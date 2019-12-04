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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Güne İzmir’in en hoş mekânlarında güzel bir kahvaltıyla başlayın

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Güne İzmir’in en hoş mekânlarında güzel bir kahvaltıyla başlayın

İzmirli olmak Ege’de yaşamak bir ayrıcalıktır. Güne Kordon boyunda yürüyüş yaparak başlamanın, sabahları sıcacık çayının yanında boyoz yiyerek kahvaltı yapmanın farkını ancak İzmirliler bilir. Üstelik İzmir’in mekânları, ilçeleri, köyleri çok meşhurdur. İşte bu yüzden İzmir’de kahvaltı yapmak da ayrı bir keyiftir.

Bu bir ilandır.

İzmir’in kahvaltı mekânlarını merak ediyorsanız buraya tıklayın ve sevdiklerinizle mükellef bir kahvaltı yapın.

Buca, Balçova, Urla, Kuşadası, Alsancak, Bayraklı, Şirince, Çiçekliköy, Homeros Vadisi’nde yer alan mekânların birinde kahvaltı şimdi ne güzel giderdi! Sizce de öyle değil mi?

Kahvaltının lezzetleri masalarda görsel bir şölene dönüşürken, açık havada ya da bir deniz manzarasına karşı sabah ziyafetiyle günü taçlandırmak gibisi yoktur. Bu durum insana ayrı bir zevk ve mutluluk verir.

Siz de bu duyguları yaşamak istiyorsanız buraya tıklayın.

Güne İzmir’in en hoş mekânlarında güzel bir kahvaltıyla başlayın

Örneğin Şirince’nin en ayrıcalıklı mekânlarından olan Artemis Restaurant’ın huzur verici atmosferinde tarihin ve doğanın tam ortasında kahvaltı yapmak! Doğa ile iç içe olan Homeros’ta kahvaltının ardından bir macera parkuru sizce de harika bir etkinlik imkânı sayılmaz mı? Peki, Çiçekliköy Yeni Asmalı Kahvaltı Evi’nde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir güne başlamanın keyfine ne dersiniz?

Güne İzmir’in en hoş mekânlarında güzel bir kahvaltıyla başlayın

Ayrıca deniz manzarasına karşı çayınızı yudumlamanın zevkini de Konak Pasaport Pier’de çıkarabilirsiniz. Kahvaltınızı yavaş yavaş yaparak sabahlarınıza farklı bir anlam yükleyin.

Buraya tıklayın ve size uyan hangi mekânsa kahvaltınızı orada yapın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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