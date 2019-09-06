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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
06.09.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Gaziantep'te sanayiciler GastroAntep heyecanı yaşıyor

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Gaziantep'te sanayiciler GastroAntep heyecanı yaşıyor

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, bu yıl ikincisi düzenlenecek "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali"nin, kent turizminin yanı sıra sanayi ve ticarete de katkı sunması bekleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ortaklığıyla 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalden turizmcilerin yanı sıra sanayiciler de umutlu.

Türkiye'nin önemli gıda sanayisini bünyesinde barındıran Gaziantep'teki festival sayesinde, kentte üretilen ürünlerin daha da değerlenmesi ve markalaşması hedefleniyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu'nun lokomotif şehrinin Gaziantep olduğunu söyledi.

Festival sayesinde turizmde sonbahar döneminde ciddi hareketlilik beklediklerini belirten Gül, bölgenin önümüzdeki dönemlerde tanıtım ve festivallerle daha fazla canlanacağını ifade etti.

Gaziantepte sanayiciler GastroAntep heyecanı yaşıyor

"ÜRÜNLERE AYRI BİR DEĞER KATACAK"

Gaziantep'in dünyada aranan bir marka olduğuna değinen Gül, şöyle devam etti:

"Bu festivalin hem Gaziantep turizmine hem de sanayisine, ticaretine faydası olacak. Biliyorsunuz bizim sanayimizin önemli bir kısmı gıdayla ilgili. Gaziantep kimliğinin, Gaziantep markasının değerli, güvenilir ve dünyada aranır olması, burada üretilen ürünlere, bisküviden una kadar aklınıza gelebilecek bütün ürünlere ayrı bir değer katar. Burada ürün üretmek; aranan, tercih edilen bir iş olmuş olur. Bu açıdan gastronomi önemli. Gastronomiyle Gaziantep'in, bu bereketli toprakların, lezzetli yemeklerin tadılması çok önemli ama en az onun kadar bizim gıda sanayisine vereceği destek çok önemli."

Gaziantepte sanayiciler GastroAntep heyecanı yaşıyor

"BU YEMEKLERİ YERİNDE TATMAK GEREKİYOR"

Gül, dünyada gastronomi turizminin gittikçe popüler hale geldiğini aktararak, şehrin, bu anlamda ziyaretçilerin uğrak yerlerinden olduğunu dile getirdi.

Vali Gül, "İnsanlar artık arayış içerisinde, farklı lezzetler tatmak istiyor. Gaziantep yemeklerine 'ölmeden önce mutlaka bir kere yenilmesi gereken yemeklerdir' diyoruz. İster Uzakdoğu da olsun ister Amerika'da olsun gelip bu yemekleri yerinde tatmak gerekiyor." diyerek herkesi kente davet etti.

Bölgede varlık göstermiş her medeniyetin Gaziantep mutfağına katkıda bulunduğunu anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Burası bereketli hilal. Burada güneşinden toprağına, baharatlarına kadar ayrı bir lezzet var. Burası çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Her medeniyet buranın yemeklerine gıdalarına, ürünlerine, katkı sunmuş. O açıdan bunu dünyaya tanıtmak çok önemli. Yıldızlı şeflerin gelip kendi menülerine Gaziantep'in ürünlerini katmaları, bizi olduğumuz yerden bir adım daha ileriye çıkartmış olacak. Gaziantep, bu anlamda dünyada kendiyle eşdeğer olan şehirlerle yarışıyor ve yarışacak. İnanıyoruz ki 5 yıl sonra dünyada Gaziantep ismi ilk etapta söylendiğinde, bu işi bilenler, takip edenler tercih ederek gelecek."

Gaziantepte sanayiciler GastroAntep heyecanı yaşıyor

"FESTİVALDEN HERKES NASİBİNİ ALACAK"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de festivali sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kentin yöresel lezzetleri ve ürünlerinin yerelden evrensele taşınması için söz konusu festivalin bir fırsat olduğunu belirten Ünverdi, şunları kaydetti:
"Festival için kentteki tüm kurumlar el ele vermiş ve kitlenmiş durumda. Bu festivalden herkes nasibini alacak. Tabi biz sanayicilerde bundan faydalanmak istiyoruz. Dünyaca ünlü şefler buraya gelecek ve yemekler yapacaklar. Tabi lezzetlerinde bizim ürünleri kullanacaklar. Bu da ürünlerimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Gıda sektörünün önemli bir kısmı kentimizde faaliyet gösteriyor. Ürünlerimizin tanıtımı ve ihracat ağımızın daha fazla genişlemesi için bu festivalden beklentimiz büyük."

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Gaziantep'te sanayiciler GastroAntep heyecanı yaşıyor
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