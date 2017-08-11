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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kaynak: Doğan Burda
11.08.2017 - 09:30, Son Güncelleme:

Alaçatı’nın en iyi 3 kahvaltı mekânı

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Alaçatı’nın en iyi 3 kahvaltı mekânı

Tatilde hepimizin en önemli öğünü şüphesiz kahvaltı. Sabaha kadar arkadaşlarla coşulan eğlencenin ardından yapılan öğle kahvaltısından, hasret çekilen güzel bir uykunun ardından duyulan açlığı bastıran o muhteşem kahvaltıya tatilin en güzel anları. Canınız mı çekti? Eğer tatil için Alaçatı’daysanız size bu güzel kahvaltı keyfini bir şölene dönüştürecek adresleri söylüyoruz o halde.

Noni's House 

Ovacık beldesinde yer alan Noni’s House gün geçtikçe daha fazla insan tarafından tanınan bir yer haline geldi. Bunun nedeni tabii ki inanılmaz lezzetteki kahvaltısı. Bir aile işletmesi olan mekânda Ege güler yüzünden bin bir çeşit reçele, taptaze domates ve peynirlerden lezzetine doyamayacağınız zeytinlere her şey çok güzel. Özellikle menemen severler bu güzel doyurucu kahvaltıya bir de menemen eklesinler. Gelen sıcacık pişiyle birlikte insana kendini cennette gibi hissettiriyor gerçekten.

Alaçatı’nın en iyi 3 kahvaltı mekânı

Bumba Breakfast Club

Hacımemiş’i bilen herkesin kolayca bulabileceği bu mekânın ne kadar da iştah kabartıcı olduğunu görmek için Instagram adresini bir takip edin lütfen. Kapari Bahçe’nin hemen arka girişinde bulunan Bumba, Alaçatı havasını yansıtan şirin bahçesi, önce gözünüzü doyuran sonra da midenize bayram ettiren kahvaltısı ve sizi kendinize çok iyi hissettiren kibar çalışanlarıyla kalbinize taht kuruyor. Ege’nin vazgeçilmez lezzetleri reçeller, dalından olduğu belli olan domates ve salatalıklar, peynir çeşitleri sofranızı doldururken üzerine gelen otlu peynirle yapılan yumurta adeta altın vuruş yapıyor. Hamur işi olmadan kahvaltı olmaz diyenlerdenseniz kahvaltı sırasında gelen bazlama ve pişi ile ise Nirvana’ya ulaşıyorsunuz. Fiyatlar ise üstesinden gelinir çeşidinden. Bundan iyisi Şam’da kayısı…

Alaçatı’nın en iyi 3 kahvaltı mekânı

Su’dan Restaurant

İstanbul Pera’da Aheste’de verilen bu muhteşem kahvaltının Alaçatı adresi ise Su’dan. Yine Alaçatı tarzında inanılmaz şirin bir bahçede edebileceğiniz bu güzel kahvaltıda bir kuş sütü eksik desek eksik söylemeyiz. Ayrıca kahvaltınıza eşlik eden tatlı müziği de es geçmemek gerekiyor. Neyse kahvaltıdan kopmazsak bu muhteşem öğünün içinde zeytinyağlı tuzlu lordan acı biber turşusu ile yapılmış lora, ata tohumu domateslerden Assos’tan gelen süt reçeline hemen her sofrada kolayca bulamayacağınız lezzetleri tatma şansı yakalıyorsunuz. Tabii Bitlis Karakovan petek bal ve kaymağı, çifte kavrulmuş tahin ve keçiboynuzu pekmezini unutmamak lazım. Yazarken dahi ağız sulandıran bu kahvaltı da çaylar ve yumurta ekstra ama diğer her şey de oldukça uygun. Her şeyin en iyisini tatmak isteyenler mutlaka denemeli.

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