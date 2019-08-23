Gazoz tatlısı nasıl yapılır?
Gazoz tatlısı, sıradan hamur tatlılarından sıkılanlar için oldukça farklı bir alternatif olacak. Adından da anlaşılacağı üzeri içerisinde gazoz olan bu tatlıyı her evde bulunan malzemelerle kısa sürede yapabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Peki, gazoz tatlısı nasıl yapılır? İşte, beş çaylarınızın vazgeçilmezlerinizden olacak gazoz tatlısı tarifi
GAZOZ TATLISI
3 adet orta boy yumurta
1 su bardağı gazoz (sade gazoz)
Yarım paket yaş maya (kare kutu maya 20 gr)
1 çay bardağı sıvıyağ (hamurun aralarına sürmek için)
3-3,5 su bardağı un
Şerbeti:
6 bardak su
5 bardak toz şeker
3-4 damla limon suyu
Yapılışı:
2,5 su bardağı unu yoğurma kabına alın, ortasını 3 adet yumurtayı, gazozu ve mayayı ilave ederek yoğurmaya başlayın.
Tamamen karışınca ele ve kaba yapışmayacak bir hamur elde edinceye kadar azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam edin.
Hazırladığınız hamuru 3 bezeye bölün ve 15 dakika kadar üzerine bir bez örterek dinlendirin.
İlk bezeyi unladığınız tezgahta 5-6 milimetre kalınlığında açın.
Açtığınız hamura fırça yardımıyla sıvıyağ sürerek rulo yapın.
1,5 cm kalınlığında dilimlediğiniz hamuru yağladığınız fırın tepsisine dizin.
Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayarak fırın tepsisine çok sıkıştırmadan dizin.
180 derece önceden ısıtılmış fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişirin.
Tatlı pişerken şerbeti kaynatın.
Yoğunlaşan şerbete limon suyunu ekleyerek 2 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.
Fırından çıkan tatlıları 1-2 dakika dinlendirdikten sonra sıcak şerbeti kepçe yardımıyla üzerine gezdirin.
Oda sıcaklığına gelip şerbeti çekinceye kadar dinlendirin ve fındık kırığı serperek servis yapın.