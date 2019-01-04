Gerçek mi yalancı mı? Tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır?
Yabancıların Türk mutfağıyla ilgili en garipsedikleri lezzetlerin başında gelir tavuk göğsü tatlısı. Gerçekten de tatlının içinde tavuk eti olması fikri ilk başta insana biraz tuhaf geliyor. Ancak tadına bir kere bakan tavuk göğsünden bir daha vazgeçemiyor. Tabii yine de isterseniz siz içine tavuk eti koymadan da tavuk göğsü yapabilirsiniz. Bu tatlıya da yalancı tavuk göğsü adı veriliyor. Hangisi olursa olsun tavuk göğsünün lezzetine bayılacağınızdan eminiz. Sizin için gerçek ve yalancı tavuk göğsü tariflerini ve bu tatlıların yapılışında dikkat etmeniz gereken minik püf noktalarını derledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?
GERÇEK TAVUK GÖĞSÜ NASIL YAPILIR?
Öncelikle gerçek tavuk göğsüyle işe başlayalım. Gerçek tavuk göğsü için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1 litre süt
2 kaşık pirinç unu
2 kaşık buğday nişastası
1 bardak şeker
1 adet tavuğun göğsü
2 adet damla sakızı
1 kaşık tereyağı
1 paket vanilya
Öncelikle tavuğun göğsünü haşlayın. Suyunu ayırın. Eti soğuduktan sonra çatalın ucuyla didikleyerek lif lif olacak şekilde parçalayın. Bir kase suyun içine koyun. Suyunu sık sık değiştirerek hem tavuğun kokusunun çıkmasını hem de etlerin iyice yumuşayıp erimesini sağlayın.
Bu esnada tatlıyı pişirmeye başlayın. Pirinç unu, nişasta, şeker, vanilya ve damla sakızını bir tencerede karıştırın. İçine sütü de ekleyip çırpın. Ocağa alıp karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirin. Pişince altını kapatıp mikserle 5 dakika daha çırpın.
Tavukların suyunu süzüp iyice sıkın. Muhallebiye ekleyip karıştırın. Karışımı bir tepsiye döküp soğumasını bekleyin. Ardından dilimleyip tarçınla servis edebilirsiniz.
TAVUK GÖĞSÜ KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?
Eğer tavuk göğsü kazandibi yapmak isterseniz ısıya dayanıklı bir tepsi seçinin ve tabanının tamamını bir elek ya da süzgeç yardımıyla pudra şekeriyle kaplayın. Tepsiye tavuk göğsünü döktükten sonra ocağın üzerine alıp döndüre döndüre pişirmeye başlayın. Bu esnada bir spatula yardımıyla sık sık kenarlarını kaldırarak altını kontrol edin. Pudra şekerleri esmerleşip karamelize olduğu noktada kazandibiniz hazırdır.
YALANCI TAVUK GÖĞSÜ NASIL YAPILIR?
Peki yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? Yalancı tavuk göğsü için de ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1 litre süt
125 gram tereyağı
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket vanilya
Tereyağını tencerede eritip içine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun. İçine sütü azar azar ilave edin. Bu esnada bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırın. Ardından şekeri ilave edin ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.
Pişince ocaktan alıp içine vanilyayı ekleyin ve mikserle 2 dakika çırpın. Soğuk suyla ıslattığınız cam tepsiye boşaltın ve soğuyup katılaşması için buzdolabına kaldırın. Tarçınla servis edebilirsiniz.
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