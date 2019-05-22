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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Gül tatlısı nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı çift renkli gül tatlısı tarifi

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Gül tatlısı nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı çift renkli gül tatlısı tarifi

Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de gül tatlısı odu. Peki, gül tatlısı nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı çift renkli gül tatlısı tarifi

Çift Renkli Gül Tatlısı Malzemeleri

3,5 su bardağı un
1 su bardağı irmik
½ çay kaşığı karbonat
1 adet yumurta
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı kakao – kakaolu hamur için
Şerbeti için Malzemeler
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
3 – 4 damla limon suyu
Üzeri için Malzemeler
Kaymak
Pirinç fındık

Şerbet için;

Bir sos tenceresinde toz şeker ve suyu ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın.
Ocaktan almaya yakın limon suyunu ilave edip soğumaya bırakın.

Hamur için;

Bir kasede un, irmik ve karbonatı karıştırın ortasını çukur açıp yoğurt, yumurta ve ayçiçek yağını koyup önce çatalla karıştırın ardından hamur birleşene kadar yoğurun.

Ardından hamurunuzu iki eşit parçaya bölün.
Bir tanesinin içerisine kakaoyu ekleyin ve iyice yoğurun.
Hamurunuzu tezgahınızda orta incelikte olacak şekilde açın, çay bardağının ağız kısmı ile yuvarlaklar çıkartın.
4 adet yuvarlak hamurun uçlarını üst üste koyup birleştirin rulo yapın ve ortadan ikiye kesip, çıkan iki gülü de cam fırın kabınıza yerleştirin.
Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayıp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.
Soğuk şerbeti sıcak tatlıya döküp 15 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

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