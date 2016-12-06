Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
06.12.2016 - 18:22, Son Güncelleme:

Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

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Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

Kiminin yakınından bile geçemezken büyük bir kesimin hayranlıkla tükettiği, birbirinden lezzetli yemekleriyle Asya mutfağının İstanbul’daki en meşhur temsilcilerini sizler için listeledik.

Pera Thai:

Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

Thai mutfağının İstanbul’daki en başarılı temsilcisi olan Pera Thai; yemeklerinin lezzetinden restoran ambiyansına, sunumlarından müziklerine kadar her şeyi konseptine uygun olarak yapıyor. Kullanılan tüm baharatlar Tayvan’dan geliyor.

P.F. Chang’s:

Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

Ataşehir’de şık ve bir o kadar da görkemli restoranlarında hizmet veren P.F. Chang’s, Asya yemekleri denince akla ilk gelen adreslerden biri. Senelerdir menüsündeki birbirinden lezzetli yemekleri misafirlerine sunuyor.

Wagamama:

Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

İstanbul’da iki şubesi bulunan ve en popüler şubesi Levent Kanyon AVM’nin içerisinde yer alan Wagamama, hem öğle saatlerinde çevre çalışanları tarafından hem de akşam iş çıkışı saatlerinde en çok tercih edilen mekanlardan biri. Geniş menüsü ve güler yüzlü personeliyle çevrenin en sevilen Asyalılarından biri.

Yada Sushi:

Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

İstinye’de küçük ama şık bir restoran olan Yada Sushi de İstanbul’un en sevilenlerinden ve Japon mutfağının güçlü temsilcilerinden biri. 

İoki Sushi Bar:

Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

İstanbul’un en sevilen sushicilerinden olan İoki, günün her saati sunduğu taze ürünlerle beğeni toplamaya devam ediyor. 

Miyabi Sushi & Japanese Grill Bar:

Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

Akatlar’da samimi atmosferi ve lezzetli yemekleriyle sevilen restoranlar arasında olan Miyabi, İstanbul’un en iyi Asya restoranlarından biri.

SushiCo:

Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

İstanbul’daki 20'den fazla şubesiyle canı suşi yemek isteyenlerin imdadına koşan SushiCo, suşi denince akla gelen ilk adreslerden biri. Yakın bölgelere paket servis hizmeti de sunuyor.

Çin Büfe:

Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

İstanbul’un en eski Uzak Doğulularından biri olan Çin Büfe, ufak bir restoran olmasına rağmen her gün yüzlerce misafirini ağırlıyor. Lezzetli noodle çeşitleriyle biliniyor. 

Nu Noodle:

Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

Hızlı ve lezzetli bir şeyler yemek isteyen noodle tutkunları için ideal bir adres olan Nu Noodle, Cihangir'de hizmet veriyor. 

Banyan Restaurant:

Asya mutfağı hayranları için 10 öneri

Ortaköy’de denize sıfır konumu, eşsiz Boğaz manzarası ve lezzetli Asya yemekleriyle en sevilenler arasında yer alan Banyan, sunumlarıyla da beğeni topluyor.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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