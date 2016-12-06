Asya mutfağı hayranları için 10 öneri
Kiminin yakınından bile geçemezken büyük bir kesimin hayranlıkla tükettiği, birbirinden lezzetli yemekleriyle Asya mutfağının İstanbul’daki en meşhur temsilcilerini sizler için listeledik.
Pera Thai:
Thai mutfağının İstanbul’daki en başarılı temsilcisi olan Pera Thai; yemeklerinin lezzetinden restoran ambiyansına, sunumlarından müziklerine kadar her şeyi konseptine uygun olarak yapıyor. Kullanılan tüm baharatlar Tayvan’dan geliyor.
P.F. Chang’s:
Ataşehir’de şık ve bir o kadar da görkemli restoranlarında hizmet veren P.F. Chang’s, Asya yemekleri denince akla ilk gelen adreslerden biri. Senelerdir menüsündeki birbirinden lezzetli yemekleri misafirlerine sunuyor.
Wagamama:
İstanbul’da iki şubesi bulunan ve en popüler şubesi Levent Kanyon AVM’nin içerisinde yer alan Wagamama, hem öğle saatlerinde çevre çalışanları tarafından hem de akşam iş çıkışı saatlerinde en çok tercih edilen mekanlardan biri. Geniş menüsü ve güler yüzlü personeliyle çevrenin en sevilen Asyalılarından biri.
Yada Sushi:
İstinye’de küçük ama şık bir restoran olan Yada Sushi de İstanbul’un en sevilenlerinden ve Japon mutfağının güçlü temsilcilerinden biri.
İoki Sushi Bar:
İstanbul’un en sevilen sushicilerinden olan İoki, günün her saati sunduğu taze ürünlerle beğeni toplamaya devam ediyor.
Miyabi Sushi & Japanese Grill Bar:
Akatlar’da samimi atmosferi ve lezzetli yemekleriyle sevilen restoranlar arasında olan Miyabi, İstanbul’un en iyi Asya restoranlarından biri.
SushiCo:
İstanbul’daki 20'den fazla şubesiyle canı suşi yemek isteyenlerin imdadına koşan SushiCo, suşi denince akla gelen ilk adreslerden biri. Yakın bölgelere paket servis hizmeti de sunuyor.
Çin Büfe:
İstanbul’un en eski Uzak Doğulularından biri olan Çin Büfe, ufak bir restoran olmasına rağmen her gün yüzlerce misafirini ağırlıyor. Lezzetli noodle çeşitleriyle biliniyor.
Nu Noodle:
Hızlı ve lezzetli bir şeyler yemek isteyen noodle tutkunları için ideal bir adres olan Nu Noodle, Cihangir'de hizmet veriyor.
Banyan Restaurant:
Ortaköy’de denize sıfır konumu, eşsiz Boğaz manzarası ve lezzetli Asya yemekleriyle en sevilenler arasında yer alan Banyan, sunumlarıyla da beğeni topluyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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