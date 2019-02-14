Macaristan mutfağı denince akla ilk gelen yemeklerden biridir gulaş. Tencerede pişen bir kuşbaşı et yemeği olarak tas kebabına benzetebiliriz. Lezzeti itibarıyla da Türk damak zevkine çok uygun olan gulaşı siz de sofranıza farklı bir yemek koymak istiyorsanız deneyebilirsiniz. İşte merak edenler için gulaş tarifi…
Tereyağını ve sıvı yağı geniş bir tencerede kızdırın.
Soğan ve sarımsakları yemeklik doğrayın ve yağda kavurun.
Baharatları da ilave edin ve karıştırın.
Etleri de ekleyip, etler suyunu çekene kadar kavurun.
Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın ve suyu ekleyin.
Unu ve yemeğin suyundan 1 kepçeyi ayrı bir kasede ezin ve yavaş yavaş tencereye ekleyin.
Bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp etler yumuşayana kadar pişirin.