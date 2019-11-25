Gırma börek tarifi

Bolu mutfağından çok beğeneceğiniz bir tarifimiz var. Gırma börek... Hem pratik hem de tadıyla hayran bırakan bu börek kahvaltılarınızın ve çay saatlerinizn baş tacı haline gelecek. Karşı koyamayacağınız bu nefis tarifi keşfetmek isterseniz işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Patatesleri haşlayıp rendeleyin.
Soğanları ince ince doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.
Baharatını da ekleyip yaklaşık 2 dakika daha kavurun.
Ocaktan indirip soğumaya bırakın.
Nane ve maydanozu ince ince kıyıp patatesli harcın içine ilave edin.
Yufkaları tek tek açarak içine kaymak ve harcı koyun. Daha sonra bohça şeklinde kapatın.
Tavada kısık ateşte her iki tarafını yağlayarak pişirin.
Afiyet olsun...