Gaziantep'in mideleri mutlu ettiren mekanları
Et yemekleri ve tatlı denince akla gelen ilk şehirdir Gaziantep...İlk fırsatta gidip tatmak isteyeceğiniz lezzetler için doğru adresler burada!
Türkiye'nin en lezzetli yöresel mutfaklarından biri olan Gaziantep kebapları, et yemekleri ve tatlılarıyla ünlü. Hem damak tadı hem de göz zevki olarak yemeğin hakkını veren Antep mutfağı, şehirde herkesi memnun edecek lezzette yemek ve tatlılara sahip.
SİZ DE ANTEP'TE LEZZETLİ BİR YEMEK YOLCULUĞUNA ÇIKABİLİRSİNİZ:
1. İMAM ÇAĞDAŞ
İmam Çağdaş için şehrin sakinleri şehrin en iyi kebapçısı diyorlar. Bakırcılar Çarşısı'nın üst katında bulunan tek şubeli restoranında enfes kebapların kokusu bile sizi baştan çıkarmaya yetiyor. Ünü bütün Türkiye'ye yayılan İmam Çağdaş, sırf burada kebap yemek için Gaziantep'e gelen pek çok insan olduğunu söylüyor. Yıllar önce salaş bir kebapçı olarak yola koyulan şu an ise işini büyüten ve şık bir restoran haline gelen İmam Çağdaş Antep gezinizde mutkala uğramanız gereken restoranlardan biri.
2. ÜÇLER KEBAP LAHMACUN
Lahmacun deyince şehirde ilk akla gelen restoran kuşkusuz Üçler. Antep lahmacunu ile ünlü olan mekanda ayrıca kebap çeşitleri ve meşhur Antep tatlılarının tadına da bakabilirsiniz. Kuzu şiş ise mekanın oldukça başarılı bir başka yemeği. Kıyması bol yeşillikli ve sarımsaklı özel bir sos eşliğinde hazırlanan bu lahmacun kıtır kıtır hamuruyla size tam bir yemek ziyafeti yaşatacak.
3. BAKIŞGAN RESTAURANT
Aile restoranı konseptiyle işe koyulan Bakışgan Restaurant, farklı Antep lezzetleri sunuyor. Keyifli ortamında sebzeli kebabını deneyebilir karışık kebap veya küşlemenin tadına bakabilirsiniz. Akşam saatlerinde yoğun olan mekana erken gitmekte fayda var.
4. KEBAPÇI HALİL USTA
Sıradan bir esnaf lokantasından farksız olan Halil Usta'nın yeri Müze arkasında yer alıyor. Antepliler tarafından kebabın en iyi adresi olarak gösterilen Halil Usta'da yer bulmak oldukça zor. Kebeplar bittiği zaman da kepenkler kapanıyor. Bu nedenle Halil Usta'nın dillere destan küşleme ve karışık kebabından tatmak isterseniz restoranda boş bulduğunuz herhangi bir masaya direkt oturmanız gerekiyor. Tanımadığınız kişilerle masayı paylaşmak bu restoranın adetlerinden...
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