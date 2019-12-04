Güne İzmir’in en hoş mekânlarında güzel bir kahvaltıyla başlayın
İzmirli olmak Ege’de yaşamak bir ayrıcalıktır. Güne Kordon boyunda yürüyüş yaparak başlamanın, sabahları sıcacık çayının yanında boyoz yiyerek kahvaltı yapmanın farkını ancak İzmirliler bilir. Üstelik İzmir’in mekânları, ilçeleri, köyleri çok meşhurdur. İşte bu yüzden İzmir’de kahvaltı yapmak da ayrı bir keyiftir.
Bu bir ilandır.
İzmir’in kahvaltı mekânlarını merak ediyorsanız buraya tıklayın ve sevdiklerinizle mükellef bir kahvaltı yapın.
Buca, Balçova, Urla, Kuşadası, Alsancak, Bayraklı, Şirince, Çiçekliköy, Homeros Vadisi’nde yer alan mekânların birinde kahvaltı şimdi ne güzel giderdi! Sizce de öyle değil mi?
Kahvaltının lezzetleri masalarda görsel bir şölene dönüşürken, açık havada ya da bir deniz manzarasına karşı sabah ziyafetiyle günü taçlandırmak gibisi yoktur. Bu durum insana ayrı bir zevk ve mutluluk verir.
Siz de bu duyguları yaşamak istiyorsanız buraya tıklayın.
Örneğin Şirince’nin en ayrıcalıklı mekânlarından olan Artemis Restaurant’ın huzur verici atmosferinde tarihin ve doğanın tam ortasında kahvaltı yapmak! Doğa ile iç içe olan Homeros’ta kahvaltının ardından bir macera parkuru sizce de harika bir etkinlik imkânı sayılmaz mı? Peki, Çiçekliköy Yeni Asmalı Kahvaltı Evi’nde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir güne başlamanın keyfine ne dersiniz?
Ayrıca deniz manzarasına karşı çayınızı yudumlamanın zevkini de Konak Pasaport Pier’de çıkarabilirsiniz. Kahvaltınızı yavaş yavaş yaparak sabahlarınıza farklı bir anlam yükleyin.
Buraya tıklayın ve size uyan hangi mekânsa kahvaltınızı orada yapın.
Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.