Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Haberler HaberleriAnadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı
GeriHaberler Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler
08.12.2016 - 07:44, Son Güncelleme:

Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı

Eğer gerçek bir kahvaltı düşkünüyseniz size Anadolu yakasından harika önerilerimiz var!

Ceviz Ağacı:

Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı

Koşuyolu’nun en meşhur işletmelerinin başında gelen Ceviz Ağacı’nda, özellikle hafta sonları iğne atsanız yere düşmüyor. Hem serpme hem de farklı konseptlerde hazırlanan kahvaltı tabaklarını konuklarına sunuyor.

Beyaz Fırın & Brasserie:

Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı

Zengin kahvaltı sofraları denince akla ilk gelen mekan olan Beyaz Fırın, saatlerce kahvaltı sofrasında keyif yapmak isteyenler için en ideal adreslerden. 

Hatay Gurme - Küçükbakkalköy:

Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı

Hatay Gurme Osmanlı sarayları tadında sunduğu kahvaltısıyla gönülleri fethediyor.

 

 

Naan Bakeshop:

Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı

Naan, Moda’nın en popüler mekanlarından.

The Crepe Escape:

Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı

Caddebostan’da hizmet veren The Crepe Escape, hem renkli dekorasyonu hem de birbirinden lezzetli tuzlu ve tatlı krep çeşitleriyle en sevilen mekanlardan.

Kuleli Yakamoz:

Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı

Kuleli Yakamoz Çengelköy’de denize sıfır konumuyla, konuklarına eşsiz bir manzara eşliğinde lezzetli yemekler sunuyor.

Mihrabat Korusu:

Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı

Yeşili ve maviyi bir arada bulabileceğiniz Mihrabat Korusu’nda kahvaltılar çok zengin.

Kev Cafe:

Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı

Moda’nın en popüler mekanlarından olan Kev, hafta sonları sunduğu renkli kahvaltıyla dolup taşıyor.

Süt Yumurta Reçel – Cadde:

Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı

Güler yüzlü hizmeti, saatlerce vakit geçirebileceğiniz rahat ortamı ve zengin kahvaltısıyla senelerdir Kadıköy’ün en çok tercih edilenlerinden.  

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Posof'un içi dışı kırmızı elması da tescilli lezzetler arasına girdi

Murtun dondurmasını yaptılar

50 gramı 2000 liraya satıldı, yerken bile elinizi değdiremiyorsunuz

Ünlü Türk şef Amerikalılara Osmanlı mutfağını anlattı