Guacamole sos (avokado sos) nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriGuacamole sos (avokado sos) nasıl yapılır?
GeriMutfak Tüyoları Guacamole sos (avokado sos) nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
22.11.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Guacamole sos (avokado sos) nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Guacamole sos (avokado sos) nasıl yapılır?

Guacamole, avokado ile yapılan bir Orta Amerika mezesidir. Aztek kökenli olan guacamole sos içeriğindeki yağ ve vitamin açısından değerli tutulmuştur. Ülkemizde avokado sos olarak bilinen bu lezzet genellikle bir et yemeği olan fajitayla birlikte sunulur. Peki, avokado sos nasıl yapılır?

Son yıllarda ülkemizde de rağbet gören avokadoyu tüketmenin pek yolu var. Sandviç ve salatalara çok yakışan avokado ile yapılan soslar da çok seviliyor. Avokado sos, dip sos olarak cipslerle veya çatalla salata olarak yeniyor. Peki , avokado sos nasıl yapılır?

Avokado Sos Malzemeleri

1 adet avokado
1 adet kuru soğan
1 adet domates
1 tatlı kaşığı ketçap
Yarım limonun suyu
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tutam tuz

Avokado Sos Nasıl yapılır?

Avokadolar ikiye bölünür. Ortasındaki çekirdeği çıkartılır. Avokadonun etli kısmı bir tatlı kaşığı ile kabuğundan ayrılıp bir kaba konur. Bir çatalla püre haline getirilmeden iyice ezilir. Yanında ezilmiş domates ve tuz konularak malzemeler karıştırılır. Limon suyu da tat ve rengini koruması için eklenir. Bununla birlikte içerisine ince kıyılmış soğan, acı biber, sarımsak, kişniş ve baharat çeşitlemeleri de konulabilir. Bu malzemeler de püre haline getirilmeden ezilmiş avokado, domates,tuz,limon suyu ile karıştırılır. Bazı çeşitlerinde krema, karabiber taneleri ve süt bulunabilir. Arzuya göre karışıma acı sos da konulabilmektedir. Hazırlanan karışım buzdolabında bekletilir ve soğuk olarak yenir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi