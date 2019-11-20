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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Atıştırmalık Tarifleri>Goralı sandviç tarifi
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Goralı sandviç tarifi

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Goralı sandviç tarifi

Goralı aslında içinde patates püresi, turşu gibi malzemeler bulunan bir tür sandviç. Ancak ilk kez Kosova’nın Gora bölgesinden gelip 1945’te Ankara’da bir sandviç dükkanı açan Goralı ailesi tarafından üretildiği için bu ismi almış. Aslında ciğerli, sucuklu gibi farklı çeşitleri de olabiliyor ancak günümüzde genelde Rus salatalı ya da püreli sosisli sandviçe goralı adı veriliyor. Sizin için Türkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinin başında gelen goralının tarifini hazırladık.

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Mayonez için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı hardal
  • 1-2 damla limon suyu
  • 1-2 damla elma sirkesi
  • Zeytinyağı
  • Tuz

Rus salatası için:

  • 2 adet havuç
  • 2 adet patates
  • 1 su bardağı bezelye

Sandviç için:

  • 4 adet sosis
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 su bardağı su
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • 4 adet sandviç ekmeği
  • 4 adet kornişon turşu

Hazırlanışı

Rus salatası için havuç ve patatesleri küp küp doğrayın.

Havuç, patates ve bezelyeleri tuzlu suda ayrı ayrı haşlayın.

Mayonez için yumurta sarısı ve hardalı iyice çırpın.

Zeytinyağını azar azar dökerek ve sürekli çırparak karışıma yedirin.

Ardından, limon suyu ve sirkeyi ilave edin.

Tuz ile lezzetlendirin.

Kıvamı çok koyu ise su ile kıvamını ve rengini açabilirsiniz.

Haşladığınız sebzeleri mayoneze ekleyip karıştırın ve Rus salatanızı kenara alın.

Bir tencereye salça, su, tuz ve karabiberi koyup karıştırın ve kaynamaya bırakın.

Sarımsakları soyup bütün olarak suyun içine atın.

Sosislerin üstlerine çizik atın ve salçalı su kaynadığında tencereye atın.

Kısık ateşte suyunu çekene ve sosisler iyice şişene kadar pişirin.

Turşularınızı ince ince dilimleyin.

Sandviç ekmeklerinizi sosisleri pişirdiğiniz salçalı su ile ıslatın.

Rus salatasını ekmeğin içine sürün

Sosisi ve turşuyu da ekmeğin arasına koyup servis edin.

 

Fotoğraf: Alamy
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