Gelin tatlısı nasıl yapılır?
Şerbetli tatlı tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Gelin tatlısı. Şerbetle ıslatılan kek, krema ve Hindistan ceviziyle buluşuyor, tadına doyum olmayan bir lezzet oraya çıkıyor. Dakikalar içerisinde hazırladığınız gelin tatlısı tarifini ister doğum gününde isterseniz de çayın yanında sunuma hazırlayabilirsiniz.
GELİN TATLISI
Kek için:
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Sütlü şerbet için:
2 su bardağı süt
3 su bardağı toz şeker
Krema için:
100 ml (yarım su bardağı) krema
4 su bardağı süt
2 çorba kaşığı mısır nişastası
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
Süslemek için:
Hindistan cevizi
Böğürtlen
Yapılışı:
Kek için yumurta ile şekeri iyice kabarana kadar çırpın.
Kuru malzemeleri içine eleyin ve söndürmeden karıştırın.
Yağlanmış orta boy fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
Diğer taraftan süt ve şekeri bir tencereye alın.
Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın ve ocaktan alın.
Keki fırından alıp ilk sıcağı geçince ılık şerbeti dökün ve soğumaya bırakın.
Krema için krema dışındaki malzemeyi bir tencereye alın ve karıştırın.
Orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirip ocaktan alın.
Muhallebi ılınınca soğuk kremayı ekleyin ve mikserle 3-4 dakika çırpın.
Kremayı kekin üzerine dökün. Hindistan cevizi ve kiraz ile süsleyerek soğuk servis yapın.
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