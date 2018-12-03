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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
03.12.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Graten nasıl yapılır? Kabaklı patates graten tarifi

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Graten nasıl yapılır? Kabaklı patates graten tarifi

Graten, bir malzemenin, genellikle ekmek kırıntıları, rendelenmiş peynir, yumurta veya tereyağı kullanılarak esmerleşmiş bir kabukla doldurularak hazırlandığı bir mutfak tekniğidir. Karnabahardan brokoliye, taze fasulyeden kuşkonmaza kadar tüm mevsim sebzeleriyle yapılabilen gratenin en doyurucu tariflerinden birini derledik: Kabaklı patates graten. Sebzeleri değiştirerek aynı aşamaları uygulayabilirsiniz. İşte, kabaklı patates graten tarifi...

Kabaklı patates graten, içerisinde patatesin yer alması nedeniyle çok daha doyurucu ve lezzetli bir tarif. Her hali çok sevilen patates ile en faydalı sebzelerden kabağın muhteşem uyumunu gözler önüne seren kabaklı patates grateni davet sofralarında sunabilirsiniz. İşte, adım adım kabaklı patates graten tarifi...

Kabaklı Patates Graten Tarifi İçin Malzemeler

4 adet orta boy patates
3 adet yeşil kabak
1 orta boy soğan
Kekik

Beşamel sos için:

2 yumurta
1 yemek kaşığı dolusu un
1 çay bardağı sızma zeytinyağı
1 su bardağı süt
Tuz
Karabiber

Üzeri İçin:

Kaşar rendesi

Arpa şehriyeli kabaklı karnabahar graten tarifi
Arpa şehriyeli kabaklı karnabahar graten tarifi

Kabaklı Patates Graten Nasıl Yapılır?

Öncelikle patates ve kabakları yıkayın. Kabuklarını soyduğunuz patatesleri halka şeklinde kesip tepsiye yerleştirin. Kabakları soymadan halka şeklinde kesip patatesleri üzerine ekleyin. Soğanlarımızı da halka şeklinde kesip kabakların üzerine yerleştirin ve üzerine pul biber serpin. Beşamel sos için, tavada 2 yemek kaşığı tereyağı eritin ve üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyip kavurun. Unun rengi değişince üzerine azar azar süt ilave edin ve topaklanmaması için hızlıca karıştırın. Beşamel sos kaynayıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin, kaynadıktan sonra ocaktan alın. Pişirilen beşamel sosu, soğuyan kabakların üzerine döküp karıştırın. Üzerine kaşar peyniri rendeleyin. Son olarak üzerine kaşar rendesi serpiştirin ve hazırlanan kabak grateni önceden ısıtılmış 180 derece ’da pişirin.

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