Gaziantep'in mideleri mutlu ettiren mekanları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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07.10.2016 - 16:14, Son Güncelleme:

Gaziantep'in mideleri mutlu ettiren mekanları

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Gaziantep'in mideleri mutlu ettiren mekanları

Et yemekleri ve tatlı denince akla gelen ilk şehirdir Gaziantep...İlk fırsatta gidip tatmak isteyeceğiniz lezzetler için doğru adresler burada!

Türkiye'nin en lezzetli yöresel mutfaklarından biri olan Gaziantep kebapları, et yemekleri ve tatlılarıyla ünlü. Hem damak tadı hem de göz zevki olarak yemeğin hakkını veren Antep mutfağı, şehirde herkesi memnun edecek lezzette yemek ve tatlılara sahip.

Gaziantepin mideleri mutlu ettiren mekanları

SİZ DE ANTEP'TE LEZZETLİ BİR YEMEK YOLCULUĞUNA ÇIKABİLİRSİNİZ:

1. İMAM ÇAĞDAŞ

İmam Çağdaş için şehrin sakinleri şehrin en iyi kebapçısı diyorlar. Bakırcılar Çarşısı'nın üst katında bulunan tek şubeli restoranında enfes kebapların kokusu bile sizi baştan çıkarmaya yetiyor. Ünü bütün Türkiye'ye yayılan İmam Çağdaş, sırf burada kebap yemek için Gaziantep'e gelen pek çok insan olduğunu söylüyor. Yıllar önce salaş bir kebapçı olarak yola koyulan şu an ise işini büyüten ve şık bir restoran haline gelen İmam Çağdaş Antep gezinizde mutkala uğramanız gereken restoranlardan biri.

Gaziantepin mideleri mutlu ettiren mekanları

2. ÜÇLER KEBAP LAHMACUN

Lahmacun deyince şehirde ilk akla gelen restoran kuşkusuz Üçler. Antep lahmacunu ile ünlü olan mekanda ayrıca kebap çeşitleri ve meşhur Antep tatlılarının tadına da bakabilirsiniz. Kuzu şiş ise mekanın oldukça başarılı bir başka yemeği. Kıyması bol yeşillikli ve sarımsaklı özel bir sos eşliğinde hazırlanan bu lahmacun kıtır kıtır hamuruyla size tam bir yemek ziyafeti yaşatacak.

3. BAKIŞGAN RESTAURANT

Aile restoranı konseptiyle işe koyulan Bakışgan Restaurant, farklı Antep lezzetleri sunuyor. Keyifli ortamında sebzeli kebabını deneyebilir karışık kebap veya küşlemenin tadına bakabilirsiniz. Akşam saatlerinde yoğun olan mekana erken gitmekte fayda var.

Gaziantepin mideleri mutlu ettiren mekanları

4. KEBAPÇI HALİL USTA

Sıradan bir esnaf lokantasından farksız olan Halil Usta'nın yeri Müze arkasında yer alıyor. Antepliler tarafından kebabın en iyi adresi olarak gösterilen Halil Usta'da yer bulmak oldukça zor. Kebeplar bittiği zaman da kepenkler kapanıyor. Bu nedenle Halil Usta'nın dillere destan küşleme ve karışık kebabından tatmak isterseniz restoranda boş bulduğunuz herhangi bir masaya direkt oturmanız gerekiyor. Tanımadığınız kişilerle masayı paylaşmak bu restoranın adetlerinden...

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