Güllaç nasıl yapılır? İşte güllaç tarifi ve malzemeleri
Güllaç nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofrasında farklı tatlar arayan vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Hafif ve yumuşak dokusuyla ağızda enfes bir tat bırakan güllaç tarifini sizler için derledik. İşte, güllaç tarifi ve malzemeleri.
Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan güllaç yapımını sizler için derledik. Peki, güllaç nasıl yapılır? İşte güllaç tarifi ve malzemeleri.
Güllaç için malzemeler
*10 Güllaç yaprağı
*1,5 litre süt
*2 bardak şeker
*Parça ceviz
*Gül suyu (İsteğe göre)
*Vanilya
Üzeri için malzemeler
*File fıstık
*Ceviz
*Nar
*Antep fıstığı (Toz halinde)
Güllaç yapımı
Derin bir tencerenin içine süt ve şeker konulur ve şeker eriyinceye kadar ısıtın. Üzerine vanilyayı ekleyin. Süt el yakmayacak bir kıvamdayken altını kapatın.
Güllaç yaprakları ortadan ikiye kırın. Derin bir tepsiye 2 kepçe süt alıp üzerine güllaç yaprağını parlak kısmı üste gelecek şekilde sütün üzerine koyun. Üzerine tekrar süt dökün. Beşinci sıradan sonra üzerine ceviz dökün. Kalan süt ve güllacı da aynı şekilde cevizlerin üzerine sırayla koyun. Dilerseniz son bir bardak sütün içine gül suyu koyup bu şekilde dökebilirsiniz.
Daha sonra tatlıyı 2 saat buzdolabında dinlendirin. Üzerine nar, fıstık ve fıstık veya vişne dökerek servis edebilirsiniz.
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