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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
13.01.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

Güllaç nasıl yapılır? İşte güllaç tarifi ve malzemeleri

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Güllaç nasıl yapılır? İşte güllaç tarifi ve malzemeleri

Güllaç nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofrasında farklı tatlar arayan vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Hafif ve yumuşak dokusuyla ağızda enfes bir tat bırakan güllaç tarifini sizler için derledik. İşte, güllaç tarifi ve malzemeleri.

Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan güllaç yapımını sizler için derledik. Peki, güllaç nasıl yapılır? İşte güllaç tarifi ve malzemeleri.

Güllaç için malzemeler

*10 Güllaç yaprağı
*1,5 litre süt
*2 bardak şeker
*Parça ceviz
*Gül suyu (İsteğe göre)
*Vanilya

Üzeri için malzemeler

*File fıstık
*Ceviz
*Nar
*Antep fıstığı (Toz halinde)

Güllaç yapımı

Derin bir tencerenin içine süt ve şeker konulur ve şeker eriyinceye kadar ısıtın. Üzerine vanilyayı ekleyin. Süt el yakmayacak bir kıvamdayken altını kapatın.

Güllaç yaprakları ortadan ikiye kırın. Derin bir tepsiye 2 kepçe süt alıp üzerine güllaç yaprağını parlak kısmı üste gelecek şekilde sütün üzerine koyun. Üzerine tekrar süt dökün. Beşinci sıradan sonra üzerine ceviz dökün. Kalan süt ve güllacı da aynı şekilde cevizlerin üzerine sırayla koyun. Dilerseniz son bir bardak sütün içine gül suyu koyup bu şekilde dökebilirsiniz.
Daha sonra tatlıyı 2 saat buzdolabında dinlendirin. Üzerine nar, fıstık ve fıstık veya vişne dökerek servis edebilirsiniz.

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