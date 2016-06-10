Ailenizle iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi
Ramazan’ın vazgeçilmezi olan kalabalık aile iftarlarınızı evde değilde keyifli bir mekanda yapmak isterseniz, Zomato’nun hazırladığı bu liste tam da size göre. İşte karşınızda ailenizle birlikte keyif dolu iftar geçirebileceğiniz 10 restoran.
SANDAL BALIK
Yemyeşil bahçesi ve mavi-beyaz gemi dekorasyonuyla konuklarını ağırlayan Sandal Balık'ta, balık çorbasından balık köftesine, İzmir kırma salatadan levrek lokuma kadar pek çok seçenek bulunuyor.
AKDENİZ HATAY SOFRASI
Aksaray’ın en çok tercih edilen restoranları arasında ilk sıralarda olan Akdeniz Hatay Sofrası, Ramazan’da da fazlasıyla tercih ediliyor. Rezervasyonsuz yer bulmak biraz zor ama, iftar menüleri de kaçırılacak gibi değil. Geniş menüde meze ve salata çeşitlerinden yöresel ara sıcaklara, kağıt kebabı ve paşa kebabından Antakya künefesine kadar birçok seçenek bulunuyor.
SARDUNYA KARAKÖY
Karaköy’de denize sıfır konumuyla fazlasıyla tercih edilen Sardunya Karaköy, Ramazan’a özel olarak hazırladığı menüyle de dikkat çekiyor. Menüde gül şerbetinden yaprak sarmaya, beğendili kebaptan kaymaklı ekmek kadayıfına ve güllaca kadar pek çok seçenek bulunuyor.
PENINSULA TERAS RESTAURANT
Karaköy’de Golden City Hotel’in terasında yer alan Peninsula, Haliç’i ayaklarınızın altına seren muhteşem restoranında Ramazan boyunca, bu aya özel hazırladığı menüyü sunuyor.
BRIDGE RESTAURANT & CAFE
Muhteşem Boğaz manzarasıyla Kuzguncuk’ta hizmet veren Bridge Restaurant’ın menüsünde, kaytaz böreğinden süt dana madalyon ızgaraya, tavuk külbastıdan dağ meyveli güllaca kadar birçok seçenek bulunuyor.
ŞAZELİ
Florya’nın en çok tercih edilen restoranlarından olan Şazeli, steakhouse tarzını bozmadan Ramazan’a özel geniş bir menü hazırlamış. Dana antrikottan çöp şişe, kuzu küşlemeden vişneli yaprak sarmaya kadar birçok çeşit bulabilirsiniz.
TAHTASARAY
Levent bölgesinin sevilen kebapçılarından olan Tahtasaray da Ramazan boyunca konuklarını özel bir menüyle ağırlayacaklar arasında.Tahtasaray'da fındık lahmacundan fıstık pideye, şaşlıktan Adana kebaba kadar birçok seçenek bulunuyor.
EMİRGAN SÜTİŞ
Her zaman dopdolu olan Emirgan Sütiş’e iftar için gidecek olursanız muhakkak rezervasyon yaptırın deriz. İftar menüsünde çorba çeşitleri, salatalar, günün böreği, cızbız köfte veya ızgara tavuk bonfile, güllaç, kazandibi veya sütlaç gibi seçenekler bulunuyor.
BIG CHEF’S - TARABYA
Tarabya sahilinde geniş alanı ve şık dekorasyonuyla hizmet veren Big Chef’s de Ramazan’a özel menü hazırlayanlardan.
FİLİZLER KÖFTECİSİ
Yıllardır köftesinin lezzetiyle büyük bir müdavim kitlesi oluşturan Filizler Köftecisinin iftar menüsünde; iftariyelik ve süzme mercimek çorbasından mezelere, paçanga böreğinden köfte çeşitlerine ve tatlılara kadar pek çok seçenek bulunuyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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