Adana'nın lezzetlerini ayağınıza getiren kebapçılar
Üzerinde dumanı tüten kebaplar, yemeğin yanından eksik olmayan şalgam suları... Damak çatlatan, mide kazındıran Adana lezzetlerini sizinle buluşturan kebapçıları derledik.
Türk mutfağı deyince akla ilk gelen yemeklerden olan kebap ve et çeşitlerinin servis edildiği kaliteli restoranlar gittikçe çoğalıyor. Lezzetli bir kebapta en dikkat çeken özellikler etin kalitesi, dinlendirilme süresi, pişme derecesi ve ağızda bıraktığı tattır. Bunların bir araya gelmesi kebabın lezzet seviyesini etkiler. İşte İstanbul'da kebap deyince akla gelen ilk restoranlar:
1. UMUT OCAKBAŞI-BEYOĞLU
1976 yılından beri Beyoğlu'nun arka taraflarında yer alan Katip Çelebi Mahallesi'nde hizmet veren Umut Ocakbaşı, malzemelerini günlük olarak alıyor. Şalgam suyunu özel olarak Adana'dan getirten mekan adana kebap ve et çeşitleriyle oldukça meşhur.
2. EMİN BABA DÜRÜM EVİ-ŞİŞLİ
Yıllardır kalitesinden ödün vermeden müşterilerini ağırlayan mekan Mecidiyeköy'de yer alıyor. Ünlü isimlerin uğrak mekanı olan restoran meşe kömüründe korlu ateşte pişirdiği etlerinin lezzetiyle adeta nam salmış durumda.
3. HAMDİ RESTAURANT-EMİNÖNÜ
Boğaz ve Sultanahmet manzaralı restoran, 17 farklı çeşitte kebabıyla yıllardır Eminönü'nde hizmet veriyor. Lezzetli kebaplarından en çok fıstıklı kebabı tatmanızı tavsiye ederiz.
4. ÖZ KİLİS KEBAP VE LAHMACUN-FATİH
Ünlü gurme Vedat Milor'dan tam not almış kebaplarıyla ön plana çıkan restoranın içli köfte, lahmacun ve gavurdağı salatası müşteriler tarafından en çok beğenilenler arasında.
5. ADANA YÜZEVLER KEBAP-ETİLER
Yıllardır Adana'da hizmet veren daha sonra ise İstanbul Etiler'e transfer olan Yüzevler Kebap, ünlülerin tercih ettiği kebapçıların başında geliyor. Özellikle Adana kebap konusunda oldukça başarılı olan restoranın mezeleri de denemeye değer.
6. DEVELİ KEBAP-SAMATYA
1976 yılından beri Samatya'da hizmet veren Develi Kebap aynı zamanda İstanbul'da birçok şubeye de sahip. Mezeden kebaba, salatadan içli köfteye kadar her lezzetin tadı damağınızda kalabilir. Fıstıklı kebabı ise restoranın en önemli spesiyallerinden biri.
7. KAŞIBEYAZ-FLORYA
1987 yılından beri Florya'da yer alan meşhur kebap restoranı Kaşıbeyaz, özellikle Ali Nazik kebabında iddialı. Tatlılarının ise damakta lezzet patlaması yaptığı biliniyor. 16 farklı çeşitte kebap seçeneği bulunan mekana gitmeden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle