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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.07.2016 - 11:38, Son Güncelleme:

Adana'nın lezzetlerini ayağınıza getiren kebapçılar

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Adana'nın lezzetlerini ayağınıza getiren kebapçılar

Üzerinde dumanı tüten kebaplar, yemeğin yanından eksik olmayan şalgam suları... Damak çatlatan, mide kazındıran Adana lezzetlerini sizinle buluşturan kebapçıları derledik.

Türk mutfağı deyince akla ilk gelen yemeklerden olan kebap ve et çeşitlerinin servis edildiği kaliteli restoranlar gittikçe çoğalıyor. Lezzetli bir kebapta en dikkat çeken özellikler etin kalitesi, dinlendirilme süresi, pişme derecesi ve ağızda bıraktığı tattır. Bunların bir araya gelmesi kebabın lezzet seviyesini etkiler. İşte İstanbul'da kebap deyince akla gelen ilk restoranlar:

1. UMUT OCAKBAŞI-BEYOĞLU

1976 yılından beri Beyoğlu'nun arka taraflarında yer alan Katip Çelebi Mahallesi'nde hizmet veren Umut Ocakbaşı, malzemelerini günlük olarak alıyor. Şalgam suyunu özel olarak Adana'dan getirten mekan adana kebap ve et çeşitleriyle oldukça meşhur.

Adananın lezzetlerini ayağınıza getiren kebapçılar

2. EMİN BABA DÜRÜM EVİ-ŞİŞLİ

Yıllardır kalitesinden ödün vermeden müşterilerini ağırlayan mekan Mecidiyeköy'de yer alıyor. Ünlü isimlerin uğrak mekanı olan restoran meşe kömüründe korlu ateşte pişirdiği etlerinin lezzetiyle adeta nam salmış durumda.

3. HAMDİ RESTAURANT-EMİNÖNÜ

Boğaz ve Sultanahmet manzaralı restoran, 17 farklı çeşitte kebabıyla yıllardır Eminönü'nde hizmet veriyor. Lezzetli kebaplarından en çok fıstıklı kebabı tatmanızı tavsiye ederiz.

Adananın lezzetlerini ayağınıza getiren kebapçılar

4. ÖZ KİLİS KEBAP VE LAHMACUN-FATİH

Ünlü gurme Vedat Milor'dan tam not almış kebaplarıyla ön plana çıkan restoranın içli köfte, lahmacun ve gavurdağı salatası müşteriler tarafından en çok beğenilenler arasında.

5. ADANA YÜZEVLER KEBAP-ETİLER

Yıllardır Adana'da hizmet veren daha sonra ise İstanbul Etiler'e transfer olan Yüzevler Kebap, ünlülerin tercih ettiği kebapçıların başında geliyor. Özellikle Adana kebap konusunda oldukça başarılı olan restoranın mezeleri de denemeye değer.

Adananın lezzetlerini ayağınıza getiren kebapçılar

6. DEVELİ KEBAP-SAMATYA

1976 yılından beri Samatya'da hizmet veren Develi Kebap aynı zamanda İstanbul'da birçok şubeye de sahip. Mezeden kebaba, salatadan içli köfteye kadar her lezzetin tadı damağınızda kalabilir. Fıstıklı kebabı ise restoranın en önemli spesiyallerinden biri.

7. KAŞIBEYAZ-FLORYA

1987 yılından beri Florya'da yer alan meşhur kebap restoranı Kaşıbeyaz, özellikle Ali Nazik kebabında iddialı. Tatlılarının ise damakta lezzet patlaması yaptığı biliniyor. 16 farklı çeşitte kebap seçeneği bulunan mekana gitmeden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.

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