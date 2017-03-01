Glutensiz seçenekleri olan 7 restoran

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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01.03.2017 - 17:01, Son Güncelleme:

Glutensiz seçenekleri olan 7 restoran

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Glutensiz seçenekleri olan 7 restoran

Gluten intoleransı olanlar ve çölyak hastaları için dışarıda yemek yemek tam bir eziyet. İşte menüsüne glutensiz lezzetler dahil eden restoranlar...

Tahıllı ürünlerin çoğunda bulunan gluten, sindirimi zor bir protein. Çölyak hastalığı ve gluten hassasiyeti konusunda bilinç geliştikçe, gıda üreticileri de glutensiz ürünler konusunda daha hassas hale geldi. Gluten intoleransı olanların yanında bağırsak sağlığını korumak isteyenler de son dönemlerde glutensiz yiyeceklere merak salmış durumda. İşte İstanbul'da glutensiz menüsü olan restoranlar:

1. Fiore Pizzeria Italian - Gümüşsuyu

Gümüşsuyu'nda açılan Fiore Pizzeria Italian, glutensiz pizza keyfi yapmak isteyenler için özel seçenekler sunuyor. Menüsünde aperatif ve giriş tabaklarından makarna ve pizza çeşitlerine kadar geniş bir seçki sunan İtalyan esintili restoran taş fırında pişirdiği pizzalarıyla ünlü.

Glutensiz seçenekleri olan 7 restoran

2. Nalia - Ataşehir

Ataşehir'de bulunan Nalia Karadeniz yöresinin sevilen lezzetlerini glutensiz mısır unu ile hazırlıyor. Kendine has yöresel lezzetleri bir araya getiren restoranda glutensiz mısır tatlısını denemeden dönmeyin.

3. IST TOO - Beşiktaş

Shangri La Bosphorus oteli içerisinde yer alan IST TOO dünya mutfağından en leziz seçkileri bir araya getiriyor. Asya ve Akdeniz mutfağını harmanlayan seçenekleri ile dikkat çeken restoran glutensiz yemek yemek isteyenlere özel tarifler de sunuyor. Şık bir akşam yemeği için IST TOO doğru seçimlerden biri olabilir.

Glutensiz seçenekleri olan 7 restoran

4. Kirpi Cafe - Koşuyolu

İstanbul'un pek çok yerinde şubesi bulunan Kirpi Cafe, dünya mutfağından lezzetler sunuyor. Glutensiz menüsünde pek çok farklı seçenek bulunan mekanda kahvaltıdan pilav ve makarna çeşitlerine kadar birçok farklı lezzet bulmak mümkün.

5. Glutensiz Ada - Maltepe

Sağlıklı yemek konseptini benimseyen kafelerden biri olan Glutensiz Ada, menüsünün tamamını glutensiz atıştırmalıklara, salata, lahmacun ve makarna çeşitlerine adamış. Mekan ayrıca laktozsuz süt ürünlerine de ulaşabileceğiniz bir yer.

Glutensiz seçenekleri olan 7 restoran

 

6. Tribeca - Akatlar

Akdeniz ve dünya mutfağının enfes tatlarına yer veren Tribeca, glutensiz seçeneklere de sahip. Glutensiz makarna ve pizza çeşitleri mekanın en beğenilen glutensiz seçenekleri arasında bulunuyor.

Glutensiz seçenekleri olan 7 restoran

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