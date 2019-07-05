Güneydeki gastronomi zincirini Adana tamamlayacak

Adana Büyükşehir Belediyesinin Adana Valiliği ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün desteğiyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na yaptığı Gastronomi Şehri ön başvurusu kabul edildi. Kentteki bir otelde 2019 UNESCO Gastronomi Şehri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.



Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı olarak görev yaptığı zamanlarda UNESCOya başvurmayı çok istediğini ancak resmi olarak bu başvuruyu Büyükşehir Belediyesinin yapması gerektiğini öğrendiğini aktardı. Başkan seçilince Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın öncülüğünde bu başvuruyu yaptıklarını kaydeden Karalar, Projenin ilk aşamasının kabul edilmesinde bile Lezzet Festivalinin, Altın Koza Film Festivalinin, Kebap ve Şalgam Festivalinin, Portakal Çiçeği Karnavalının etkisi var dedi.



ADANA BÜYÜK POTANSİYEL TAŞIYOR



Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Adananın büyük turizm potansiyeli taşıdığını ancak bunu yeterince tanıtamadıklarını vurgulayan Karalar, Adana 3 bin 500 yılı aşkın ismi değişmeyen bir kent. Hipokratın ilk hastaneyi Yumurtalıkta açtığı bilinir. İlk organ naklinin Adanada yapıldığı bilinir. Dünyadaki ilk barış antlaşmasını yapan Adanalı bir kadındır. Fakat bunları yeterince dünya ülkelerine tanıtamıyoruz. Yakında bir kitapçık çalışmamız olacak ve bunları anlatacağız. Seyhan Belediye Başkanlığımız zamanında Romalılardan kalan dünyada hala kullanılan tek köprü olan Taşköprüyü dünya mirasına dahil etmek için başvuruda bulunmak istedik ama ilçe başvurusu geçersiz olduğu için başvurmadık diye konuştu.



ADANA KEBAPTAN İBARET DEĞİL



Adananın UNESCO tarafından Gastronomi Şehri olarak kabul edilmesi halinde sınıf atlayacağını söyleyen Karalar, şöyle devam etti:



Adananın gastronomisini tanıtmak için çok çaba gösterdik. UNESCO başvurusunun sonraki aşamalarında gastronomi müzesi ve kadın kooperatifi şartı var. Seyhanda görev yaptığım sırada kent meydanına gastronomi müzesi yapacğaımızı söylemiştik. Yakında da bunun projesini Akif Kemal Akay başkan ile atacağız. Kınalı Eller Projesine de mutfak yaptık. Elbette kebap çok etkin bir lezzettir ama Adana, kebaptan ibaret değildir. Adananın onlarca, yüzlerce farklı lezzetleri var, bunları tanıtmak boynumuzun borcudur. Adanayı turizm kenti yapacak bu projeyi başlatmak, öncülük etmek ve bundan sonra bize düşen her şeyi yapacak biri olarak çok da sevinçliyim."



GASTRONOMİ TURİZMİ YÜKSELİYOR



Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Valilik olarak kent turizminin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Kadim kültürü ve tarihiyle Adana'mızın UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında gastronomi kenti olarak tescillenmesi, hali hazırda bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep'le birlikte inanç ve gastronomi koridorunun güney zincirinin tamamlanması anlamına gelecektir. Bugün tüm dünyada turizm, yerel kültürün özelliklerinin tanıtılması üzerine inşa edilmektedir. Yerel kültürün en önemli parçası olan yeme-içme alışkanlıkları ise turizm destinasyonunun pazarlanmasında en önemli enstrümanlardan biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda yılın on iki ayına yayılma imkanı bulunan gastronomi turizmi de günümüzde turizmin yükselen eğilimleri arasında yer almaktadır. Sadece bu yönüyle değerlendirdiğimizde dahi malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliği ile geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olan Adananın yerel ve geleneksel mutfağı, gastronomi turizmi için tüm özellikleri bünyesinde taşımaktadır" diye konuştu.



Öte yandan, yapılan başvurunun ardından UNESCO Paris Sekreteryası’nın ön tarama yaparak başvuruyu inceleyeceği, Ağustos-Eylül aylarında bağımsız uzmanların kente gelerek incelemede bulunduktan sonra Kasım ayında yapılacak toplantının ardından alınan kararın paylaşılacağı bildirildi.