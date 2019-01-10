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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Haberler
AA
10.01.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

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Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Şanlıurfa'da, bu yılın turizmde "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla şehre gelmesi beklenen yerli ve yabancı turistlere ikram için yöresel lezzet şöleni hazırlığı başladı.

Gastronomi Turizmi Derneği Şanlıurfa Şubesi organizasyonuyla kentteki kamu ve özel kuruluşların temsilcileri, otel ve seyahat acentesi sahipleri "Göbeklitepe Turizmini Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bir araya geldi. 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, toplantıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi bu yıl çok daha iyi değerlendireceğini söyledi. 

Şanlıurfa'nın gastronomi alanındaki lezzetleriyle "Dünyanın en eski mutfağı" sloganıyla hareket ettiğini vurgulayan Peltek, "Burada tüm kurum ve kuruluşlarla beraber Göbeklitepe için bir araya geldik. Göbeklitepe'nin bugünü yarını ve geleceği için geniş kapsamlı plan ve programlar yapıyoruz. Gastronomi turizmi için özel bir gayret içerisine girdik. Geçmişten gelen gastronomi kültürümüzü geleceğe taşımak istiyoruz. ŞUTSO olarak kentimizin geleceği için elimizden geleni yapacağız. Geçmişi 12 bin 500 yıla dayanan mutfağımızı bu yıl Göbeklitepe ile daha çok ön plana çıkaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

"GÖBEKLİTEPE DİĞER DEĞERLERLE BİRLEŞTİRİLMELİ" 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir de Şanlıurfa'nın turizm çeşitliği açısından ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. 

Şehrin tanıtımının ulusal ve uluslararası mecrada iyi yapılması gerektiğini vurgulayan Bilir, "Gastronomi turizmini diğer turizm çeşitlerinden ayırmak mümkün değildir. Şanlıurfa'nın son yıllarda ciddi manada öne çıkan önemli bir destinasyonu var. Bu insanlık ve dünya tarihi açısından önemli olan Göbeklitepe gerçeği var. Göbeklitepe'nin diğer turizm değerleriyle birleştirilmesi gerekiyor. Burada turizm paydaşlarının almış oldukları kararlar ve yapmış oldukları istişareler Şanlıurfa'yı turizm açısından daha iyi yerlere getirecektir" şeklinde konuştu. 

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

"HERKES ŞEHRİN LEZZETİNİ TADACAK" 

Gastronomi Turizmi Derneği Şube Başkanı Abdurrahman Acar ise kentte gastronomi turlarına olan ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekti. 

Yerli ve yabancı turistin bu yıl kente akın akın gelmesine garanti gözüyle baktıklarını belirten Uyguner, "Şanlıurfa'yı Göbeklitepe'nin yanı sıra gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak dünyaya tanıtmak istiyoruz. Önce yerli turiste ardından da yabancı turiste şehrimizin lezzetlerini en iyi şekilde tattıracağız. Bu yıl Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turist, köklü mutfak kültürümüzün tadına bakmadan ayrılmayacaktır" dedi. 

Toplantıya katılan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül de şehrin misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacağına inandıklarını dile getirdi. 

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