
15.06.2016 - 10:33, Son Güncelleme:

Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi

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Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi

'Denizden babam çıksa yerim' diyenlerdenseniz, Zomato'nun hazırladığı bu liste tam da size göre! İşte karşınızda, balıkseverlere özel iftar önerileri.

SANDAL BALIK

Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi

Yeniköy sahilinde yer alan Sandal Balık'ın iftar seçenekleri; balık çorbasıyla başlayıp, balık köftesi, balık böreği, İzmir kırma salata, levrek ve balık kokoreç gibi seçeneklerle devam ediyor. Bu lezzet dolu menünün sonunda ise sizleri ev baklavası ve güllaç bekliyor.

LACİVERT RESTAURANT

Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi

Anadolu Hisarı'nda köprünün tam altında bulunan ve harika bir deniz manzarası olan Lacivert Restaurant da balıkseverler için diğer bir iftar alternatifi. 

MAVİ BALIK

Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi

Kuruçeşme sahilinde yer alan Mavi Balık'ın menüsünde; iftar sofranızı şenlendirecek pek çok seçenek sunuluyor.

PARK FORA

Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi

İstanbul'un sevilen balıkçıları arasında olan Park Fora'da birbirinden lezzetli deniz ürünü ve balık çeşitleriyle keyifli bir iftar yemeği yiyebilirsiniz.

TAKANİK BALIK

Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi

Yeniköy'de yer alan Takanik de Zomato kullanıcılarından en yüksek puanı alan balık restoranları arasında yer alıyor. Lezzetli deniz ürünü seçenekleriyle masanızı donatabilirsiniz.

VİLLA BOSPHORUS

Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi

Keyifli ortamı ve denize sıfır konumuyla Beylerbeyi'nde hizmet veren Villa Bosphorus'un menüsünde birçok seçenek bulunuyor.

SUR BALIK RESTAURANT - SULTANAHMET

Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi

Ramazan ayında hem balıktan hem de tarihi dokudan vazgeçemeyenlerdenseniz Sultanahmet'te yer alan Sur Balık tam size göre bir seçenek. 

MARİA'NIN BAHÇESİ

Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi

Lezzetli yemekler eşliğinde, yeşillikler içinde bir iftar yemeği ziyafeti çekmek isterseniz Maria'nın Bahçesi en ideal adreslerden biri.

DENİZ YILDIZI RESTAURANT

Balıkseverlere özel 9 iftar önerisi

Çengelköy sahilinde yer alan Deniz Yıldızı Restaurant’ın menüsünde iftarda sizi mutlu edecek çok sayıda seçenek bulunuyor.

 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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