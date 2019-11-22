Guacamole sos (avokado sos) nasıl yapılır?
Guacamole, avokado ile yapılan bir Orta Amerika mezesidir. Aztek kökenli olan guacamole sos içeriğindeki yağ ve vitamin açısından değerli tutulmuştur. Ülkemizde avokado sos olarak bilinen bu lezzet genellikle bir et yemeği olan fajitayla birlikte sunulur. Peki, avokado sos nasıl yapılır?
Son yıllarda ülkemizde de rağbet gören avokadoyu tüketmenin pek yolu var. Sandviç ve salatalara çok yakışan avokado ile yapılan soslar da çok seviliyor. Avokado sos, dip sos olarak cipslerle veya çatalla salata olarak yeniyor. Peki , avokado sos nasıl yapılır?
Avokado Sos Malzemeleri
1 adet avokado
1 adet kuru soğan
1 adet domates
1 tatlı kaşığı ketçap
Yarım limonun suyu
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tutam tuz
Avokado Sos Nasıl yapılır?
Avokadolar ikiye bölünür. Ortasındaki çekirdeği çıkartılır. Avokadonun etli kısmı bir tatlı kaşığı ile kabuğundan ayrılıp bir kaba konur. Bir çatalla püre haline getirilmeden iyice ezilir. Yanında ezilmiş domates ve tuz konularak malzemeler karıştırılır. Limon suyu da tat ve rengini koruması için eklenir. Bununla birlikte içerisine ince kıyılmış soğan, acı biber, sarımsak, kişniş ve baharat çeşitlemeleri de konulabilir. Bu malzemeler de püre haline getirilmeden ezilmiş avokado, domates,tuz,limon suyu ile karıştırılır. Bazı çeşitlerinde krema, karabiber taneleri ve süt bulunabilir. Arzuya göre karışıma acı sos da konulabilmektedir. Hazırlanan karışım buzdolabında bekletilir ve soğuk olarak yenir.