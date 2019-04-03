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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.04.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Gribal enfeksiyonlara iyi geliyor, formülü sır gibi saklanıyor

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Eskişehir’de butik kafe işletmecisi Ela Senem Kılıç, mevsim geçişlerinde meydana gelen gribal enfeksiyonlara karşı müşterilerine özel formülüyle hazırladığı kahve sunuyor. 'Latte Amber' ismini verilen kahve, birçok baharatı içinde bulundurmakla birlikte espresso ve süt ile de hem şifa dağıtıyor hem de kahve keyfini doyasıya yaşatıyor.

Eskişehir’de, KOSGEB desteğiyle butik kafe işletmesi açan kadın girişimci Ela Senem Kılıç, kendine has kahve sunumuyla müşterilerine adeta şifa dağıtıyor. Kılıç, yaklaşık 1 yıl önce açtığı işletmesinde, çeşitli denemelerden sonra formülünü sır gibi sakladığı Latte Amber’i buldu.

Kahve hazırlarken çeşitli baharatlardan yararlanan Senem, kahve tadından ödün vermemek için de espresso ve süt kullanıyor. Formülü gizlenen karşımın, özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde meydana gelen gribal enfeksiyonlara karşı iyi geldiği belirtiliyor.

Gribal enfeksiyonlara iyi geliyor, formülü sır gibi saklanıyor

Yenibağlar mahallesindeki kafeyi işleten Ela Senem Kılıç, hazırladığı kahve hakkında bilgi vererek, “Kahvemize Latte Amber ismini verdik. Çeşitli baharatlar ihtiva ediyor. Aynı zamanda espresso ve süt karışımı olan bir kahve. Eskişehir malum havası çok değişken olduğu için gündüz ve gece sıcaklıkları çok fazla oluyor. Bu da tabii gribal enfeksiyonlara sebep oluyor. O yüzden müşterilerimiz bu kahveyi içerken hem şifa buluyorlar hem de espresso’nun lezzetiyle kahvelerini yudumluyorlar” dedi.

Gribal enfeksiyonlara iyi geliyor, formülü sır gibi saklanıyor
Kılıç, “Latte Amber’de daha çok Honduras kahve kullanıyoruz. Onun dışında da filtre kahvede Kenya ilgi görüyor. Bunun dışında da farklı baharatlı kahvelerimiz bulunuyor. Özellikle limonla harmanladığımız kahvelerimiz var. Limonun ekşi tadı kahveyle buluştuğunda dikkat çekici bir lezzet ortaya çıkıyor. Aslında bizim kültürümüzde sözü de vardır; ‘Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ denmesinin sebebi aslında kültürümüzde kahve var. Ama çeşitlilik olarak İstanbul’dan gelen bir akım oluştu. Bu da Eskişehir’e çok güzel yansıdı. Çeşitlilik arttıkça, kültür arttıkça insanlar mekanlarda da oturmaktan zevk alıyorlar. Bu yüzden bence çok güzel” diye konuştu.

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