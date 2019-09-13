Gaziantep'in yöresel lezzetleri GastroAntep ile dünyanın karşısına çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali Keçehane Yokuşu’ndan başlayan ve Balıklı Parkı’nda tamamlanan kortej yürüyüşü ile başladı. Daha sonra Festival Park’ta devam eden açılış programına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.



Festivalde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri buluştu.



Gaziantepli ustaların festival öncesi yaptıkları yemek şovları ise vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi.





’GAZİANTEP TÜM DÜNYANIN AĞIZ TADIDIR’



Festivalin açışında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep’in bir medeniyet şehri olarak binlerce yıllık kültürüyle, turizmiyle ve tarihiyle insanlığa çok büyük miraslar bıraktığını aktardı. Bakan Gül, Türk’ü, Kürt’ü ve Alevi’siyle acı da yerken, tatlı da yerken kentte kardeşlik sofrasında olduklarını ve lezzet aldıklarını söyledi.

Bakan Gül, "Gaziantep her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da dünyanın damak tadına dokunarak lezzet öncülüğünü gerçekleştirmiştir. Gaziantep, Mezopotamya’da tüm kültürlerin ve medeniyetlerin birçok özelliğini barındırmış ve korumuştur. Bugün dünyanın birçok yerinde Gaziantep ülkemizi en güzel şekilde tanıtmaktadır. Sanayisiyle, istihdamıyla ve yine gastronomi alanında da Gaziantep, Türkiye’nin marka değerini artıran örnek bir şehirdir. Hem tatlısıyla hem acısıyla Gaziantep tüm dünyanın ağız tadıdır. Tıpkı hayat gibi acı da var, tatlı da var. Ama biz Türk’ü, Kürt’ü ve Alevi’siyle acıyı da yerken, tatlı da yerken soframızdan lezzet alırız. Bizim soframız işte böyle bir sofradır. Birlik, kardeşlik iyi olursa yediğimiz lezzetler daha da güzelleşir. Umut ediyorum ki insanlık farklılıkları zenginlik olarak görerek bir arada daha güçlü bir şekilde yaşar" dedi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Diller değişir, lezzetin dili değişmez. Bu Gaziantep’in dilidir. Sesler değişir, lezzetin sesi değişmez. Bu Gaziantep’in sesidir. Renkler değişir, lezzetin rengi değişmez, bu Gaziantep’in rengidir. Gaziantep, insanı mert, sofrası cömert olan şehirdir. Bizim soframız gönül sofrasıdır. Gönlü zenginlerin sofrasıdır. Bizim soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Bizim soframızda toprağın bereketi vardır. Bizim soframızda Güneşin aydınlatması ve ısıtması vardır, aynen Gaziantep’imiz gibi. Akıl ve ahlakla bizi geçen bizdendir. Çalışma ve sabırla bizi geçen bizdendir. İşte ahilerimiz hep birlikte Gaziantep için, Gaziantep’in lezzeti için buradayız. Bir evladınız olarak bu toprakların taşıyıcılarıyız. Allah’ın izniyle bu sofra bütün dünyaya örnek olacak. Bu sofrada alın teri var. Tüm dünyaya sözümüz şudur; Kanın, gözyaşının, savaşın bittiği bir dünya için, gelin Gaziantep sofrasında buluşalım. Gaziantep kardeşliğinde buluşalım. İstihdam üretelim, Gaziantep modelini dünya modeli yapalım. Bunu sizlerle başaracağız. Her şey fıstık gibi olacak" diye konuştu.





VALİ GÜL: GASTRONOMİ FESTİVALİ TİCARİ BİR AKTİVİTEDİR



Gaziantep Valisi Davut Gül ise bu hafta hem ahilik haftasını hem de Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivalini birlikte kutladıklarını belirterek, "Gastronomi Festivali sadece eğlence amaçlı düzenlenen bir festival değil, ticari bir aktivitedir. Gaziantep’in sanayisinin önemli bir kısmı gıdaya dayalıdır. Gaziantep markasını yukarı taşıdığımız zaman Gaziantep üretimine dolaylı veya direkt katkısı oluyor" dedi.



Konuşmaların ardından Ahilik Haftası’ndan dolayı temsili şed kuşatma töreni düzenlendi. Bakır Ritim Grubuyla Ceren Aksan performansı, Umut Akyürek ve Oktay Bora Ertuğrul konserleri katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Protokol, festival meşalesini yaktıktan sonra alanda kurulan stantları gezdi.