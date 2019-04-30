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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.04.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Güllaç nasıl yapılır? Ev usulü pratik güllaç tarifi ve püf noktaları

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Güllaç nasıl yapılır? Ev usulü pratik güllaç tarifi ve püf noktaları

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte güllaç yaprakları market raflarında yerini almaya başladı. Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar ulaşan tatlılardan olan güllaç tatlısının malzemesi az ancak yapımı maharet gerektiriyor. Peki, güllaç tatlısı nasıl yapılır, püf noktaları neler?

Ramazan ayının müjdecisi, ramazan bereketi ve geleneği güllaç tatlısını, ilk kez yapacaklar için tarif ve püf noktaları derledik:

Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tatlısının sırrı kaliteli ham maddesinde. Bu nedenle sütün köy sütü olması önemli, bir diğer detay ise güllaç yapraklarının kenarı ve ortasının ince olması. Süt ne çok sıcak ne de çok sıcak olacak. Süt çok sıcak olursa lapa olur, soğuk olursa yumuşamaz. Hazır olan güllaç yarım saat soğutulduktan sonra buzdolabına kaldırılmalı ve 2 gün içerisinde tüketilmeli.

GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler:

8 adet güllaç yaprağı
5 su bardağı süt
yarım su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı gül suyu
yarım su bardağı file badem
300 gr doğranmış çilek
Servisi için:
5 adet orta boy çilek
4 yemek kaşığı toz antep fıstığı1 yemek kaşığı
1 avuç file badem

Yapılışı:

Sütü derin bir tencereye aktarın ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamakta olan sütü ocaktan alın. Toz şekeri ekleyip bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak erimesini sağlayın. Gül suyunu ekleyip ılınması için 2-3 dakika kadar bekletin.

Güllaç yapraklarını küçük parçalar halinde kırın. Tepsinin tabanını bir kat güllaç yaprağı ile kaplayın. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Aralara file badem serpiştirin. Aynı işlemi güllaç yaprakları bitene kadar tekrarlayın.

Kalan sütü; en üstte kalan güllaç yapraklarının üzerine dikkatlice gezdirin. Kuru bir bölüm kalmamasına dikkat edin. Tatlıyı, sütlü şerbetini çekmesi için oda ısısında en az 10 dakika kadar bekletin. İlk başta fazla gibi gözüken süt miktarını güllaç yapraklarının çektiğini göreceksiniz.
Şerbetini çeken tatlıyı keskin bir bıçak yardımıyla dilimleyin. Dilimlerin geniş bölümlerine gelecek şekilde ortadan ikiye kestiğiniz çilekleri yerleştirin. Kenar kısımlarına toz Antep fıstığı, üst kısımlarına file badem serpiştirin.

 

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