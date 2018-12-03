Graten nasıl yapılır? Kabaklı patates graten tarifi
Graten, bir malzemenin, genellikle ekmek kırıntıları, rendelenmiş peynir, yumurta veya tereyağı kullanılarak esmerleşmiş bir kabukla doldurularak hazırlandığı bir mutfak tekniğidir. Karnabahardan brokoliye, taze fasulyeden kuşkonmaza kadar tüm mevsim sebzeleriyle yapılabilen gratenin en doyurucu tariflerinden birini derledik: Kabaklı patates graten. Sebzeleri değiştirerek aynı aşamaları uygulayabilirsiniz. İşte, kabaklı patates graten tarifi...
Kabaklı patates graten, içerisinde patatesin yer alması nedeniyle çok daha doyurucu ve lezzetli bir tarif. Her hali çok sevilen patates ile en faydalı sebzelerden kabağın muhteşem uyumunu gözler önüne seren kabaklı patates grateni davet sofralarında sunabilirsiniz. İşte, adım adım kabaklı patates graten tarifi...
Kabaklı Patates Graten Tarifi İçin Malzemeler
4 adet orta boy patates
3 adet yeşil kabak
1 orta boy soğan
Kekik
Beşamel sos için:
2 yumurta
1 yemek kaşığı dolusu un
1 çay bardağı sızma zeytinyağı
1 su bardağı süt
Tuz
Karabiber
Üzeri İçin:
Kaşar rendesi
Kabaklı Patates Graten Nasıl Yapılır?
Öncelikle patates ve kabakları yıkayın. Kabuklarını soyduğunuz patatesleri halka şeklinde kesip tepsiye yerleştirin. Kabakları soymadan halka şeklinde kesip patatesleri üzerine ekleyin. Soğanlarımızı da halka şeklinde kesip kabakların üzerine yerleştirin ve üzerine pul biber serpin. Beşamel sos için, tavada 2 yemek kaşığı tereyağı eritin ve üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyip kavurun. Unun rengi değişince üzerine azar azar süt ilave edin ve topaklanmaması için hızlıca karıştırın. Beşamel sos kaynayıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin, kaynadıktan sonra ocaktan alın. Pişirilen beşamel sosu, soğuyan kabakların üzerine döküp karıştırın. Üzerine kaşar peyniri rendeleyin. Son olarak üzerine kaşar rendesi serpiştirin ve hazırlanan kabak grateni önceden ısıtılmış 180 derece ’da pişirin.
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