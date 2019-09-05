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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
05.09.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Gonca gül böreği nasıl yapılır? Gonca gül böreği tarifi

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Gonca gül böreği nasıl yapılır? Gonca gül böreği tarifi

Görünüşüyle beş çayı masalarına çiçek gibi kondurabileceğiniz bir börek tarifimiz var: Gonca gül böreği. Hazır yufkayla yapılan bu böreğin iç harcında peynir ve maydanoz kullanılıyor ancak siz kıymalı bir harç da kullanabilirsiniz. Peki, gonca gül böreği nasıl yapılır? İşte adım adım gonca gül böreği tarifi...

GONCA GÜL BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yufka
100 gr beyaz peynir
Bir tutam maydanoz
1 yumurtanın akı

Sosu içi:

1 yumurtanın sarısı
1 şişe soda
3 yemek kaşığı yoğurt
Yarım çay bardağı zeytinyağı

Üstü için:

1 yumurta sarısı

GONCA GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Peyniri çatal yarımıyla ezin, kıyılmış maydanoz ve yumurta akını ilave ederek çatal yardımıyla iyice karıştırın.
Bir kase içinde böreği sosu için tüm malzemeleri çırparak karıştırın.
Yufkayı 4 eşit üçgen olacak şekilde bölün.
İlk üçgeni tezgaha serin ve fırça yardımıyla üstüne börek sosunu sürün.
Üçgenin ortasından küçük bir parçayı tutup büzün ve soldan sağa doğru çevirerek fotoğraftaki gibi yufkanın toplanmasını sağlayın.
Toparlanan yufkanın ortasına peynirli harçtan koyun ve dikkatlice bastırın.
Yufkanın kenarlarından çekerek peynirli harcın üstüne kapatın.
Açılmaması için bolca sos sürün.
Verdiğiniz şeklin bozulmamasına dikkat ederek kapattığınız yer altta kalacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin.
Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın, kalan sosu fırça yardımıyla böreklerin üstüne bolca sürün.
180 derece önceden ısıttığınız fırında yaklaşık 25 dakika kızarıncaya kadar pişirin.

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