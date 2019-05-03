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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.05.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Gelin tatlısı nasıl yapılır?

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Gelin tatlısı nasıl yapılır?

Şerbetli tatlı tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Gelin tatlısı. Şerbetle ıslatılan kek, krema ve Hindistan ceviziyle buluşuyor, tadına doyum olmayan bir lezzet oraya çıkıyor. Dakikalar içerisinde hazırladığınız gelin tatlısı tarifini ister doğum gününde isterseniz de çayın yanında sunuma hazırlayabilirsiniz.

GELİN TATLISI

Kek için:
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Sütlü şerbet için:
2 su bardağı süt
3 su bardağı toz şeker
Krema için:
100 ml (yarım su bardağı) krema
4 su bardağı süt
2 çorba kaşığı mısır nişastası
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
Süslemek için:
Hindistan cevizi
Böğürtlen

Yapılışı:

Kek için yumurta ile şekeri iyice kabarana kadar çırpın.
Kuru malzemeleri içine eleyin ve söndürmeden karıştırın.
Yağlanmış orta boy fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
Diğer taraftan süt ve şekeri bir tencereye alın.
Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın ve ocaktan alın.
Keki fırından alıp ilk sıcağı geçince ılık şerbeti dökün ve soğumaya bırakın.
Krema için krema dışındaki malzemeyi bir tencereye alın ve karıştırın.
Orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirip ocaktan alın.
Muhallebi ılınınca soğuk kremayı ekleyin ve mikserle 3-4 dakika çırpın.
Kremayı kekin üzerine dökün. Hindistan cevizi ve kiraz ile süsleyerek soğuk servis yapın.

 

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