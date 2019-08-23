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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Tarifleri
23.08.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Gazoz tatlısı nasıl yapılır?

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Gazoz tatlısı nasıl yapılır?

Gazoz tatlısı, sıradan hamur tatlılarından sıkılanlar için oldukça farklı bir alternatif olacak. Adından da anlaşılacağı üzeri içerisinde gazoz olan bu tatlıyı her evde bulunan malzemelerle kısa sürede yapabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Peki, gazoz tatlısı nasıl yapılır? İşte, beş çaylarınızın vazgeçilmezlerinizden olacak gazoz tatlısı tarifi

GAZOZ TATLISI

3 adet orta boy yumurta
1 su bardağı gazoz (sade gazoz)
Yarım paket yaş maya (kare kutu maya 20 gr)
1 çay bardağı sıvıyağ (hamurun aralarına sürmek için)
3-3,5 su bardağı un
Şerbeti:
6 bardak su
5 bardak toz şeker
3-4 damla limon suyu

Yapılışı:

2,5 su bardağı unu yoğurma kabına alın, ortasını 3 adet yumurtayı, gazozu ve mayayı ilave ederek yoğurmaya başlayın.
Tamamen karışınca ele ve kaba yapışmayacak bir hamur elde edinceye kadar azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam edin.
Hazırladığınız hamuru 3 bezeye bölün ve 15 dakika kadar üzerine bir bez örterek dinlendirin.
İlk bezeyi unladığınız tezgahta 5-6 milimetre kalınlığında açın.
Açtığınız hamura fırça yardımıyla sıvıyağ sürerek rulo yapın.
1,5 cm kalınlığında dilimlediğiniz hamuru yağladığınız fırın tepsisine dizin.
Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayarak fırın tepsisine çok sıkıştırmadan dizin.
180 derece önceden ısıtılmış fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişirin.
Tatlı pişerken şerbeti kaynatın.
Yoğunlaşan şerbete limon suyunu ekleyerek 2 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.
Fırından çıkan tatlıları 1-2 dakika dinlendirdikten sonra sıcak şerbeti kepçe yardımıyla üzerine gezdirin.
Oda sıcaklığına gelip şerbeti çekinceye kadar dinlendirin ve fındık kırığı serperek servis yapın.

 

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