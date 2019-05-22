Gül tatlısı nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı çift renkli gül tatlısı tarifi
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de gül tatlısı odu. Peki, gül tatlısı nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı çift renkli gül tatlısı tarifi
Çift Renkli Gül Tatlısı Malzemeleri
3,5 su bardağı un
1 su bardağı irmik
½ çay kaşığı karbonat
1 adet yumurta
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı kakao – kakaolu hamur için
Şerbeti için Malzemeler
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
3 – 4 damla limon suyu
Üzeri için Malzemeler
Kaymak
Pirinç fındık
Şerbet için;
Bir sos tenceresinde toz şeker ve suyu ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın.
Ocaktan almaya yakın limon suyunu ilave edip soğumaya bırakın.
Hamur için;
Bir kasede un, irmik ve karbonatı karıştırın ortasını çukur açıp yoğurt, yumurta ve ayçiçek yağını koyup önce çatalla karıştırın ardından hamur birleşene kadar yoğurun.
Ardından hamurunuzu iki eşit parçaya bölün.
Bir tanesinin içerisine kakaoyu ekleyin ve iyice yoğurun.
Hamurunuzu tezgahınızda orta incelikte olacak şekilde açın, çay bardağının ağız kısmı ile yuvarlaklar çıkartın.
4 adet yuvarlak hamurun uçlarını üst üste koyup birleştirin rulo yapın ve ortadan ikiye kesip, çıkan iki gülü de cam fırın kabınıza yerleştirin.
Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayıp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.
Soğuk şerbeti sıcak tatlıya döküp 15 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle