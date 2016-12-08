Avrupa yakasının en popüler 10 kahvaltıcısı
Kahvaltı sizin de vazgeçilmez öğününüzse, "kahvaltı sofrası önce göze hitap edecek" diyenlerdenseniz ve özellikle hafta sonlarınızı saatler süren kahvaltılarla taçlandırmak istiyorsanız bu listeyi muhakkak saklamalısınız!
Anzer Sofrası:
Kireçburnu’nda hizmet veren ve gerçek Karadeniz kahvaltısı sunan Anzer’de günün her saati kahvaltı edebilirsiniz. Sıcak bir aile işletmesi olan mekanın mensünde Karadeniz yemekleri de yer alıyor.
Mangerie:
Konuklarına eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde lezzet dolu kahvaltı sofraları da sunan Mangerie, Bebek’in en popüler mekanlarından biri. Mangerie kahvaltısı tazecik ürünlerle özenle hazırlanıyor.
Nezih:
Antep mutfağının önemli temsilcilerinden olan Nezih, yöresel ve zengin bir kahvaltı arayanlar için en ideal adreslerden.
Van Kahvaltı Evi:
Cihangir’de hizmet veren Van Kahvaltı senelerdir kahvaltı denilince ilk akla gelen adres.
Çeşme Bazlama Kahvaltı:
Nişantaşı’nda hizmet veren ve her hafta sonu dolup taşan Çeşme Bazlama, bazlaması kadar reçel çeşitleriyle de adından söz ettiriyor.
Divan Brasserie Bebek:
Bebek’in en popüler mekanlarından olan Divan Brasserie cumartesi ve pazar günleri sunduğu serpme kahvaltısıyla İstanbul’daki kahvaltıcılar arasında üst sıralara yerleşiyor.
Privato Cafe:
Galata’da küçük şirin bir cafe olan Privato, güler yüzlü servisi ve hizmet kalitesiyle konuklarını kendine hayran bırakmayı başaran mekanlardan biri.
Harvard Cafe:
Etiler ve Batı Ataşehir’deki şubelerinde hizmet veren Harvard Cafe, misafirlerine sunduğu kahvaltı tabağıyla oldukça beğeniliyor.
Lades Menemen:
Hafta sonu kahvaltı için gidebileceğiniz salaş bir mekan arayışında olanlar için uygun bir adres olan Lades, Taksim’de hizmet veriyor.
Namlı Gurme:
Kahvaltı denince akla gelen ilk adreslerden olan Namlı Gurme, kahvaltıda zengin şarküteri çeşitleri sunuyor. Haftanın her günü dolu olan mekana gitmeden önce rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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