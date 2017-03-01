Glutensiz seçenekleri olan 7 restoran
Gluten intoleransı olanlar ve çölyak hastaları için dışarıda yemek yemek tam bir eziyet. İşte menüsüne glutensiz lezzetler dahil eden restoranlar...
Tahıllı ürünlerin çoğunda bulunan gluten, sindirimi zor bir protein. Çölyak hastalığı ve gluten hassasiyeti konusunda bilinç geliştikçe, gıda üreticileri de glutensiz ürünler konusunda daha hassas hale geldi. Gluten intoleransı olanların yanında bağırsak sağlığını korumak isteyenler de son dönemlerde glutensiz yiyeceklere merak salmış durumda. İşte İstanbul'da glutensiz menüsü olan restoranlar:
1. Fiore Pizzeria Italian - Gümüşsuyu
Gümüşsuyu'nda açılan Fiore Pizzeria Italian, glutensiz pizza keyfi yapmak isteyenler için özel seçenekler sunuyor. Menüsünde aperatif ve giriş tabaklarından makarna ve pizza çeşitlerine kadar geniş bir seçki sunan İtalyan esintili restoran taş fırında pişirdiği pizzalarıyla ünlü.
2. Nalia - Ataşehir
Ataşehir'de bulunan Nalia Karadeniz yöresinin sevilen lezzetlerini glutensiz mısır unu ile hazırlıyor. Kendine has yöresel lezzetleri bir araya getiren restoranda glutensiz mısır tatlısını denemeden dönmeyin.
3. IST TOO - Beşiktaş
Shangri La Bosphorus oteli içerisinde yer alan IST TOO dünya mutfağından en leziz seçkileri bir araya getiriyor. Asya ve Akdeniz mutfağını harmanlayan seçenekleri ile dikkat çeken restoran glutensiz yemek yemek isteyenlere özel tarifler de sunuyor. Şık bir akşam yemeği için IST TOO doğru seçimlerden biri olabilir.
4. Kirpi Cafe - Koşuyolu
İstanbul'un pek çok yerinde şubesi bulunan Kirpi Cafe, dünya mutfağından lezzetler sunuyor. Glutensiz menüsünde pek çok farklı seçenek bulunan mekanda kahvaltıdan pilav ve makarna çeşitlerine kadar birçok farklı lezzet bulmak mümkün.
5. Glutensiz Ada - Maltepe
Sağlıklı yemek konseptini benimseyen kafelerden biri olan Glutensiz Ada, menüsünün tamamını glutensiz atıştırmalıklara, salata, lahmacun ve makarna çeşitlerine adamış. Mekan ayrıca laktozsuz süt ürünlerine de ulaşabileceğiniz bir yer.
6. Tribeca - Akatlar
Akdeniz ve dünya mutfağının enfes tatlarına yer veren Tribeca, glutensiz seçeneklere de sahip. Glutensiz makarna ve pizza çeşitleri mekanın en beğenilen glutensiz seçenekleri arasında bulunuyor.
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