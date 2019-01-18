Son dönemlerde en popüler tatlılardan biri gelin bohçası. Kakaolu kreplerin içine krem şanti doldurularak yapılan gelin bohçası tatlısının tarifini arıyorsanız, sizi içeriğimize alalım. Kısa sürede yapabileceğiniz gelin bohçası tarifi hemen aşağıda. Afiyet olsun!
İçi için:
Krem şantiyi sütle çırpıp hazırlayın ve soğuması için buzdolabına koyun.
Yumurta ile şekeri çırpın. İçine sıvı yağ ve sütü ilave edin. Vanilya ve kabartma tozunu unla karıştırıp bütün malzemeleri birleştirin ve bir krep hamuru elde edin.
Tavayı ısıtarak krep hamurundan bir kaşık dökün. Kreplerin sadece bir yüzünü pişirin. Üstü delik delik olunca tavadan alın ve kurumaması için ağzı açık bir buzdolabı poşetine yerleştirin. Hamurun hepsini bu şekilde pişirin ve soğuması için bekletin.
Soğuyan hamurların arasına krem şanti sürüp ikiye katlayın. Ağzını Hindistan cevizine batırıp üzerine çikolata sosu gezdirerek servis yapın.