Gördes'in aromasıyla ünlü ayvası yeniden canlanıyor 

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol’un başkanlığını yaptığı Gördes Kalkınma ve Yerel Eylem Grubu Derneği’ne bağlı kalkınma uzmanları Gördes’in her bir değeri üzerine istişare toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Derneğin kalkınma uzmanları Kıranköy Mahallesi'ndeki ayva üreticileriyle bir araya geldi.

Ayva üreticileriyle gerçekleştirilen toplantıda Gördes ayvasının daha çok yaygınlaştırılması, ambalajlanması ve pazarlanması üzerine fikir alışverişlerinde bulunuldu. Gördes ayvası için dernekle birlikte gerçekleştirecekleri projelerle büyük bir markalaşma atağı başlatmayı hedeflediklerini ifade eden Serkan Temel, "Unutulmaya yüz tutan Gördes ayvası son yıllarda özellikle kaymakamlık ve belediye öncülüğünde yapılan çalışmalar neticesinde tekrar harekete geçti. Kıranköy gibi bazı mahallelerimizde de ayva bahçelerini yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha sonra markalaşma başta olmak üzere, ambalajlama ve pazarlama ayaklarında da yapılacak küçük dokunuşlar, Gördes ayvasının geçmişte olduğu gibi hak ettiği yeri tekrar almasını sağlayacak; çiftçilerimizin ve ilçemizin kalkınmasına vesile olacaktır" dedi.

HEM İRİ KENDİNE HAS AROMASI VAR

Gördes'te 5 yıl önce ayvanın kendisinin değil sadece adının olduğunu dile getiren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç ise şöyle konuştu: "Uğraşlar sonucunda ilçede meyve veren ayva ağacı varlığı 40 bine, ayva üretimi yapılan tarım alanı ise bin dönüme çıktı. Üreticilere oldukça yüksek sayılarda ayva fidanı dağıtıldı, üretim sürecine yönelik eğitim seminerleri verildi. Yıllık ortalama bin 200 tondan fazla ayvanın üretildiği Gördes’te bu yıl rekolte mevsimsel etkenlerden dolayı bin tona geriledi. Bu ayvayı bir odaya koyduğumuz zaman kokusu odanın içini doldurur. Bizim ayvamızın iriliği, kendisine has aroması çok farklıdır. Hedefimiz hem ayva bahçelerinde hem de üretimde yüzde yüz artış. Halen ayva diken üreticilerimiz var çünkü üretici bu yıl ayvasını dalında kilogramı 3 liradan sattı."

Gördes Ayvası ilgili değerlendirmelerde bulunan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, “Gördesimizin yıllar önce en önemli tarım ürünlerinden birisiyken zaman içinde getirisi maliyetinin altında kalan, bu nedenle de üreticisi başka ürünlere yönelen Meşhur Gördes ayvası, kaymakamlığımız, belediyemiz, Gördes Ziraat Odamız ve Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen çeşitli çalışmalarla yeniden gözde ürün oldu.” diye konuştu.



AYVANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Şifa deposu olarak bilinen ayva, sindirim sistemi için oldukça faydalı. Mide ve bağırsakları çalıştıran ayva, hazmetmeyi kolaylaştırır ve ishali keser. İnce bağırsak iltihabını gidererek kanı temizleyen ayva karaciğerin çalışmasını da düzenliyor. Safra salgısını arttırarak damar sertliğini önleyen ayva tansiyonu düşürdüğü gibi kurutulmuş ayvanın suda bekletilmesiyle elde edilen gargaranın boğaz iltihabına iyi geldiği, ses kısılmasını ve öksürüğü önlediği biliniyor. Ayva çekirdeklerinden yapılan merhem, dudak çatlaklarında, egzamalarda kullanılıyor. Çiçeği baş ağrısını geçiren ayva, kalbe, beyne iyi geliyor. Ayva kozmetik sektörü başta olmak üzere; tekstil sektörü, gıda sektörü ve ilaç sektöründe de kullanılıyor.

AYVA DOLMASI GÖRDES AYVASIYLA DAHA DA NEFİS OLUYOR