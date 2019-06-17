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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
17.06.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Günler öncesinden sipariş veriyor, dakikalarca sırada bekliyorlar

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Günler öncesinden sipariş veriyor, dakikalarca sırada bekliyorlar

Siirt’te peynir sezonun başlamasıyla birlikte yayla peynirine talep artarken, vatandaşlar kilolarca koyun peynirini alabilmek için sipariş verip birkaç gün bekliyor. Yayla peynirine, İstanbul, İzmir ve Mersin’de ikamet eden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Siirt’te peynir sezonun başlamasıyla birlikte koyun peynirine talep arttı. Peynirciler siparişlere yetişemezken, vatandaşlar ise koyun peynirini alabilmek için önceden sipariş verip bekliyor.

Peynirci Ramazan Toprak, peynir sezonunun başlamasıyla birlikte satışların arttığını belirterek, “Koyun peyniridir. Yayladan geliyor ama bu sene peynir biraz pahalıdır. Kar, yağmur yağdığı için biz ucuz olmasını bekliyorduk maalesef böyle ucuz değil. Şuanda kilosunu 22 liradan satıyoruz. İstanbul, İzmir, Mersin gibi illere gidiyor. Siirt peyniri çok meşhurdur. Sade koyun peyniridir. Her yerde bu peynir bulunmaz. Bizim Siirt halkı kış için 50, 100 bazı insanlar 200 kilogram peynir alıyorlar. Peynire talep çok, peynir çok satıyoruz. Biraz pahalıdır ama halk alıyor. Satışlardan memnunuz” dedi.

“PEYNİRİMİZİ SİİRT'TEN ALIP İSTANBUL'A DÖNÜYORUZ”

Kış için Siirt’ten peynir aldıklarını belirten müşterilerden Yusuf Akkoyun, lezzetli bir tada sahip olduğu için tüm aile fertleri için peynirini alıp İstanbul’a döndüklerini belirtti.

Akkoyun, “İstanbul Üsküdar'da otururum. Senelik her zaman buraya geliyoruz memleketimiz olduğu için. Genellikle burada köyde tarla işlerimizi yapıyoruz. İstanbul’a dönerken peynirimizi de alıp gidiyoruz. Ortalama 100 kilogram aldık. Bütün ailemizin hepsine aldık. Çok güzel ve lezzetli olduğu için sürekli peynirimizi buradan alıp İstanbul’a götürüyoruz” diye konuştu.

Günler öncesinden sipariş veriyor, dakikalarca sırada bekliyorlar


“PEYNİR ALABİLMEK İÇİN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE KALKIYORUZ”

Sabahın erken saatlerinde peynir alabilmek için sırada beklediklerini belirten müşterilerden Ahmet Yıldız, damağa has özel bir tadı olduğu için beklemeye değdiğini söyledi. Yıldız, bazı vatandaşların peynir için sipariş vererek günlerce bile beklediğini dile getirdi.

Yıldız, “Peynir sezonunun başlamasıyla birlikte peynire talebimiz oldukça fazla. Biz bu peyniri almak için evlerimizde sabah erken kalkarak buraya gelip sırada bekleyerek peyniri alıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi bu peynirin farklı bir lezzeti var. Çok güzel bir tadı var bunun için fiyatı ne olursa olsun bizi bunu almaktan alı koymuyor. Siirt’in koyun peyniri bu. Müşterilerin fazlaca talep ettiği iş sahibinin de bu satıştan canlılıktan memnun kaldığı bir durumdur” dedi.

Ev Hali: Beyaz peynir ve kaşar peyniri nasıl yapılır?Kahvaltıların olmazsa olmazı beyaz peynir ve kaşarı evinizde yapmaya ne dersiniz? Ev Hali’nin bugünkü bölümünde Meysun Batı ile birlikte püf noktalarıyla beyaz peynir ve kaşar yapıyor, afiyetle yiyoruz.
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