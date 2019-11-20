Goralı sandviç tarifi

Goralı aslında içinde patates püresi, turşu gibi malzemeler bulunan bir tür sandviç. Ancak ilk kez Kosova’nın Gora bölgesinden gelip 1945’te Ankara’da bir sandviç dükkanı açan Goralı ailesi tarafından üretildiği için bu ismi almış. Aslında ciğerli, sucuklu gibi farklı çeşitleri de olabiliyor ancak günümüzde genelde Rus salatalı ya da püreli sosisli sandviçe goralı adı veriliyor. Sizin için Türkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinin başında gelen goralının tarifini hazırladık.
Mayonez için:
Rus salatası için:
Sandviç için:
Rus salatası için havuç ve patatesleri küp küp doğrayın.
Havuç, patates ve bezelyeleri tuzlu suda ayrı ayrı haşlayın.
Mayonez için yumurta sarısı ve hardalı iyice çırpın.
Zeytinyağını azar azar dökerek ve sürekli çırparak karışıma yedirin.
Ardından, limon suyu ve sirkeyi ilave edin.
Tuz ile lezzetlendirin.
Kıvamı çok koyu ise su ile kıvamını ve rengini açabilirsiniz.
Haşladığınız sebzeleri mayoneze ekleyip karıştırın ve Rus salatanızı kenara alın.
Bir tencereye salça, su, tuz ve karabiberi koyup karıştırın ve kaynamaya bırakın.
Sarımsakları soyup bütün olarak suyun içine atın.
Sosislerin üstlerine çizik atın ve salçalı su kaynadığında tencereye atın.
Kısık ateşte suyunu çekene ve sosisler iyice şişene kadar pişirin.
Turşularınızı ince ince dilimleyin.
Sandviç ekmeklerinizi sosisleri pişirdiğiniz salçalı su ile ıslatın.
Rus salatasını ekmeğin içine sürün
Sosisi ve turşuyu da ekmeğin arasına koyup servis edin.