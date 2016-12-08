Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
08.12.2016 - 07:29, Son Güncelleme:

Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

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Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

Kahvaltı sizin de vazgeçilmez öğününüzse, "kahvaltı sofrası önce göze hitap edecek" diyenlerdenseniz ve özellikle hafta sonlarınızı saatler süren kahvaltılarla taçlandırmak istiyorsanız bu listeyi muhakkak saklamalısınız!

Anzer Sofrası:

Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

Kireçburnu’nda hizmet veren ve gerçek Karadeniz kahvaltısı sunan Anzer’de günün her saati kahvaltı edebilirsiniz. Sıcak bir aile işletmesi olan mekanın mensünde Karadeniz yemekleri de yer alıyor. 

Mangerie:

Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

Konuklarına eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde lezzet dolu kahvaltı sofraları da sunan Mangerie, Bebek’in en popüler mekanlarından biri. Mangerie kahvaltısı tazecik ürünlerle özenle hazırlanıyor.

Nezih:

Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

Antep mutfağının önemli temsilcilerinden olan Nezih, yöresel ve zengin bir kahvaltı arayanlar için en ideal adreslerden. 

Van Kahvaltı Evi:

Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

Cihangir’de hizmet veren Van Kahvaltı senelerdir kahvaltı denilince ilk akla gelen adres.

Çeşme Bazlama Kahvaltı:

Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

Nişantaşı’nda hizmet veren ve her hafta sonu dolup taşan Çeşme Bazlama, bazlaması kadar reçel çeşitleriyle de adından söz ettiriyor.

Divan Brasserie Bebek:

Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

Bebek’in en popüler mekanlarından olan Divan Brasserie cumartesi ve pazar günleri sunduğu serpme kahvaltısıyla İstanbul’daki kahvaltıcılar arasında üst sıralara yerleşiyor.

Privato Cafe:

Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

Galata’da küçük şirin bir cafe olan Privato, güler yüzlü servisi ve hizmet kalitesiyle konuklarını kendine hayran bırakmayı başaran mekanlardan biri. 

Harvard Cafe:

Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

Etiler ve Batı Ataşehir’deki şubelerinde hizmet veren Harvard Cafe, misafirlerine sunduğu kahvaltı tabağıyla oldukça beğeniliyor. 

Lades Menemen:

Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

Hafta sonu kahvaltı için gidebileceğiniz salaş bir mekan arayışında olanlar için uygun bir adres olan Lades, Taksim’de hizmet veriyor. 

Namlı Gurme:

Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı

Kahvaltı denince akla gelen ilk adreslerden olan Namlı Gurme, kahvaltıda zengin şarküteri çeşitleri sunuyor. Haftanın her günü dolu olan mekana gitmeden önce rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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