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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
03.12.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Gaziantep'in her mevsim vazgeçilmez lezzeti patlıcan kebabı

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Gaziantep'in her mevsim vazgeçilmez lezzeti patlıcan kebabı

Gastronominin başkenti Gaziantep’te patlıcan kebabı, eşsiz lezzetiyle sofraları kış gelmesine rağmen süslemeye devam ediyor.

Lezzetinden dolayı her mevsim tüketilen patlıcan kebabı, Gaziantep sofrasının vazgeçilmez yemeği olmaya devam ediyor.

Gaziantep’in en ünlü kebap ve baklava ustası Burhan Çağdaş patlıcan kebabının Gaziantep’in vazgeçilmez damak tadı olduğunun altını çizerek, "Patlıcan kebabı yazın kebabıdır. Ama artık mevsimlere bağlı sebze kalmadığı için her mevsimde bu yemek oluyor. Asıl zamanı ise, temmuz ve ağustos ayıdır. Fırat Nehri'nin kenarında o kumlu toprakta yetişen patlıcan ile yapılan kebabın lezzeti başkadır. Talep çoktur. Patlıcan kebabı yaz mevsiminin yemeğidir ama kışın da çok fazla talep var" dedi.

Gaziantepin her mevsim vazgeçilmez lezzeti patlıcan kebabı


Patlıcan kebabının yapılışı

Patlıcan kebabının yapılışı hakkında bilgi veren Çağdaş, "Önce bir et bir patlıcanı şişe saplıyoruz. Daha sonra harı yüksek meşe kömürünün ateşinde pişiriyoruz. İki çeşit patlıcan kebabı vardır. Birinde hemen ocaktan çıkarıp servis edilen diğeri de aynı soğan kebabı terlettiğimiz patlıcan kebabıdır. Asıl patlıcan kebabı odur. Terletme işlemi ise tabaklara koyarak ateş üzerinde ağzı kapalı bir şekilde bekletilmesidir. Kömür ateşinde kesin pişmesi lazım. Bu yemek fırında da yapılır ama hiçbir zaman ocakta piştiği gibi lezzetli olmaz" diye konuştu.

Kıymalı patlıcan kebabı tarifi
Kıymalı patlıcan kebabı tarifi

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