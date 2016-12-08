Anadolu yakasının en popüler 9 kahvaltıcısı
Eğer gerçek bir kahvaltı düşkünüyseniz size Anadolu yakasından harika önerilerimiz var!
Ceviz Ağacı:
Koşuyolu’nun en meşhur işletmelerinin başında gelen Ceviz Ağacı’nda, özellikle hafta sonları iğne atsanız yere düşmüyor. Hem serpme hem de farklı konseptlerde hazırlanan kahvaltı tabaklarını konuklarına sunuyor.
Beyaz Fırın & Brasserie:
Zengin kahvaltı sofraları denince akla ilk gelen mekan olan Beyaz Fırın, saatlerce kahvaltı sofrasında keyif yapmak isteyenler için en ideal adreslerden.
Hatay Gurme - Küçükbakkalköy:
Hatay Gurme Osmanlı sarayları tadında sunduğu kahvaltısıyla gönülleri fethediyor.
Naan Bakeshop:
Naan, Moda’nın en popüler mekanlarından.
The Crepe Escape:
Caddebostan’da hizmet veren The Crepe Escape, hem renkli dekorasyonu hem de birbirinden lezzetli tuzlu ve tatlı krep çeşitleriyle en sevilen mekanlardan.
Kuleli Yakamoz:
Kuleli Yakamoz Çengelköy’de denize sıfır konumuyla, konuklarına eşsiz bir manzara eşliğinde lezzetli yemekler sunuyor.
Mihrabat Korusu:
Yeşili ve maviyi bir arada bulabileceğiniz Mihrabat Korusu’nda kahvaltılar çok zengin.
Kev Cafe:
Moda’nın en popüler mekanlarından olan Kev, hafta sonları sunduğu renkli kahvaltıyla dolup taşıyor.
Süt Yumurta Reçel – Cadde:
Güler yüzlü hizmeti, saatlerce vakit geçirebileceğiniz rahat ortamı ve zengin kahvaltısıyla senelerdir Kadıköy’ün en çok tercih edilenlerinden.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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