Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
10.06.2016 - 09:43, Son Güncelleme:

Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

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Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

Ramazan’ın vazgeçilmezi olan kalabalık aile iftarlarınızı evde değilde keyifli bir mekanda yapmak isterseniz, Zomato’nun hazırladığı bu liste tam da size göre. İşte karşınızda ailenizle birlikte keyif dolu iftar geçirebileceğiniz 10 restoran.

SANDAL BALIK

Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

Yemyeşil bahçesi ve mavi-beyaz gemi dekorasyonuyla konuklarını ağırlayan Sandal Balık'ta, balık çorbasından balık köftesine, İzmir kırma salatadan levrek lokuma kadar pek çok seçenek bulunuyor.

AKDENİZ HATAY SOFRASI

Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

Aksaray’ın en çok tercih edilen restoranları arasında ilk sıralarda olan Akdeniz Hatay Sofrası, Ramazan’da da fazlasıyla tercih ediliyor. Rezervasyonsuz yer bulmak biraz zor ama, iftar menüleri de kaçırılacak gibi değil. Geniş menüde meze ve salata çeşitlerinden yöresel ara sıcaklara, kağıt kebabı ve paşa kebabından Antakya künefesine kadar birçok seçenek bulunuyor.

SARDUNYA KARAKÖY

Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

Karaköy’de denize sıfır konumuyla fazlasıyla tercih edilen Sardunya Karaköy, Ramazan’a özel olarak hazırladığı menüyle de dikkat çekiyor. Menüde gül şerbetinden yaprak sarmaya, beğendili kebaptan kaymaklı ekmek kadayıfına ve güllaca kadar pek çok seçenek bulunuyor.

PENINSULA TERAS RESTAURANT

Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

Karaköy’de Golden City Hotel’in terasında yer alan Peninsula, Haliç’i ayaklarınızın altına seren muhteşem restoranında Ramazan boyunca, bu aya özel hazırladığı menüyü sunuyor.

BRIDGE RESTAURANT & CAFE

Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

Muhteşem Boğaz manzarasıyla Kuzguncuk’ta hizmet veren Bridge Restaurant’ın menüsünde, kaytaz böreğinden süt dana madalyon ızgaraya, tavuk külbastıdan dağ meyveli güllaca kadar birçok seçenek bulunuyor.

ŞAZELİ

Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

Florya’nın en çok tercih edilen restoranlarından olan Şazeli, steakhouse tarzını bozmadan Ramazan’a özel geniş bir menü hazırlamış. Dana antrikottan çöp şişe, kuzu küşlemeden vişneli yaprak sarmaya kadar birçok çeşit bulabilirsiniz.

TAHTASARAY

Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

Levent bölgesinin sevilen kebapçılarından olan Tahtasaray da Ramazan boyunca konuklarını özel bir menüyle ağırlayacaklar arasında.Tahtasaray'da fındık lahmacundan fıstık pideye, şaşlıktan Adana kebaba kadar birçok seçenek bulunuyor.

EMİRGAN SÜTİŞ

Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

Her zaman dopdolu olan Emirgan Sütiş’e iftar için gidecek olursanız muhakkak rezervasyon yaptırın deriz. İftar menüsünde çorba çeşitleri, salatalar, günün böreği, cızbız köfte veya ızgara tavuk bonfile, güllaç, kazandibi veya sütlaç gibi seçenekler bulunuyor.

BIG CHEF’S - TARABYA

Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

Tarabya sahilinde geniş alanı ve şık dekorasyonuyla hizmet veren Big Chef’s de Ramazan’a özel menü hazırlayanlardan.  

FİLİZLER KÖFTECİSİ

Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi

Yıllardır köftesinin lezzetiyle büyük bir müdavim kitlesi oluşturan Filizler Köftecisinin iftar menüsünde; iftariyelik ve süzme mercimek çorbasından mezelere, paçanga böreğinden köfte çeşitlerine ve tatlılara kadar pek çok seçenek bulunuyor.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

 

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